«Школа аквафермера» — новый сезон

Уже 24 ноября запускается цикл онлайн-вебинаров для рыбоводов
Организованный оргкомитетом выставки AquaPro Expo и Евразийским аквакультурным альянсом проект «Школа аквафермера» — это обучающий курс для начинающих и опытных рыбоводов, охватывающий все этапы развития аквакультуры: от посадочного материала до вопросов переработки и сбыта.
Состав курса «Школы аквафермера»:
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6 онлайн-вебинаров, ноябрь 2022 — март 2023 года;
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очная конференция в рамках выставки AquaPro Expo c вручением сертификатов, 11-13 апреля 2023 года, Москва, «Экспоцентр»;
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практический выездной практикум, лето 2023 года.
К занятиям школы приглашаются специалисты рыбоводных хозяйств, производители и поставщики оборудования и материалов для товарного рыбоводства, предприниматели и инвесторы аквакультурной сферы, специалисты научных институтов и студенты отраслевых вузов.
Уже на этой неделе «Школа аквафермера» открывает четвертый сезон и запускает цикл онлайн-уроков, первый из которых состоится 24 ноября в 12:00 (мск).
Тема первого вебинара: «Аквапоника: методы, вопросы, практика». На вебинаре приглашенные специалисты поднимут важные для отрасли вопросы и обсудят:
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возможности аквапоники в странах ЕАЭС;
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применение аквапоники на базе УЗВ;
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метод аквапонного выращивания сельскохозяйственной продукции с использованием почвенного грунта;
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практический опыт выращивания зелени в цикле аквапоники;
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инновационный подход к симбиотическому выращиванию.
Приглашаем вас присоединиться к обучающему курсу. Пройдите регистрацию для получения подробностей о вебинарах и спикерах по ссылке.
Присоединяйтесь к Telegram-чату «Школа аквафермера», где вы сможете задать интересующие вопросы и поделиться вашим опытом в сфере аквакультуры.
За трансляцией вебинара вы сможете наблюдать по ссылке на YouTube канале.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру +7 (495) 320-80-41 или по электронной почте info@aquaproexpo.ru