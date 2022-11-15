Приглашаем на выставку «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV»

«Асти Групп»

С 30 мая по 01 июня 2023 года пройдет ежегодная международная выставка оборудования и технологий для мясной отрасли «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV»

На выставке встретятся компании, предлагающие инновационные решения для производства мяса и мяса птицы «от поля до стола».



Площадками для их обсуждения станут не только традиционные официальные мероприятия выставки и саммита, но и так полюбившиеся всем встречи на специальных площадках Round Table Area, деловых обедах и ужинах на площадке Discover Russian Cuisine от лучших шеф-поваров России.



Участие в выставке уже подтвердили лидеры отрасли, которые давно работают на российском рынке, а также большое количество новых игроков рынка из таких стран, как Бразилия, Аргентина, Таиланд, Китай, Турция, Иран и Индия.



Запланировано более 20 тематических разделов на выставке. Обновленная концепция выставки затронет еще более узкие и глубокие проблемы отрасли: генетику, цифровизацию, упаковку, маркировку, логистику и многое другое.



Запланированы консультации юристов, экономистов и специалистов по кредитованию агропромышленных проектов.







«В мае 2023 года участники мероприятия получат возможность делиться опытом в самых тонких и сложных аспектах птицеводства, животноводства, обработки, хранения и доставки продукции покупателю. Требования к качеству продуктов становятся более жесткими — и участники рынка, наши экспоненты, отвечают на это ростом экологичности, энергоэффективности, управляемости предприятий АПК, — говорит президент выставочной компании «Асти Групп», организатора выставки, Наринэ Багманян. — В 2023 году, опираясь на вызовы и работы всего АПК в условиях жестких санкций на мероприятии будет представлена вся цепочка производства продуктов животноводства и птицеводства "от поля до стола", и особое внимание будет уделено разделу производства качественной и безопасной мясной продукции, организации хранения и доставки продукции покупателю, развитию постоянного спроса на качественный продукт».



Все новости выставки и отрасли: www.meatindustry.ru и www.mapsummit.ru .

