До старта Дня геномной селекции KSIDAY 2022 осталось меньше месяца

KSITEST

2 ноября 2022 года с 10:00 до 17:30 МСК пройдет онлайн-трансляция 2-го ежегодного дня геномной селекции в животноводстве KSIDAY 2022. Регистрируйтесь на сайте конференции

Тема

В центре обсуждения — мировой опыт и тенденции развития геномной селекции животных, а также перспективы этого направления в России. В этом году основной фокус конференции — импортозамещение и устойчивое развитие в животноводстве.



Спикеры

Опытом внедрения и развития геномной селекции поделятся эксперты:



Rodrigo Fagundes da Costa (Бразилия), профессор Universidade Federal do Pampa, специалист в области оценки скота Nellore;



Breno Fragomeni (США), кандидат наук в области животноводства и молочных продуктов, Коннектикутский университет;



Dr. Fernando Flores Cardoso (Бразилия), руководитель исследовательского центра Embrapa Pecuária Sul (Бразильское агентство развития агросектора).



В дискуссиях о настоящем и будущем геномной селекции животных в России примут участие:



Шавшукова Наталья Евгеньевна, заместитель министра сельского хозяйства Удмуртской Республики;



Егорова Ольга Дмитриевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики;



Елаткин Николай Павлович, к. б. н., руководитель лаборатории генетики АПХ «Мираторг»;



Астафуров Евгений Александрович, к. т. н., эксперт по управлению агроактивами;



Степанова Лейла Руслановна, главный селекционер группы компаний «Дамате»;



Модоров Макар Васильевич, к. б. н., старший научный сотрудник УрФАНИЦ УрО РАН, старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН.



Список спикеров уточняется, актуальную версию смотрите на сайте .



Программа

В рамках KSIDAY 2022 будут работать три тематические секции.



1. В секции «Геномная селекция в ЕАЭС: прогресс, перспективы, импортозамещение» пройдет дискуссия о прогрессе геномной селекции в России. KSITEST поделится интересной статистикой и инсайтами по российской референтной базе молочного КРС, проведет презентацию модуля подбора пар.



Также обсудим региональную работу по внедрению геномных методов отбора для снижения зависимости от импорта и повышения продовольственной безопасности регионов, проведем дискуссионную сессию «Импортозамещение племенного материала: как основные участники агрорынка работают с генетикой в 2022 году и планируют работать в 2023-м».



2. В секции «Международные тренды геномной селекции» выступят зарубежные эксперты. Обсудим развитие и прогресс селекции в странах Латинской Америки и переход от экстенсивного животноводства к интенсивному, рассмотрим геномную селекцию с точки зрения фермера в Бразилии, выясним взаимодействие генотипа с окружающей средой и включение факторов среды в племенные оценки животных.



3. В секции «Селекция локальных пород и других сельскохозяйственных животных» поговорим о голштинизации черно-пестрого скота в России, локальной селекции и импортозамещении племенного материала в свиноводстве, результатах первого российского проекта по геномной селекции местной породы овец, развитии и устройстве европейской экосистемы геномной селекции.



Программа уточняется, актуальную версию смотрите на сайте .



Регистрация

Чтобы принять участие в KSIDAY 2022, регистрируйтесь на сайте конференции .



Организатор

Организатор KSIDAY — компания KSITEST («Ксивелью»), лидер геномной селекции животных в России и СНГ, единственная в России и СНГ компания, у которой есть статус аккредитованного центра по интерпретации ДНК-данных ICAR (Международного комитета по регистрации животных).



Сейчас с KSITEST сотрудничают больше 45 клиентов из 14 регионов России. В референтной геномной базе KSITEST (самой большой в России по КРС молочного направления) больше 650 тыс. животных с описанными фенотипами, из них больше 31 тыс. прогенотипированы.



Партнеры

Главный информационный партнер — портал The DairyNews.



Как связаться с организаторами

Чтобы задать вопросы о KSIDAY 2022, пишите на электронную почту ksiday@ksivalue.com или звоните по номеру +7 910 414-44-10 .



Чтобы узнать больше о сервисе KSITEST, заходите на официальный сайт компании .

