Компания «Август» вошла в топ-30 лучших работодателей России по версии РБК

«Август»

Фирма «Август» заняла 28-е место в «Рейтинге российских работодателей», составленном РБК. Итоги были подведены в ноябре 2022 года. «Август» является ведущим отечественным производителем химических средств защиты растений

Рейтинг работодателей России был составлен на основе анкетных данных, которые были предоставлены компаниями-участниками и верифицированы РБК. В анкетировании приняли участие крупнейшие отечественные компании в сфере производства, добычи полезных ископаемых, энергетики, IT, финансов и страхования, строительства и девелопмента, госсектора и т. д.



На сегодняшний день в российских подразделениях «Августа» в области разработки, производства и реализации ХСЗР трудоустроено порядка 1700 человек. В России «Август» владеет двумя производственными площадками по формуляции препаратов — заводами в Чувашской Республике и Республике Татарстан, еще одно предприятие компании функционирует в Республике Беларусь. Также «Август» располагает собственными производственными мощностями по синтезу активных компонентов для пестицидов на территории КНР. Специалисты 60 представительств «Августа» в ключевых аграрных регионах России не только реализуют продукцию компании, но и осуществляют технологическую поддержку применения препаратов «Августа», помогая земледельцам создавать эффективные схемы защиты урожая и увеличивать рентабельность бизнеса. Компания сотрудничает с ведущими аграрными вузами страны, содействуя подготовке кадров как для себя, так и для всего АПК, а собственное подразделение по ведению сельскохозяйственного бизнеса — «Агропроект» - стало площадкой для стажировки множества студентов из разных регионов России.



«Кадровая политика компании направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов, создание для них благоприятных условий развития, а также на формирование корпоративной культуры, в которой ценятся открытость, экспертный подход и проактивность. Текучесть персонала в компании уже долгое время не превышает 5% в год. Предлагаемый социальный пакет включает ДМС, компенсацию оплаты питания, дополнительные социальные выплаты, пенсионное обеспечение. Каждый сотрудник знает, что он всегда может рассчитывать на поддержку компании в трудных жизненных ситуациях», — рассказывает директор по персоналу фирмы «Август» Роза Сухорукова.



Помимо достойного уровня оплаты труда и отсутствия задолженности по ней, «Август» продемонстрировал высокую долю сотрудников, которые прошли обучение в отчетный период: так, по итогам 2021 года она составила более 77%. Как уже отмечалось, для компании на всем протяжении ее функционирования характерен низкий уровень текучести кадров: средний срок работы сотрудника в «Августе» достигает 10 лет. У 52 специалистов компании есть научные степени докторов наук и кандидатов наук.



Сегодня компания «Август» начинает строительство крупнейшего в стране научно-исследовательского центра по разработке препаратов для защиты растений. Он расположится в городе Черноголовке Московской области. Здесь будет создано около 200 рабочих мест для специалистов в сфере химии, микробиологии, микологии, фитопатологии и др., причем сотрудники будут обеспечены жильем, а для их детей уже построен и функционирует современный образовательный комплекс.



«Компания “Август” серьезно инвестирует в развитие бизнеса, в социальные и благотворительные проекты. И по результатам проводимых ежегодных опросов индексы лояльности и удовлетворенности сотрудников работой в компании составляют свыше 90%», — отмечает Роза Сухорукова.



С полной версией рейтинга можно познакомиться здесь .

