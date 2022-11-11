Национальный союз производителей говядины проведет серию отраслевых мероприятий на «АГРОС-2023»

«АГРОС-2023»

В рамках деловой программы Международной выставки племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС-2023», которая состоится в период с 25 по 27 января 2023 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва), серию отраслевых мероприятий проведет Национальный союз производителей говядины (НСПГ)

Откроет деловую программу годовое собрание Союза, которое будет проходить 26 января под темой «Антикризисный план отрасли мясного скотоводства». В ходе собрания будет подведена оценка работы НСПГ за прошедший год, заслушаны прения его членов по ключевым проблемам отрасли и обсуждены пути решения сложившихся проблем.



В этот же день состоится панельная дискуссия «Развитие рынка мясного скотоводства в сфере оборота сельхозживотных и развития кооперационных проектов стран ЕАЭС». Среди соорганизаторов мероприятия — Евразийский мясной союз, «Бене Консалтинг Групп» и «Айоне ФинТех».



Участники встречи обсудят программу формирования индустриального общего рынка скота в России и странах СНГ, отраслевое цифровое пространство (систему прослеживаемости селекции и генетики коммерческого скота) для объединения палат и ассоциаций по породам КРС стран СНГ, а также выстраивание системы управления масштабными кооперационными проектами на базе отраслевой платформы.



К участию в дискуссии приглашаются предприятия и фермеры отрасли животноводства, Минсельхозы регионов Российской Федерации. Мероприятие также будет интересно специалистам, которые отвечают за вопросы купли-продажи (экспорта) живого скота и селекционную работу.



27 января на АГРОС, в рамках Федерального форума фермеров, запланированы два круглых стола. В ходе первой встречи на тему «Локальная экономика — эффективный инструмент фермерских проектов» планируется обсудить подход, при котором акцент делается на создании малых производств, связанных в общую систему и поддерживающих друг друга, а также связанных в единую производственную цепочку.



Второй круглый стол — «Минимизация стрессовых факторов при перевозке животных, приемы эффективной погрузки и выгрузки» — будет посвящен обсуждению вопроса организации профессиональной транспортировки сельскохозяйственных животных, требованиям и ожиданиям от современных скотовозов, страхованию перевозок скота. Среди соорганизаторов мероприятия — компании MERRITT TRAILERS INC, «Зебра-линии» и «Интеллектуальные страховые системы».



Подробная информация об этих и еще 40+ мероприятиях деловой программы.



Видеообращение главы Национального союза производителей говядины Романа Костюка к будущим посетителям «АГРОС-2023».



Получайте новые знания и контакты, обменивайтесь опытом с коллегами, находите пути решения спорных вопросов на АГРОС! Напоминаем, что мероприятия деловой программы АГРОС открыты для бесплатного посещения при регистрации по ссылке .



Ждем вас на АГРОС с 25 по 27 января в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве!

