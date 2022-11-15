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Премия «Агроинвестор года-2022»

Ждем на V специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

Партнёрский материал

Ждем на V специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК «ТатАгроЭкспо»
«ТатАгроЭкспо»
Ждем на V специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК «ТатАгроЭкспо»
«ТатАгроЭкспо»

20-21 февраля 2023 года в МВЦ «Казань Экспо» состоится V специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

В течение двух дней более 200 компаний со всей России на площади свыше 30 тыс. кв. м продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции.

Ключевым событием деловой программы традиционно станет расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.


Оставить заявку на участие в выставке можно на сайте.

«ТатАгроЭкспо» 

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