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Конференция Агрохолдинги России — 2022

Премия AgroCode Awards 2022

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Премия AgroCode Awards 2022
AgroCode Hub
Премия AgroCode Awards 2022
AgroCode Hub

15 декабря сообщество AgroCode Hub при поддержке Россельхозбанка проведет вторую всероссийскую агротехпремию AgroCode Awards 2022

Премия присуждается за разработку самых эффективных прикладных решений в области агротехнологий в шести номинациях: «Запуск года», «Идея года», «Цифровизация года», «Лидер года», «Еда будущего» и «Своя технология».

Заявку можно подать сразу на несколько номинаций.

Чтобы участвовать, у проекта должны быть качественные или количественные результаты за этот либо прошлый год. 

Участники, отобранные в шорт-лист, будут приглашены на офлайн-питчи перед членами жюри. Сами питчи можно будет послушать на сайте в онлайн-формате, если пройти предварительную регистрацию.

Среди жюри представители Россельхозбанка, компаний «Русагро», «Ростсельмаш», «Таргет Агро», «Уралхим Инновация», холдинга «ЭкоНива-АПК» и другие эксперты рынка агротехнологий. 

Победителей премии в каждой номинации объявят на закрытой церемонии награждения в Аптекарском огороде, где соберутся лучшие представители агроиндустрии. 

Ознакомиться с номинациями и подать заявку можно на сайте до 2 декабря. Участие бесплатное.

AgroCode Hub 

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