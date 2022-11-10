В 2022 году доля средств защиты растений российского производства должна составить 59% отечественного рынка

По прогнозу Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР), объем внутреннего потребления пестицидов в стране в 2022 году составит 220 тыс. т. Для сравнения: в 2021 году данный показатель был на уровне 213,4 тыс. т, а 12 лет назад, в 2010-м, российские земледельцы приобрели всего 58,1 тыс. т ХСЗР

Препараты, позволяющие улучшить продуктивность сельхозкультур посредством подавления сорняков, вредителей и болезней, очень серьезно влияют на объемы урожая и рентабельность бизнеса, снижая риски аграриев. При этом доля отечественных продуктов на рынке планомерно растет: в 2022 году внутренний выпуск должен достигнуть 130 тыс. т, то есть порядка 59% рынка, тогда как годом ранее аналогичный показатель был равен 54%.



Как отмечают эксперты РСП ХСЗР, интенсивный рост производства отечественных препаратов для защиты растений в Российской Федерации продолжается в течение пяти лет. В 2017-м был зафиксирован пик импорта пестицидов в размере 78,2 тыс. т за год, однако уже к 2021-му поставки зарубежных компаний снизились до 61,9 тыс. т, а по прогнозу на 2022 год, их объем составит около 50 тыс. т. Параллельно российские производители в период с 2017 по 2021 год увеличили выпуск собственной продукции с 59,8 тыс. т до 115,3 тыс. т соответственно. Ожидается, что в 2022 году данный показатель достигнет уже 130 тыс. т. Это подтверждается в том числе ростом импорта сырьевых компонентов, необходимых для формуляции препаратов в России: по оценкам, он увеличится на 8% в сравнении с 2021 годом (с 72 тыс. т до 78 тыс. т).



Картина потребления средств защиты растений будет меняться и далее, считают специалисты.



«При объеме внутреннего рынка порядка 220 тыс. т суммарные проектные мощности российских компаний на сегодняшний день составляют 360 тыс. т. Так что разрыв между объемами импорта и отечественного производства будет нарастать и дальше, что полностью соответствует политике импортозамещения», — говорит исполнительный директор РСП ХСЗР и заместитель генерального директора фирмы «Август», крупнейшего производителя пестицидов, Владимир Алгинин.



Напомним, в 2021 году 54% ХСЗР на российском рынке приходилось на отечественную продукцию, 13% ввозилось из Евросоюза, 12% — из КНР, из прочих стран — 4%. Кроме того, еще 17% продукции выпускали на отечественных мощностях по схеме толлинга иностранные компании. В 2022 году, по прогнозам РСП ХСЗР, по схеме толлинга в России будет произведено около 40 тыс. т пестицидов, то есть уже более 18%.



В число факторов, которые подтолкнули зарубежных поставщиков к выпуску препаратов на российских заводах и строительству собственных производственных мощностей, входят пошлины на импорт гербицидов из стран ЕС и стимулирование локализации производств в России.



«Кроме мультинациональных корпораций, начавших на территории России формуляцию пестицидов, свои заводы открыли и те компании, которые ранее были поставщиками ХСЗР из Китая, просто регистрируя их в нашей стране. Часть подобных фирм выросла и вошла в число отечественных производителей, обеспечивающих рабочие места и отчисления в госбюджет. Эта часть рынка становится более прозрачной для РСП ХСЗР, контролирующих органов и потребителей препаратов для защиты растений», — отмечает Владимир Алгинин.

