Выбирать корм от «МегаМикс» удобнее на megakorm.ru

«МегаМикс»

«Наши комбикорма настолько хороши, что заслуживают отдельного сайта», — решили в компании «МегаМикс» и создали сайт megakorm.ru. При этом, на первый взгляд, рекламном мотиве новый сайт крупнейшего российского производителя кормов прежде всего нацелен на заботу о клиентах

В 2019 году, когда в ведущей российской кормовой компании «МегаМикс» создавали линейку комбикормов «Мегакорм», там понимали — это будут самые продуктивные, самые современные и эффективные кормовые решения. Компания за эти годы сделала многое, чтобы у клиентов — животноводческих и птицеводческих хозяйств — кормление стало задачей с легким решением и приносило гораздо большую отдачу, нежели это было раньше.



В «МегаМикс» понимали, что выбор кормов, поиск полной информации о них, подбор пропорций кормления и рационов порой отнимает массу времени. А его всегда не хватает, особенно в агробизнесе. Поэтому, чтобы выбор комбикормов стал предельно удобным и доступным, в холдинге создали сайт megakorm.ru.



Все, что аграрии хотели знать о комбикормах от «МегаМикс», но было некогда спросить, уточнить, проверить, теперь всегда доступно на сайте megakorm.ru.



На megakorm.ru будет удобно, потому что:



создатели сайта подробно описали характеристики всех продуктов кормов линейки «Мегакорм» и добавили к ним детальные таблицы составов;



сервис «калькулятор корма» сам посчитает быстро и легко, сколько корма понадобится именно вашему поголовью на каждом этапе роста. Отодвиньте подальше привычный калькулятор! Нужно только в один клик выбрать животное, ввести количество голов — и результат готов;



список дистрибьюторов от Калининграда до Камчатки решит вопрос «Где купить?». Этот сервис поможет быстро найти ближайшего представителя, где бы вы ни находились.



Сайт megakorm.ru будет полезен, потому что здесь публикуются материалы и статьи по кормлению.



Исследования сотрудников принесут вам практическую пользу.



Схемы кормления пригодятся в планировании лучших результатов.



Рекомендации технологов основаны на научных изысканиях.



Зайти на новый сайт, чтобы подобрать тот самый, максимально подходящий именно вашим животным и птицам комбикорм из множества видов кормов линейки «Мегакорм», — рекомендовано!



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