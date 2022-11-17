Компания Lidea на выставке «ЮГАГРО-2022»

Lidea

На выставке «ЮГАГРО-2022» компания Lidea представит свои достижения проекта локализации семенной продукции, новые продукты и технологии в рамках конференции «Lidea: курс на российское производство, стабильность и урожайность»

Французская компания Lidea, входящая в топ-10 мировых производителей семенного материала, примет участие в сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО-2022». Демонстрация темпов развития российского производства семян родительских линий, технологий и новых достижений генетики компании — главные темы экспозиционного стенда и предстоящей конференции, которая пройдет в рамках деловой программы выставки. На мероприятии будут презентованы новые достижения проекта локализации семенной продукции в России. В преддверии сезона-2023 компания представит новые флагманы в сегментах кукурузы, подсолнечника и сорго.



В текущем году воплощен в жизнь один из важнейших и ответственных этапов локализации — российское производство родительских линий кукурузы и подсолнечника. О первых итогах этого пилотного проекта, а также об увеличивающейся роли предприятия в реализации бизнес-планов Lidea в России расскажут представители компании и завода.







Ассортимент культур и гибридов, результаты урожайности продуктов в различных российских регионах в прошедшем аграрном сезоне — второй большой блок мероприятия.



Кроме этого, прозвучат доклады о практическом внедрении в производство российских сельхозпредприятий двух инновационных технологий Lidea, представленных рынку в минувшем сезоне:



силосного проекта DUO SILO для молочных хозяйств, направленного на улучшение переваримости кукурузного силоса и повышение молочной продуктивности;



концепта обработки семян BOOST&GO, который обеспечивает более мощное развитие растений кукурузы и подсолнечника на начальных этапах вегетации и сохраняет генетический потенциал культур.



Растущие требования животноводов к кормовой базе на фоне стремлений повышения рентабельности производства заставляют отраслевое сообщество искать новые решения. Свой подход к удовлетворению нужд этой подотрасли сельхозпроизводства Lidea представит в докладе о перспективной культуре сорго, которая, по мнению растениеводов, может превратиться из нишевой в новый глобальный тренд.



Принимая участие в ЮГАГРО в этом году, компания Lidea демонстрирует, что долгосрочные обязательства перед местными аграриями и отраслевым сообществом остаются прежними, и новые результаты этого года, которые будут представлены на выставке, — тому подтверждение.



Мероприятие состоится 23 ноября с 10:00 до 11:30 в рамках выставки «ЮГАГРО-2022» (павильон №2, зал 1.2 ВКК «Экспоград Юг», г. Краснодар). На стенде компании D215 все дни проведения выставки также можно будет получить консультацию по выбору и возделыванию гибридов кукурузы, подсолнечника, рапса, сорго и сои.

