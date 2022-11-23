«Школа аквафермера» — новый сезон

«Школа аквафермера»

Уже 24 ноября запускается цикл онлайн-вебинаров для рыбоводов

Организованный оргкомитетом выставки AquaPro Expo и Евразийским аквакультурным альянсом проект «Школа аквафермера» — это обучающий курс для начинающих и опытных рыбоводов, охватывающий все этапы развития аквакультуры: от посадочного материала до вопросов переработки и сбыта.



Состав курса «Школы аквафермера»:



6 онлайн-вебинаров, ноябрь 2022 — март 2023 года;



очная конференция в рамках выставки AquaPro Expo c вручением сертификатов, 11-13 апреля 2023 года, Москва, «Экспоцентр»;



практический выездной практикум, лето 2023 года.



К занятиям школы приглашаются специалисты рыбоводных хозяйств, производители и поставщики оборудования и материалов для товарного рыбоводства, предприниматели и инвесторы аквакультурной сферы, специалисты научных институтов и студенты отраслевых вузов.



Уже на этой неделе «Школа аквафермера» открывает четвертый сезон и запускает цикл онлайн-уроков, первый из которых состоится 24 ноября в 12:00 (мск).



Тема первого вебинара: «Аквапоника: методы, вопросы, практика». На вебинаре приглашенные специалисты поднимут важные для отрасли вопросы и обсудят:



возможности аквапоники в странах ЕАЭС;



применение аквапоники на базе УЗВ;



метод аквапонного выращивания сельскохозяйственной продукции с использованием почвенного грунта;



практический опыт выращивания зелени в цикле аквапоники;



инновационный подход к симбиотическому выращиванию.



Приглашаем вас присоединиться к обучающему курсу. Пройдите регистрацию для получения подробностей о вебинарах и спикерах по ссылке .



Присоединяйтесь к Telegram-чату «Школа аквафермера», где вы сможете задать интересующие вопросы и поделиться вашим опытом в сфере аквакультуры.



За трансляцией вебинара вы сможете наблюдать по ссылке на YouTube канале .



По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру +7 (495) 320-80-41 или по электронной почте info@aquaproexpo.ru

