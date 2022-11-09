Приглашаем на конференцию «Персонал в агропромышленном комплексе»

«Персонал в агропромышленном комплексе»

22-23 ноября в Москве пройдет первая ежегодная профессиональная конференция, посвященная кадровым вопросам в АПК, — «Персонал в агропромышленном комплексе»

Мероприятие организовано при поддержке московского отделения «Опора России».



В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, крупнейших предприятий агропромышленного комплекса, компаний — лидеров в сфере подбора и обучения персонала, представители организаций среднего и высшего профессионального образования, отраслевых объединений — всего свыше 40 самых компетентных и авторитетных экспертов. Среди спикеров мероприятия представители Россельхозбанка и Сбера, ГК «Росагро», ВШЭ, Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева и др.



В рамках трех дискуссионных треков участники обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с привлечением и сохранением квалифицированных кадров в АПК. Среди них:



Привлечение персонала и его сохранение в отрасли в условиях дефицита специалистов для АПК и активного развития сельского хозяйства в России.



Мобилизация сотрудников в сфере АПК: последствия. Нужна ли бронь?



Перспективы привлечения в российский АПК трудовых мигрантов.



Эффективные программы развития персонала и успешные кейсы компаний малого и среднего бизнеса.



Как мотивация и корпоративная культура предприятий способствует решению кадровых задач? Кейсы в АПК.



«Агропромышленный рынок — одна из самых развивающихся индустрий в нашей стране, и сейчас очень важно поддержать компании в их росте, новых направлениях и развитии. При этом нехватка квалифицированных кадров входит в тройку основных проблем АПК России за последние три года. По нашим данным, дефицит специалистов актуален для подавляющего числа предприятий отрасли в России. При этом речь идет не о представителях новых или редких специальностей, а буквально обо всех кадрах, включая не требующих высокой квалификации. Очевидно, что необходимо сформулировать предложения по системному подходу к решению этой проблемы в формате конструктивного диалога представителей отрасли и власти», — отметила эксперт московского отделения «Опора России» по кадровым вопросам Наталья Толстая.



Конференция пройдет 22-23 ноября в Москве по адресу: Тверская ул., 26/1, отель «Марриотт гранд».



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