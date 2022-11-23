Отечественные и зарубежные специалисты расскажут об особенностях ведения фермерского хозяйства

«Теплицы России»

1 и 2 декабря пройдет бесплатный вебинар «Фермерские теплицы». Мероприятие организовано при поддержке ассоциации «Теплицы России»

В рамках вебинара сессия 1 декабря будет полностью посвящена вопросам выращивания томата, 2 декабря — огурца.



Интенсивный курс основан на опыте отечественных и зарубежных специалистов и адаптирован для применения в небольших пленочных фермерских теплицах и выращивания урожая на грунте.



«В условиях высокой конкуренции фермерскому хозяйству становится все труднее реализовывать свою продукцию. Тем не менее у этого сегмента экономики есть безусловный потенциал для развития. Наш вебинар — синтез знаний, полученных у российских и иностранных участников тепличного сектора, он будет полезен как для новичков, так и для фермеров, давно занимающихся хозяйством», — отмечает генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова.



Для участия в вебинаре и подключения к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте .

