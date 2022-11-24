Премия AgroCode Awards 2022

AgroCode Hub

15 декабря сообщество AgroCode Hub при поддержке Россельхозбанка проведет вторую всероссийскую агротехпремию AgroCode Awards 2022

Премия присуждается за разработку самых эффективных прикладных решений в области агротехнологий в шести номинациях: «Запуск года», «Идея года», «Цифровизация года», «Лидер года», «Еда будущего» и «Своя технология».



Заявку можно подать сразу на несколько номинаций.



Чтобы участвовать, у проекта должны быть качественные или количественные результаты за этот либо прошлый год.



Участники, отобранные в шорт-лист, будут приглашены на офлайн-питчи перед членами жюри. Сами питчи можно будет послушать на сайте в онлайн-формате, если пройти предварительную регистрацию.



Среди жюри представители Россельхозбанка, компаний «Русагро», «Ростсельмаш», «Таргет Агро», «Уралхим Инновация», холдинга «ЭкоНива-АПК» и другие эксперты рынка агротехнологий.



Победителей премии в каждой номинации объявят на закрытой церемонии награждения в Аптекарском огороде, где соберутся лучшие представители агроиндустрии.



Ознакомиться с номинациями и подать заявку можно на сайте до 2 декабря. Участие бесплатное.

