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Smart Agro 2022: курс на цифровую самодостаточность

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Smart Agro 2022: курс на цифровую самодостаточность
Smart Agro 2022
Smart Agro 2022: курс на цифровую самодостаточность
Smart Agro 2022

27 октября в Москве состоялся IV Федеральный IT-форум агропромышленного комплекса России — «Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве», организованный информационной группой ComNews

Соорганизатором мероприятия стал Инжиниринговый центр Тимирязевской академии (ИЦТА). Партнером форума выступили «Мобильные ТелеСистемы», серебряным спонсором — группа компаний «Ростсельмаш», спонсорами сессий — компании «Турбо», «Диджитал Агро» и «Технологии доверия», а в статусе «при участии» — компании «АдептИС» и «Терра Тех».

На выставке в рамках форума свои разработки и решения представили «Терра Тех», «Турбо», «АдептИС и «АБМ».

Поддержку форуму оказали профильные министерства, отраслевые союзы и ассоциации: Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, «Свое Фермерство» — цифровая экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком, ГК «АгроТерра», Союз органического земледелия, ассоциация «Сибирский зерновой консорциум», Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар), Ассоциация разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры для агропромышленного комплекса «ЭлектронАгро», Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз), Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД», Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР), Ассоциация больших данных (АБД), Клуб IT&Digital директоров, некоммерческое партнерство «Руссофт», Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД), Ассоциация интернета вещей, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie), Ассоциация «Открытые сетевые технологии» и Международная академия связи (МАС).

Открыл форум с приветственным словом заместитель проректора по науке Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева Иван Свинарев.

Пленарную дискуссию «Цифровая самодостаточность в АПК — от лозунга к практике» провел руководитель проекта Vision компании ComNews Антон Кураш. В дискуссии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Россельхозбанка, компаний «Ростсельмаш», «АгроТерра», Технического комитета Росстандарта 194 (ТК 194), «Диджитал Агро». Участники обсудили, как с учетом новых геополитических условий нужно менять корпоративную IT-инфраструктуру предприятий сферы АПК, как обеспечить поддержку безальтернативных импортных IT-решений и что более востребовано в текущих условиях: идеология цифровой трансформации или поддержка существующих решений и процессов.

С заключительным словом выступил заместитель директора Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Максим Захаров.

В рамках мероприятия было подписано трехстороннее соглашение между Тимирязевской академией, ассоциацией «ЭлектронАгро» и компанией «Агроноут».

После пленарной дискуссии состоялась сессия «Цифровое поле экспериментов: какие технологии нужны аграриям в новых реалиях». Спонсорами сессии выступили компании «Турбо» и «Диджитал Агро». Модерировал руководитель проекта Vision компании ComNews Антон Кураш. С докладами в рамках сессии выступили представители Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Россельхозбанка, компаний «Консист Бизнес Групп», «Диджитал Агро», Healthy Garden («Городские Агротехнологии»), «Терра Тех», «ЭкоНиваТехника — Холдинг», «Технологии доверия», Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».

Сессию «Российское сельхозмашиностроение и оборудование. Перспективы развития в условиях санкций» провел директор по работе со стратегическими партнерами ассоциации «ЭлектронАгро» Валерий Петрунин. 

С презентациями докладов в сессии приняли участие представители Технического комитета Росстандарта 194 (ТК 194), компаний «Ростсельмаш», МТС, Инжинирингового центра Тимирязевской Академии Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева.

Завершила деловую программу форума сессия «От поля до прилавка: цифровые сервисы для развития кооперации и интеграции в агросекторе», которую провела руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства» Ассоциации участников рынка интернета вещей Инна Скрытникова. С докладами в сессии приняли участие представители «АдептИС», Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева, «ЭФКО Цифровые решения», «Агрофирма АНЯК», «Смарт-сервис» (УК «Август-Агро»). 

ИГ ComNews благодарит всех партнеров, спикеров и участников форума Smart Agro 2022!

Smart Agro 2022 

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