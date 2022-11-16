Животноводство и фермерство России — 2022

Сельскохозяйственный форум «Животноводство и фермерство России — 2022» состоится 8 декабря 2022 года в городе Москве, Hilton Garden Inn Мoscow Кrasnoselskaya, ул. Верхняя Красносельская 11а, стр. 4

Журнал «Агробизнес» и Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса приглашают предприятия, занятые в животноводстве, птицеводстве и ветеринарии, принять участие в этом мероприятии!



В России активно развиваются многие отрасли животноводства, которые обладают впечатляющей экономической эффективностью и могут приносить существенную прибыль не только конкретному сельскохозяйственному производителю, но и обеспечить наращивание внутреннего валового продукта во всей стране. Животноводство — стратегическая отрасль экономики России. Ее важность определяется не только тем, что производство животноводческой продукции дает работу сотням тысяч россиян и увеличивает национальное богатство страны, но также и тем, что наравне с растениеводством она обеспечивает продовольственную безопасность государства.



Полученный урожай и объемы животноводческой продукции позволили в 2020 году обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны и импортозамещения. Россия достигла значений продовольственной независимости практически по всем ключевым направлениям.



Экономические вызовы в 2021 году, такие как пандемия, изменения структуры потребления мясной продукции из-за изменения покупательской способности населения, резкий рост себестоимости по причине роста основных статей затрат в структуре себестоимости, дефицит трудовых ресурсов из-за перемещения рынков труда, несомненно, существенно влияли на тенденции развития отечественного животноводства, однако объем потребления мяса в России в 2021 году остался на стабильно высоком уровне: порядка 77 кг на человека в год. Кроме того, по итогам января 2022 года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 997,8 тыс. т. В том числе в свиноводстве показатель вырос на 6,1%, по крупному рогатому скоту — на 7,1%, птице — на 9,4%. Производство молока достигло 1,53 млн т (+2,5%), а яиц, по оценке Минсельхоза России, — 2,77 млрд штук (+2,1%). Прирост производства способствует сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке мяса. Так, по данным Минсельхоза на 23 февраля 2022 года, стоимость свинины у производителей за месяц снизилась на 3,6%, мяса кур — на 0,9%. Положительным в развитии животноводства также является достижение уровня продовольственной безопасности в птицеводстве и свиноводстве.



Однако отрасли с длинным циклом окупаемости — молочное и мясное скотоводство — на перспективу требуют повышенного внимания со стороны государства. Так, Минсельхоз России в текущем году намерен выделить дополнительные деньги на льготное кредитование аграриев. В планах правительства было выделить 28,5 млрд руб. по краткосрочным кредитам и 71,9 млрд руб. по инвестиционным. Теперь к ним добавят 10,4 и 3 млрд руб. соответственно. Правительство также расширило список получателей грантов на поддержку сельского хозяйства. Новая форма поддержки будет доступна агробизнесу в разных сферах, в том числе в области производства кормов и кормовых добавок для животных и улучшения генетики крупного рогатого скота (КРС) мясного направления. В качестве дополнительных мер выступает государственное регулирование по следующим направлениям:



господдержка ЛПХ. Самозанятые и владельцы ЛПХ, применяющие режим НПД (налог на профессиональный доход), смогут с 2022 года получать субсидии на производство молока и мяса от государства;



совершенствование информационной системы ФГБУ «Центр ветеринарии» Минсельхоза России «Ветмонитор 2.0» путем добавления модуля «Аналитика», который позволит развивать работу по прогнозированию распространения болезней животных;



расширение функционала ФГИС в области ветеринарии «ВетИС» Россельхознадзора путем развития ее аналитического и прогнозного направления, с сопоставлением информации не только из различных компонентов «ВетИС», но и других информационных систем Минсельхоза России.



На форуме будет представлена самая свежая аналитика по животноводству в России, рассмотрены вопросы господдержки для животноводов, повышения квалификации специалистов, технологический аудит и новые технологии для животноводческих предприятий. Будут присутствовать представители органов исполнительной власти, готовые ответить на вопросы участников и обсудить насущные проблемы фермеров.



Участники форума: КФХ, руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, производители и представители предприятий по переработке и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовых, инвестиционных компаний и банков, специалисты зерновой, комбикормовой и ветеринарной промышленности, а также представители предприятий, занятых в животноводстве, птицеводстве и ветеринарии, заинтересованные в новых поставщиках и расширении собственного ассортимента, представители госорганов и другие.



Основные разделы форума



Перспективы развития животноводства в России в нынешних условиях.



Технологии кормления.



Меры государственной поддержки развития животноводства в России.



Новые технологии и программы для повышения выработки и качества продукции.



Круглый стол «Использование отходов мясной промышленности».



Описание форума и регистрация на сайте .



Подробную информацию о возможностях делегатского участия и об участии с выставочным местом вы можете получить по тел. +7 988 248 47 17, +7 909 450 36 10.

