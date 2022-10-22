Участников Всероссийского конкурса по агрогенетике «Иннагрика» поддержат ведущие аграрные вузы страны

«Иннагрика»

Ведущие российские аграрные вузы выступили соорганизаторами конкурса по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика». Учебные заведения поддержат участников присвоением дополнительных баллов при поступлении, грантами и стипендиальными программами

Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика» завершает сбор регистрационных заявок. 20-23 октября состоится отборочный онлайн-этап по биологии. Старшеклассников, получивших высокие баллы в первом этапе, ждут поездки в научные центры, теоретическое и практическое обучение в области генетики и селекции, общение с лидерами аграрной науки и бизнеса.



Ведущие аграрные образовательные заведения выступили соорганизаторами конкурса «Иннагрика» и готовы поддержать ее участников. Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I разработал систему поощрений для полуфиналистов и победителей конкурса, которая включает бесплатные обучающие программы по генетике в передовой инженерной школе «Агроген» для всех полуфиналистов. А победители конкурса получат возможность изучить в «Агрогене» профильные инновационные специальности.



Кубанский государственный аграрный университет предоставит финалистам «Иннагрики» гранты на обучение по инновационным и традиционным специальностям, а также участие в стипендиальной программе.



Ставропольский государственный аграрный университет порадует финалистов «Иннагрики», поступивших в вуз, выплатой дополнительной стипендии от ректора.



Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, Самарский государственный аграрный университет и Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия и другие вузы-соорганизаторы также подготовили для участников и финалистов «Иннагрики» поощрительные программы, включающие в том числе присвоение дополнительных баллов при поступлении.



«Для нас очень важны и ценны как школьники, которые победят в конкурсе, так и те несколько тысяч ребят, которые проявят интерес к теме. Интересующиеся и увлеченные участники смогут учиться и развиваться в экосистеме конкурса, которую мы создаем с нашими экспертами. Потому что осознанный выбор карьерной траектории — это то, для чего мы инициировали этот проект. Мы благодарны вузам-соорганизаторам за активную поддержку «Иннагрики» и за разработку мотивационных программ для ее участников», — прокомментировал руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.



Генеральные партнеры — правительство Воронежской области, правительство Нижегородской области, Россельхозбанк, банк «ВТБ». Информационную и экспертную поддержку мероприятию оказывают Фонд содействия инновациям, «Почта Банк», группа «Черкизово», ассоциация «Агрообразование».



«Иннагрика» - первый всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов. Его целями являются повышение престижа аграрных профессий будущего и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК.



Конкурс проходит в три этапа. Отборочный тур состоится на онлайн-платформе в формате тестирования. Полуфинал и финал пройдут в формате очных интенсивов на базе научных центров. Задания конкурса учитывают реальные задачи аграрных холдингов России и формируются ведущими учеными ключевых профильных научных центров.

