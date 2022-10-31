Владимир Боровков, «Сибагро»: «Растениеводство позволяет компании оставаться конкурентоспособной по цене»

«Сибагро»

«Сибагро» вложит в развитие бизнеса в Томской области 960 млн рублей

Группа «Сибагро», второй в стране производитель свинины, почти завершила уборочные работы в Томской области. Растениеводство — важный сегмент бизнеса компании, позволяющий снизить себестоимость производства мяса за счет собственных кормов. В этом году, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, а также некоторые накладки с поставками средств производства, томские предприятия группы показали урожайность на уровне Юга страны. Это стало возможно в том числе благодаря применению органических удобрений. О работе компании в этом направлении и дальнейших планах рассказал директор Томского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Боровков.



— Этот год непросто складывается для агросектора, как и для всей экономики. Расскажите, каким текущий год стал для растениеводческого сегмента группы «Сибагро»: каковы предварительные производственные результаты, насколько они соответствуют изначальным планам компании на этот год?



— В целом этим годом мы довольны, правда, немного вмешалась погода: лето и осень были дождливыми. Поэтому уборочная кампания несколько затянулась и продолжается до сих пор. Тем не менее этот год стал для нас рекордным по ряду показателей в сегменте растениеводства. На участке в Томской области площадью 240 га урожайность пшеницы составила 60,5 ц/га. Это хороший показатель не только для Сибири, но даже для Юга. А на другом участке в том же регионе площадью 20 га урожайность и вовсе достигла 87 ц/га — это просто запредельный в хорошем смысле показатель для Сибири. Среднюю урожайность по растениеводческим хозяйствам «Сибагро» мы оценим только по окончании уборочной кампании, но мы рассчитываем, что она будет не менее 40 ц/га.







— С какими новыми вызовами в этом году столкнулся ваш растениеводческий бизнес и как на них отвечали? В частности, были ли какие-то сложности с поставками средств производства? Насколько ощутили их удорожание?



— Нас действительно несколько пошатнула общая геополитическая ситуация в мире. Начали срываться некоторые договоренности по поставкам оборудования и сельхозтехники. Чтобы решить возникающие трудности, мы стали составлять графики распределения сельхозтехники на период уборки. Техника оперативно вывозилась в регионы, где погода позволяла проводить полевые работы, с других предприятий, где работа приостанавливалась. В итоге мы справились с поставленными задачами. В Томской области у нас два хозяйства: в Шегарском и Томском районах. В первом уборку мы завершили, во втором из-за погодных условий пока не успели, но осталось убрать совсем немного — чуть более 250 га.



— А в целом какова сейчас площадь обрабатываемых земель у «Сибагро» в Томской области?



— Общая посевная площадь в Томском районе у «Сибагро» составляет порядка 1,3 тыс. га, в Шегарском — 1,5 тыс. га. Она складывалась в том числе за счет введения в сельхозоборот залежных земель.



— Есть ли планы дальнейшего расширения угодий, в частности за счет ввода в оборот новых участков?



— В следующем году в Томском районе мы планируем добавить еще 270 га за счет введения в сельхозоборот залежных земель, а в Шегарском — выйти на посевную площадь 14 тыс. га. То есть наши растениеводческие активы в упомянутых районах в целом должны увеличиться в шесть раз. Кроме того, мы планируем к весне ввести в оборот 5 тыс. га земель в Бакчарском районе Томской области. Сейчас мы их перепахиваем.



— Почему считаете нужным и важным вводить в оборот залежные земли? Насколько это капиталоемкий и сложный процесс?



— Во-первых, это вопрос пребывания на местной земле. Наш холдинг находится в Томской области, и, если в регионе есть залежные земли, почему бы их не ввести в оборот и не использовать? Во-вторых, растениеводство — то направление, которое «Сибагро» сейчас активно развивает, поскольку оно позволяет всей компании оставаться конкурентоспособной по цене. Выращивая свое зерно, мы получаем собственные корма, что снижает себестоимость производства свинины. К тому же в процессе свиноводческой деятельности мы получаем ценные удобрения, которые используем у себя на полях и в итоге добиваемся высокой урожайности.







