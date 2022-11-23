«Ростсельмаш» на «ЮГАГРО-2022»

«Ростсельмаш»

22 ноября в Краснодаре открылась международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО». «Ростсельмаш» выступает генеральным партнером мероприятия и традиционно представляет широкую экспозицию, в которую вошли современные разработки сельхозтехники, комплекс агрономических сервисов и цифровых решений

С продукцией компании ознакомились заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Трубилин, другие официальные лица.



Было отмечено, что юг страны остается главной житницей России. Например, Краснодарский край в 2022 году собрал 15,1 млн т зерновых и зернобобовых, рекордный урожай пшеницы — 10,7 млн т. Во многом этому способствует активная модернизация АПК. Так, за предыдущие пять лет аграрии Кубани приобрели свыше 1000 агромашин «Ростсельмаш». И в текущем году поставки необходимой техники остаются на высоком уровне. Наибольшая динамика ощущается по тракторам компании. Их поставки уже на 30% превысили прошлогодние объемы.







В то же время программа развития сельскохозяйственного сектора требует активизации его технического обновления. На экспозиции «Ростсельмаша» первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов представил планы компании по развитию модельного ряда и наращиванию выпуска аграрной техники, в том числе по строительству новых заводов. Также он презентовал гостям инновационное направление — разработку и создание комплекса электронных систем, которые уже применяются сельхозпредприятиями.



Из сельскохозяйственной техники на «ЮГАГРО» представлен широкий ряд современных агромашин и оборудования: зерноуборочные комбайны RSM 161 и Т500, косилка самоходная KSU 2, кормоуборочный комбайн RSM F 2650, трактор «Ростсельмаш 2375», самоходный опрыскиватель SPS 3800, аппликатор-растениепитатель AP-4000, полуприцепной опрыскиватель RSM TS-6200, культиватор К-8200, мульчировщик HD-800.



Особое место занимают кабина-симулятор и интерактивный стол «Электронные системы» с демонстрацией таких опций, как РСМ «Агротроник Пилот 1.0», РСМ «Умная метка», РСМ «Транспорт», РСМ «ОК АйДИ»; РСМ «Умная дозировка», РСМ «Ночное видение», РСМ «Роутер», РСМ «Карта урожайности».







С первых часов экспозиция пользуется высоким интересом у главных гостей выставки — аграриев.



Помимо демонстрации продукции, деловая программа «Ростсельмаш» на «ЮГАГРО» включает участие в пленарной сессии и проведение бизнес-диалога по импортозамещению компонентной базы. В рамках тематического мероприятия, а также в течение всех дней работы выставки на стенде компании действующие и потенциальные поставщики смогут обсудить с представителями предприятия условия и перспективы стратегического сотрудничества по поставкам и освоению производства деталей и узлов для комбайнов, тракторов, дорожно-строительной техники.

