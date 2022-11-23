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«Школа аквафермера» — новый сезон

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«Школа аквафермера» — новый сезон
«Школа аквафермера»
«Школа аквафермера» — новый сезон
«Школа аквафермера»

Уже 24 ноября запускается цикл онлайн-вебинаров для рыбоводов

Организованный оргкомитетом выставки AquaPro Expo и Евразийским аквакультурным альянсом проект «Школа аквафермера» — это обучающий курс для начинающих и опытных рыбоводов, охватывающий все этапы развития аквакультуры: от посадочного материала до вопросов переработки и сбыта.

Состав курса «Школы аквафермера»:

  • 6 онлайн-вебинаров, ноябрь 2022 — март 2023 года;

  • очная конференция в рамках выставки AquaPro Expo c вручением сертификатов, 11-13 апреля 2023 года, Москва, «Экспоцентр»;

  • практический выездной практикум, лето 2023 года.

К занятиям школы приглашаются специалисты рыбоводных хозяйств, производители и поставщики оборудования и материалов для товарного рыбоводства, предприниматели и инвесторы аквакультурной сферы, специалисты научных институтов и студенты отраслевых вузов.

Уже на этой неделе «Школа аквафермера» открывает четвертый сезон и запускает цикл онлайн-уроков, первый из которых состоится 24 ноября в 12:00 (мск).

Тема первого вебинара: «Аквапоника: методы, вопросы, практика». На вебинаре приглашенные специалисты поднимут важные для отрасли вопросы и обсудят:

  • возможности аквапоники в странах ЕАЭС;

  • применение аквапоники на базе УЗВ;

  • метод аквапонного выращивания сельскохозяйственной продукции с использованием почвенного грунта;

  • практический опыт выращивания зелени в цикле аквапоники;

  • инновационный подход к симбиотическому выращиванию.

Приглашаем вас присоединиться к обучающему курсу. Пройдите регистрацию для получения подробностей о вебинарах и спикерах по ссылке.

Присоединяйтесь к Telegram-чату «Школа аквафермера», где вы сможете задать интересующие вопросы и поделиться вашим опытом в сфере аквакультуры.

За трансляцией вебинара вы сможете наблюдать по ссылке на YouTube канале.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру +7 (495) 320-80-41 или по электронной почте info@aquaproexpo.ru

«Школа аквафермера» 

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