— В этом году был принят закон, позволяющий использовать продукты жизнедеятельности сельхозживотных в качестве удобрения. «Сибагро» — второй в стране производитель свинины, при этом активно развивает растениеводство, соответственно, для компании крайне актуален вопрос использования навоза. Расскажите, что компания делает в этом направлении?



— Мы активно изучаем современные тенденции и доступные технологии переработки навоза на удобрения и идем в ногу со временем, а где-то — даже с опережением. Например, мы вводим в отходы жизнедеятельности животных микрокультуры, снижая экологическую нагрузку. В 2021 году мы начали использовать современные итальянские сепараторы для навоза Cri Man с очень высокой производительностью. Затраты составили порядка 40 млн руб.



Теперь отходы жизнедеятельности животных через стоки поступают на сепаратор, который производит их разделение на твердую фракцию, которую в просторечии называют навозом, и жидкую. Твердая фракция в процессе вылеживания перепревает за счет работы бактерий, и в итоге получается органическое удобрение, которое мы используем на своих полях и продаем другим сельхозпроизводителям.



Жидкая фракция поступает в построенный нами комплекс лагун, который находится в 8 км от ближайшего населенного пункта. Она после вылеживания обеззараживается, после чего мы ее вносим в почву. Для этого мы приобрели трактора с шлангами высокого давления радиусом действия до 12 м, которые могут вносить жидкую фракцию в почву на глубину около 30 см. Благодаря данной технологии почва насыщается азотом, за счет чего мы получаем высокие урожаи. Кроме того, этот способ внесения удобрений в почву является экологичным: удобрение сразу попадает внутрь почвы, а не на поверхность, как при разбрызгивании, благодаря чему минимизируется появление неприятного запаха.



— Какие были инвестиции в данное направление?



— Затраты на строительство комплекса лагун составили 228 млн руб., плюс было закуплено плавающее покрытие для промежуточной лагуны на общую сумму около 2,5 млн руб. На приобретение и монтаж сепараторов мы потратили около 40 млн руб. Специализированная техника для обеспечения безопасности процесса обращения с органическими удобрениями — тракторы, погрузчики, шланговые системы, понтонные плавающие мешалки, устройства для внутрипочвенного внесения, дисковые бороны т. д. — обошлась нам примерно в 193 млн руб. Общие затраты на ремонт очистных сооружений в поселке Молодежный составили около 23 млн руб.



— По вашим оценкам, насколько использование органических удобрений позволяет вам экономить на покупке минеральных удобрений?



— Когда у компании есть собственные органические удобрения, нет смысла производить закупку минеральных в больших объемах. Для насыщения почвы азотом наши удобрения справляются не хуже минеральных, при этом мы за них не платим, если не считать расходы на ГСМ и работу трактористов. Органические удобрения мы используем в основном в Томском районе, а в Шегарский их не всегда можно довезти, поэтому мы приобретаем туда минеральные удобрения.



— Какую еще работу ведете в направлении переработки отходов жизнедеятельности животных?



— Сейчас у нас на стадии ввода в эксплуатацию находится цех термической переработки отходов. Построено две линии для переработки твердой фракции принципом пиролиза. Пиролиз — это разложение органики при высоких температуре и давлении на органический газ, органическую нефть и органический уголь. Все упомянутые полученные энергоресурсы мы будем использовать для отопления и обогрева. Также прорабатывается вопрос по реконструкции очистных сооружений в поселке Молодежный. Предполагаемый объем инвестиций — 300 млн руб.







— Будете ли в перспективе снижать долю импорта, например за счет увеличения доли отечественных средств производства?



— Если такая возможность появится, то будем. Мы доверяем отечественным производителям техники.



— Какие еще инвестиции планируете в развитие «Сибагро» в Томской области?



— Вкладываем в экологическое направление постоянно, за последние четыре года — почти 1 млрд руб., следующий этап инвестиций — в современные технологии, комплексный подход, соблюдение требований и регламентов. До 2027 года мы рассчитываем инвестировать порядка 960 млн руб. в закупку техники и оборудования для растениеводства и переработки отходов жизнедеятельности сельхозживотных, а также ввод в оборот залежных земель. Экологичность в промышленном производстве — это приоритет, требующий больших трат. Мы их делаем сейчас и будем продолжать делать, потому что отвечаем за качество всей своей работы на каждом этапе.

