В КрасГАУ открыли фирменную аудиторию «Щелково Агрохим»

Ректор КрасГАУ Наталья Пыжикова, глава восточносибирского представительства Олег Беляев и замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Сергей Москаленко «Щелково Агрохим»

11 ноября один из ведущих аграрных вузов Сибири — Красноярский государственный аграрный университет — отметил 70 лет со дня основания. Ко дню рождения вуза на кафедре почвоведения и агрохимии «Щелково Агрохим» открыло фирменную аудиторию в рамках проекта «Бетарен Академия»

Ремонт и оснащение фирменной аудитории заняли полгода. В помещении заменили окна и двери, стяжку пола, уложили плитку, выровняли и покрасили стены. Интерьер, включая мебель и жалюзи, выполнили в корпоративных цветах «Щелково Агрохим» по специальному дизайн-проекту. На стенах — информация о продуктах компании, истории становления и развития. Для демонстрации учебных материалов приобрели проектор, ноутбук и интерактивную доску.





Аудитория на кафедре почвоведения и агрохимии рассчитана на 16 человек



Оценить преимущества новой аудитории смогли приглашенные на празднование дня рождения вуза гости. Ректор КрасГАУ Наталья Пыжикова провела для коллег — ректоров сибирских аграрных вузов экскурсию по университету. После церемонии перерезания бирюзовой (фирменный цвет «Щелково Агрохим»!) ленты гостей пригласили зайти в новую аудиторию, где глава представительства зачитал приветственное слово от лица гендиректора «Щелково Агрохим», д. х. н., академика РАН Салиса Каракотова.





Олег Беляев зачитывает поздравления от Салиса Каракотова



«Новая аудитория на кафедре почвоведения и агрохимии призвана дать дополнительные знания о современных технологиях и средствах защиты растений. Всесторонняя поддержка учебного процесса студентов — один из основных шагов компании “Щелково Агрохим”. Это необходимо для совместной отработки и развития технологий, научных открытий, расширения сфер сотрудничества и обмена передовым опытом с профильными учебными заведениями. Сегодня очень важно не просто идти в ногу со временем, но и быть на несколько шагов впереди. Уверен, что созданные для обучения студентов условия позволят им стать успешными специалистами в сфере защиты растений, которая постоянно обновляется, расширяется, модернизируется и так необходима аграрному сектору нашей страны», — передал слова гендиректора «Щелково Агрохим» именинникам Олег Беляев и пожелал студентам отличной учебы и высоких результатов.



Дополнительно в качестве подарка на день рождения вуза глава восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» вручил Наталье Пыжиковой сертификат от компании на 200 тыс. руб.





Еще один подарок вузу на день рождения — сертификат на 200 тыс. руб.



Напомним, что проект «Бетарен Академия» направлен на взаимодействие с ведущими аграрными вузами страны. Его главная задача — создание условий для повышения качества подготовки студентов профильных направлений, а также поддержка талантливых студентов и аспирантов, желающих получать практические умения и навыки. Оборудование фирменных аудиторий «Щелково Агрохим» - одно из направлений проекта.

