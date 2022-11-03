Итоги выставки «КормВет-2022»

«КормВет-2022»

В период с 25 по 27 октября в «Крокус Экспо» впервые проходила Международная специализированная выставка кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет-2022»

Проект стал значимым событием для сельскохозяйственной отрасли. В нем приняли участие порядка 60 отечественных организаций, включая ведущего игрока рынка — «Коудайс МКорма».



Компания уже более четверти века является лидером в производстве премиксов и престартеров премиум-класса, а также реализует кормовые добавки, предоставляя полный комплекс услуг по организации кормления и содержания сельскохозяйственных животных и птиц.



Сотрудников «Коудайс МКорма» отличает особое отношение к каждому партнеру компании. Даже тысячи индивидуальных рецептур, искусство точечной логистики и полное погружение в специфику производства не принесут желаемого результата без внимательного подхода к делу. Именно поэтому коллектив компании всегда тщательно готовится к выставкам и проводит их с полной отдачей.



Оживленную дискуссию на мероприятии вызвала тема биобезопасности производства кормов. «Коудайс МКорма» полностью отказался от белков животного происхождения. По мнению специалистов компании, достижение максимального результата возможно при использовании высококачественных переработанных растительных белков. Благодаря опыту и новым разработкам технологи создают полностью сбалансированную по питательным элементам рецептуру кормов, близкую к формуле идеального протеина для каждого животного. Организация такого кормления — задача довольно сложная, однако ее выполнение позволяет значительно снизить риски на производстве и повысить рентабельность предприятия. Специалисты «Коудайс МКорма» составляют оптимальные кормовые программы для всех своих партнеров, снижая тем самым кормовую себестоимость и, как следствие, увеличивая прибыль с килограмма мяса.



Также в процессе консультаций эксперты выделили значимость системы микроклимата, отметив, что «не все предприятия уделяют достаточно внимания данному аспекту, однако правильно настроенная система микроклимата — это самый экономичный, быстрый и эффективный способ улучшения производственных показателей». Именно поэтому в «Коудайс МКорма» специалисты по микроклимату и кормлению регулярно организуют встречи с мировыми производителями оборудования для систем микроклимата, а также используют профессиональные инструменты измерения климата.



Кроме того, сотрудники «Коудайс МКорма» подчеркнули, что за последние пять лет особенно острой темой является зависимость производственных показателей от использования кормовых антибиотиков. Компания разработала специальную программу, позволяющую составить индивидуальный план по производству мяса без кормовых антибиотиков для каждого клиента: на одной из двух действующих линий премиксного производства вообще не используются вет-препараты.



Во время выставки «Коудайс МКорма» представил рынку новые разработки и поделился информацией о самых популярных в этом году продуктах. Один из них отметили на выставке наградой за «Инновационное кормовое решение». Углеводно-жировой премикс Sweet Energy способствует успешному обогащению рационов новотельной дойной коровы. Комплексный подход в разработке состава помогает решить сразу несколько важных задач: поддержать иммунный статус и обеспечить сохранность животного. Приобрести инновационный продукт теперь могут не только крупные производители, но и любое фермерское хозяйство. С октября розничная линейка «Премиум» компании «Коудайс МКорма» представлена на маркетплейсе Ozon.



Помимо награды за инновации, «Коудайс МКорма» получил кубок «За самый оригинальный стенд». В течение всей выставки он был центром встреч и переговоров. Специалисты из различных отраслей консультировали потенциальных и действующих партнеров компании по всем актуальным вопросам. На стенде площадью более 260 кв. м разместилась также экспозиция «Хлеба Кубани», который в 2022 году стал частью «Коудайс МКорма». Это один из крупнейших заводов на юге России по производству БВМК и готового комбикорма для всех сельскохозяйственных животных и птиц.



Компания «Коудайс МКорма» благодарит организаторов и участников выставки и с нетерпением ждет встречи в следующем году!

