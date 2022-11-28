О кормах, кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, производстве и заготовке кормов на выставке «АГРОС-2023»

«АГРОС-2023»

Кормление сельскохозяйственных животных и птицы — задача всегда актуальная по своему значению и комплексная по содержанию, поскольку с ней связано множество других задач, таких как повышение продуктивности поголовья, поддержание здоровья животных и птицы, реализация генетического потенциала и т. д.

В связи с этим выставка «АГРОС» активно развивает направление «Корма и кормление сельскохозяйственных животных и птицы» с учетом разных аспектов данной тематики.



На предстоящей 25-27 января 2023 года выставке представлены как современные, высокотехнологичные корма, кормовые добавки, премиксы и концентраты, так и оборудование для кормления крупного рогатого скота, свиней, птицы, рыбы и других видов животных. В отдельном выставочном зале №14 располагается тематический раздел «Корма и ветеринария», где свои кормовые решения представят такие гранды, как ГК «МЕГАМИКС» (партнер раздела «Корма и кормление животных»), «Коудайс МКорма», «Мустанг Технологии Кормления», Глазовский комбикормовый завод, «Капитал-ПРОК», «Каргилл», «Нита-Фарм», «Апекс плюс», «АгроБалт трейд», ГК «ВИК», «Оллтек», «Ярвет», Zinpro, Agrofeed, Huvepharma, «АгроВитЭкс», «Райффайзен Агро», «Шауманн Агри» и многие другие.



Специалисты отрасли, приезжающие на АГРОС со всех уголков России и из стран ЕАЭС, также получат широкий выбор техники, оборудования и других средств производства для хранения и заготовки грубых кормов. Впервые на АГРОС будет представлена широкая линейка оборудования для производства комбикормов, обработки и хранения зерна. Решения таких брендов, как «Навигатор», Kverneland, KOBLiK, Barenbrug, Siloking, CLAAS, KRMZ, Bühler, СКЭСС, «АгБаг», «Лилиани» и других, будут представлены на «АГРОС-2023».







Темы кормов и кормления сельскохозяйственных животных и птицы, кормопроизводства и кормозаготовки станут предметом докладов и дискуссий в рамках как минимум 18 мероприятий деловой программы.



Руководители и специалисты аграрных предприятий смогут поучаствовать в международных конференциях, посвященных промышленному скотоводству, свиноводству и птицеводству, основным вызовам и практическим решениям в этих отраслях, обсудить перспективы развития в новых условиях молочного козоводства и овцеводства, узнать об основных трендах развития отечественной комбикормовой промышленности, о новых инвестиционных возможностях в рыбохозяйственном комплексе России, перспективах технологического развития в отечественном АПК. Среди мероприятий:



конференция «Кормление животных в Российской Федерации в условиях импортозамещения» (ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева », «Агрос Экспо»);



семинар «Современные подходы к повышению продуктивности молочных ферм» («Каргилл» (Cargill));



семинар «Школа эффективного кормопроизводства» (Lallemand Animal Nutrition (Россия));



конференция «Возможности расширения использования рапса и продуктов его переработки в кормлении сельскохозяйственных животных в условиях ограничения экспорта» (ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», «Агрос Экспо»);



конференция «Комбикормовая промышленность: оборудование, процессы производства, техническое регулирование» (Союз комбикормщиков);



международная конференция «Промышленное птицеводство в эпоху глобальных изменений: вызовы, точки опоры, практические решения, драйверы развития» (Национальный союз птицеводов, ГК «ВИК», ГК «МЕГАМИКС»);



семинар «Повышение эффективности выращивания сельскохозяйственных животных и птицы в современных условиях» (Danisco Animal Nutrition & Health (IFF));



международная конференция «Промышленное свиноводство в эпоху глобальных изменений: вызовы, точки опоры, практические решения, драйверы развития» (Национальный союз свиноводов, ГК «ВИК», ГК «МЕГАМИКС»);



подведение итогов конкурса «Лучший силос/сенаж сезона 2022 года. Награждение победителей» («АГРОФИНС» (BLGG)).



В рамках семинара «Института молока» запланировано выступление «Хорошая кормовая база — залог низкой рентабельности молока. Как работают кормовые центры в России?», а на семинаре финансового советника для молочного животноводства Ольги Петуховой будет освещена тема «10 золотых правил менеджмента кормления».







Круг обсуждаемых вопросов и список приглашенных экспертов готовится при активном участии профильных департаментов Минсельхоза России, Национального союза свиноводов, Национального союза птицеводов, ФГБНУ ВНИИплем, Ассоциации промышленного козоводства, Союза комбикормщиков, Евразийского аквакультурного альянса, Рыбхозассоциации, ведущих научных учреждений страны, известных аграрных компаний.



Впервые партнерами деловой программы «АГРОС-2023» выступают Союз комбикормщиков, Ассоциация производителей кормов Евразийского экономического союза (АПК ЕАЭС) и ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС».



Подробнее ознакомиться с участниками, программой деловых мероприятий, участниками выставки «АГРОС-2023», а также зарегистрироваться для бесплатного посещения выставки можно на сайте .







Ждем вас на АГРОС-2023 с 25 по 27 января в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве!

