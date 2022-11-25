Итоги «Сибирской аграрной недели»

«Сибирская аграрная неделя»

В Новосибирске с 9 по 11 ноября 2022 года состоялись Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирский агропродовольственный форум — два значимых для азиатской части России отраслевых события

Насыщенная деловая программа форума и масштабная экспозиция современной сельскохозяйственной техники, технологий, материалов, оборудования привлекли внимание большого числа гостей из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана.



Выставка и форум состоялись при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО и Министерства сельского хозяйства России. Организатором форума выступило Правительство Новосибирской области.



«Сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области — одна из самых крупных в России. Преодолевая все вызовы и сложности, аграрии нашего региона наращивают производство продукции, приобретают с каждым годом все больше современной техники и оборудования, инвестируют в новые проекты. Уверен, такие масштабные мероприятия, как агрофорум и выставка, способствуют эффективному и динамичному развитию агробизнеса Сибири, — отметил заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — В этом году, как и прежде, форум вновь показал свою значимость и стал отличной площадкой для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями, для продвижения новейших товаров, научных разработок, для выдвижения идей и инициатив. Безусловно, это сыграет свою роль в достижении технологического суверенитета и продовольственной стабильности региона, повысит конкурентоспособность производимой в нашей области продукции».







По оценкам организаторов, участниками «Сибирской аграрной недели» и V Новосибирского агропродовольственного форума стали 303 компании — производители и поставщики известных брендов из России, Китая, Франции, Германии, Бразилии и Белоруссии. Они представили в павильонах выставки принципиально новые и уже зарекомендовавшие себя на рынке решения для агропромышленного комплекса: технику, оборудование, расходные материалы для сельскохозяйственных отраслей и перерабатывающей промышленности.



Сибирские ученые представили вниманию посетителей разработки в области селекции растениеводства и животноводства, инновационные технологии для сельскохозяйственного производства. Представители аграрных вузов провели презентации образовательных программ и собственных разработок для АПК. Особый акцент они сделали на вопросах подготовки кадрового резерва для отрасли.



«"Сибирская аграрная неделя" год от года набирает темпы и охватывает все больше сельскохозяйственных направлений, расширяет географию своего влияния в отраслевом сообществе, — говорит исполнительный директор «Сибирской выставочной компании», руководитель Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя» Елена Сайгашова. — В работе с компаниями-участницами мы стремимся сформировать для наших посетителей максимально полезную экспозицию, главная цель которой — работать на повышение эффективности, доходности агропромышленного комплекса. В новом выставочном году мы сохраним эту традицию, приумножив выбор технических и технологических решений для сельскохозяйственного производства. Мы вновь ждем всех на нашей площадке!»



В рамках V Новосибирского агропродовольственного форума, который прошел на одной площадке с выставкой, эксперты федерального и регионального уровней, ученые, представители крупных компаний и агрохолдингов, отраслевых союзов обсудили вопросы государственной поддержки АПК, страхования, инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, развития аграрного сектора, тенденции отраслевых рынков: молочного и мясного животноводства, растениеводства, селекции и семеноводства, перспективы развития органического сельского хозяйства.







Также в рамках форума состоялись:



специализированная выставка племенных животных «Сила Сибири»;



выставка достижений АПК Новосибирской области.



Выставку и форум с 9 по 11 ноября посетили свыше 7 тыс. руководителей и специалистов агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий перерабатывающей пищевой промышленности из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.



Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» состоится вновь с 8 по 10 ноября 2023 года.



Успейте подать заявку на участие на сайте выставки .



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