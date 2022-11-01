На площадке новой агрофирмы «Августа» в Татарстане построили два мощных зерносушильных комплекса

«Август»

Новое хозяйство «Августа» в Республике Татарстан всего лишь за год стало инновационной агрофирмой. «Август-Кайбицы», чьи земли перешли под управление УК «Август-Агро» осенью 2021 года, успешно внедрило на своих посевных площадях ресурсосберегающую технологию беспахотного земледелия No-Till и построило инфраструктуру для приема, переработки и хранения сельхозпродукции

В течение семи месяцев в агрофирме были возведены два современных зерносушильных комплекса (ЗСК) мощностью 100 т зерна в час каждый, а также пять складов. В настоящий момент продолжается строительство лабораторного корпуса с автовесовой, которое должно завершиться в ноябре, а в перспективе здесь появятся административное здание и ремонтно-механические мастерские для машинно-тракторного парка хозяйства.



Компания «Август-Кайбицы» в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан начала свою работу в сентябре 2021 года — это самая новая агрофирма в составе ГК «Август», земли которой были приобретены в рамках развития собственного сельскохозяйственного бизнеса. Как и другие агрофирмы под управлением УК «Август-Агро», хозяйство было переведено на современную технологию беспахотного земледелия Nо-Till, не предусматривающую рыхления почвы. Методика помогает сохранить влагу, что особенно актуально для регионов с частыми засухами, и избежать эрозии почвы, сберегая ее плодородие. Для эффективной защиты и подкормки посевов в агрофирме были построены два растворных узла, которые позволили работникам хозяйства самостоятельно изготавливать важные в реализации технологии Nо-Till жидкие рабочие растворы удобрений и пестицидов.



На сегодняшний день посевные площади «Август-Кайбицы» составляют 42,5 тыс. га. В машинно-тракторный парк агрофирмы входят 103 единицы техники. Данные по всем полям хозяйства и его оборудованию интегрированы в единую цифровую систему дистанционного управления аграрным бизнесом. В агрофирме выращиваются пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза. Также хозяйство содержит 1452 головы крупного рогатого скота, а в перспективе «Август» готовится к реализации проекта по строительству современного молочно-товарного комплекса, рассчитанного на 3,4 тыс. высокопродуктивных коров.



Наиболее масштабным инфраструктурным проектом агрофирмы, осуществленным в течение 2022 года, стало строительство сразу двух автоматизированных ЗСК мощностью 100 т зерна в час каждый. Первый из них начали возводить в апреле 2022-го, и уже в августе, к новому урожаю, он был запущен в эксплуатацию. Строительство второго комплекса стартовало в июне и завершилось в октябре. Параллельно со строительными работами к площадке ЗСК были подведены необходимые коммуникации и подъездные пути. Также рядом с ЗСК возведены пять складов общей площадью 10 тыс. кв. м, суммарная мощность которых составляет 25-30 тыс. т единовременного хранения зерна. Объем инвестиций в данную инфраструктуру составил 650 млн руб.



«Новые зерносушильные установки помогут агрофирме полностью закрыть потребности по приему и подработке, сушке и очистке сельскохозяйственной продукции, — отмечает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. — Современные и высокопроизводительные мощности обработки и хранения зерна являются одним из главных факторов, позволяющих производителям не только обеспечивать его хорошее качество и минимизацию примесей, но и управлять доходностью бизнеса с помощью создания запасов сельхозпродукции на случай ее дефицита и роста рыночных цен. Необходимо отметить, что оборудование и узлы нового ЗСК полностью отечественного производства. Следующий этап, к которому готовится растениеводческое подразделение агрофирмы “Август-Кайбицы”, — это строительство административного здания и ремонтных мастерских для машинно-тракторного парка хозяйства».

