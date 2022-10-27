Локализация продолжается

Lidea

Ни для кого не секрет, что элитные семена родительских форм, используемые на участках гибридизации, импортируются иностранными компаниями в Россию. Производство родительских линий подсолнечника и кукурузы на российских полях — уникальный проект компании Lidea, реализация которого началась в этом году на базе производственного комплекса «Танаис» в Павловском районе Воронежской области. Одним из важных этапов локализации является также селекционная деятельность компании Lidea

Экологическое сортоиспытание как одна из важнейших составляющих селекционной программы



Чтобы отвечать на всё возрастающие потребности агропредприятий, компания Lidea постоянно расширяет линейку гибридов и сортов. В основе этого процесса лежит большая селекционная работа, частью которой является экологическое сортоиспытание. Цель данной работы — выявить наиболее продуктивные гибриды с ценными свойствами, такими как резистентность к болезням, скороспелость, урожайность, засухоустойчивость, быстрый стартовый рост, технологические свойства. Испытания проводятся на протяжении нескольких лет, чтобы определить стабильность выбранных гибридов. Данный показатель очень важен для получения хорошего урожая вне зависимости от погодных условий, что, в свою очередь, играет основную роль в условиях изменения климата. В 2022 году компания заложила более 15 тыс. микроделянок в Российской Федерации для тестирования гибридов и сортов в местных условиях.



Что из себя представляет процесс гибридизации



Производство семян гибридов кукурузы и подсолнечника — многоэтапный процесс, который занимает несколько лет. Его первооснова — выращивание материнских и отцовских линий. В этом году в пилотном проекте выделено два участка для производства родительских форм трехлинейного гибрида кукурузы, на одном из которых материнская линия производится путем скрещивания двух линий. В мультитуннелях посеяны родительские линии для дальнейшего производства четырех гибридов подсолнечника. Затем на участках гибридизации отцовская и материнская линии скрещиваются путем высева по определенным схемам в соответствии с посевными протоколами и стандартами компании Lidea. В результате этого будут получены семена гибридов (форма F1) для коммерческих партий на продажу.



Существуют ли особые требования к производству родительских линий?



Производство родительских линий требует повышенного внимания, поэтому на данных посевах под пристальным контролем неоднократно выполняются все необходимые виды обработок: гербицидная, фунгицидная, инсектицидная, добавляются подкормки, аминокислоты. Родительские линии более слабые в производстве, чем гибриды F1, поэтому их необходимо поддерживать и создавать оптимальные условия для роста. Все производство родительских линий снабжено капельным орошением с возможностью внесения водорастворимых удобрений.







Каковы особенности производства родительских линий подсолнечника?



Производство родительских линий подсолнечника в туннелях (сетчатых изоляторах) — пилотный проект и ноу-хау для России. Для чего используются данные туннели? Известно, что подсолнечник опыляется насекомыми. Туннель покрыт сеткой, чем-то напоминающей москитную. Перед цветением в туннелях размещаются ульи с пчелами, сетка закрывается со всех сторон, строение становится герметичным на две недели цветения. Такая технология позволяет изолировать цветущие растения от занесения чужеродной пыльцы извне другими случайными насекомыми.



Каковы особенности производства родительских линий кукурузы?



На участках производства родительских линий выдержана изоляция 500 м до ближайших полей, засеянных кукурузой, что гарантирует отсутствие риска переноса чужеродной пыльцы на собственные линии производства и сохранение генетической чистоты.



В чем преимущества производства родительских линий в России? Что это даст российским агропредприятиям?



Запуск проекта по выращиванию родительских линий страхует производственные проекты от логистических или иных рисков, поскольку семена родительских линий для производственного сезона следующего года уже находятся в России. Это позволит и далее обеспечивать потребности агропредприятий России и СНГ в качественном семенном материале



Материал подготовлен при содействии Алана Басиева, руководителя отдела собственного агропроизводства подразделения «Танаис» компании Lidea.

