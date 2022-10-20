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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

До старта Дня геномной селекции KSIDAY 2022 осталось меньше месяца

Партнёрский материал

До старта Дня геномной селекции KSIDAY 2022 осталось меньше месяца
KSITEST
До старта Дня геномной селекции KSIDAY 2022 осталось меньше месяца
KSITEST

2 ноября 2022 года с 10:00 до 17:30 МСК пройдет онлайн-трансляция 2-го ежегодного дня геномной селекции в животноводстве KSIDAY 2022. Регистрируйтесь на сайте конференции

Тема

В центре обсуждения — мировой опыт и тенденции развития геномной селекции животных, а также перспективы этого направления в России. В этом году основной фокус конференции — импортозамещение и устойчивое развитие в животноводстве.

Спикеры

Опытом внедрения и развития геномной селекции поделятся эксперты:

  • Rodrigo Fagundes da Costa (Бразилия), профессор Universidade Federal do Pampa, специалист в области оценки скота Nellore;

  • Breno Fragomeni (США), кандидат наук в области животноводства и молочных продуктов, Коннектикутский университет;

  • Dr. Fernando Flores Cardoso (Бразилия), руководитель исследовательского центра Embrapa Pecuária Sul (Бразильское агентство развития агросектора).

В дискуссиях о настоящем и будущем геномной селекции животных в России примут участие:

  • Шавшукова Наталья Евгеньевна, заместитель министра сельского хозяйства Удмуртской Республики;

  • Егорова Ольга Дмитриевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики;

  • Елаткин Николай Павлович, к. б. н., руководитель лаборатории генетики АПХ «Мираторг»;

  • Астафуров Евгений Александрович, к. т. н., эксперт по управлению агроактивами;

  • Степанова Лейла Руслановна, главный селекционер группы компаний «Дамате»;

  • Модоров Макар Васильевич, к. б. н., старший научный сотрудник УрФАНИЦ УрО РАН, старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН.

Список спикеров уточняется, актуальную версию смотрите на сайте.

Программа 

В рамках KSIDAY 2022 будут работать три тематические секции.

1. В секции «Геномная селекция в ЕАЭС: прогресс, перспективы, импортозамещение» пройдет дискуссия о прогрессе геномной селекции в России. KSITEST поделится интересной статистикой и инсайтами по российской референтной базе молочного КРС, проведет презентацию модуля подбора пар.

Также обсудим региональную работу по внедрению геномных методов отбора для снижения зависимости от импорта и повышения продовольственной безопасности регионов, проведем дискуссионную сессию «Импортозамещение племенного материала: как основные участники агрорынка работают с генетикой в 2022 году и планируют работать в 2023-м».

2. В секции «Международные тренды геномной селекции» выступят зарубежные эксперты. Обсудим развитие и прогресс селекции в странах Латинской Америки и переход от экстенсивного животноводства к интенсивному, рассмотрим геномную селекцию с точки зрения фермера в Бразилии, выясним взаимодействие генотипа с окружающей средой и включение факторов среды в племенные оценки животных.

3. В секции «Селекция локальных пород и других сельскохозяйственных животных» поговорим о голштинизации черно-пестрого скота в России, локальной селекции и импортозамещении племенного материала в свиноводстве, результатах первого российского проекта по геномной селекции местной породы овец, развитии и устройстве европейской экосистемы геномной селекции.

Программа уточняется, актуальную версию смотрите на сайте.

Регистрация

Чтобы принять участие в KSIDAY 2022, регистрируйтесь на сайте конференции.

Организатор

Организатор KSIDAY — компания KSITEST («Ксивелью»), лидер геномной селекции животных в России и СНГ, единственная в России и СНГ компания, у которой есть статус аккредитованного центра по интерпретации ДНК-данных ICAR (Международного комитета по регистрации животных).

Сейчас с KSITEST сотрудничают больше 45 клиентов из 14 регионов России. В референтной геномной базе KSITEST (самой большой в России по КРС молочного направления) больше 650 тыс. животных с описанными фенотипами, из них больше 31 тыс. прогенотипированы.

Партнеры

Главный информационный партнер — портал The DairyNews.

Как связаться с организаторами

Чтобы задать вопросы о KSIDAY 2022, пишите на электронную почту ksiday@ksivalue.com или звоните по номеру +7 910 414-44-10.

Чтобы узнать больше о сервисе KSITEST, заходите на официальный сайт компании.

KSITEST 

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