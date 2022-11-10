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«Ростсельмаш» на ведущем отраслевом событии Сибири

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«Ростсельмаш» на ведущем отраслевом событии Сибири
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш» на ведущем отраслевом событии Сибири
«Ростсельмаш»

Губернатор Новосибирской области посетил выставочный стенд «Ростсельмаш» во время открытия межрегиональной выставки «Сибирская аграрная неделя». Значимое отраслевое событие в МВК «Новосибирск Экспоцентр» продлится до 11 ноября

Мероприятие проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, Министерства сельского хозяйства России и Правительства Новосибирской области.

В открытии выставки также приняли участие: исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов; первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий.


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сегодня перед аграрным комплексом стоит важная задача наращивать темпы повышения эффективности и производительности. Именно эти задачи успешно решает сельхозтехника «Ростсельмаш», в том числе представленная на «Сибирской аграрной неделе».

Компания представляет на выставочной площадке уже зарекомендовавшие себя на рынке решения для агропромышленного комплекса: двухбарабанный зерноуборочный комбайн RSM 161, мощный трактор «Ростсельмаш 2375», производительный кормоуборочный комбайн RSM F 2650 и прицепной опрыскиватель RSM TS- 3200 SATELLITE.

Специалисты «Ростсельмаша» активно консультируют аграриев по опциональному оснащению техники, условиям приобретения, сервисному сопровождению представленных агромашин и по другим интересующим вопросам. Стенд компании посещают руководители и специалисты сельхозпредприятий из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В рамках мероприятия также будет проведен деловой форум, на котором представители «Ростсельмаша» примут участие в обсуждении эффективных инструментов для развития АПК.

«Ростсельмаш» 

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