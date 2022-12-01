ООО «Раздолье-Агро»: от планов к реализации

Иван Карабанов (зоотехник, «Раздолье-Агро»), Роман Бунин (технический специалист, Alltech) ООО «Раздолье-Агро»

Председатель совета директоров ООО «Раздолье-Агро» Алексей Иванов и зоотехник Иван Карабанов пришли на молочное предприятие Тульской области без малого через два года с момента его образования. О том, какие перемены произошли и чего добились в компании за четыре года, читайте в интервью

Серафима: Добрый день! Расскажите немного о себе? Как давно вы в животноводстве?



Алексей: Я по первому образованию инженер-механик, закончил автодорожный институт, по второму — финансист, закончил финансовую академию. Пятнадцать лет работал в агропромышленном холдинге. Потом вместе с бывшими коллегами создали свою компанию, но спустя три года в силу обстоятельств были вынуждены ее продать. В 2016 году меня пригласили в проект, с тех пор и начал заниматься молочным животноводством. На этом предприятии работаю с 2018-го, чему очень рад.



Иван: До прихода в «Раздолье-Агро» в 2017 году я жил и работал в Москве, потом приобрел дом в селе Ненашево, услышал, что неподалеку есть молочное предприятие. Решил попробовать. На тот момент в молочном животноводстве был еще новичком. Начал со слесаря, потом стал бригадиром, а сейчас зоотехник.



Серафима: Впечатляет! А как вам это удалось?



Иван: Наверное, мое любопытство и стремление учиться чему-то новому мне помогли. Но все решается в нормальном деловом общении. Тут и консультанты, и представители компаний, работники. Со всеми интересно общаться, хочется докопаться до истины, найти общий язык.



Серафима: Расскажите коротко об истории вашего предприятия.



Алексей: История предприятия началась в 2016 году здесь, в селе Ненашево. От растениеводства постепенно пришли к молочному животноводству, когда был приобретен имущественный комплекс колхоза с торгов на средства частного инвестора. Инициатор проекта, который стоял у истоков нашего предприятия, сейчас является членом совета директоров. Земля частично находится в нашей собственности, частично взята в аренду. В 2019 году мы купили имущество еще одного хозяйства в селе Симоново, что в 10 км отсюда. Сюда завезли 440 нетелей из Германии. Так возникли две фермы, ставшие одним предприятием — ООО «Раздолье-Агро».



На сегодняшний день общее поголовье предприятия — около 2000 голов, из них примерно 1000 коров. Быков мы не держим, продаем в первый же день. А телок — да, сами выращиваем.



Серафима: Выращиваете в каждом из хозяйств или централизованно?



Алексей: Всех новорожденных телок до 6 месяцев мы выращиваем здесь. Затем частично перемещаем в Симоново. Доращиваем и осеменяем и в Ненашево, и в Симоново. Но у нас есть летняя площадка, которую планируем довести до ума и содержать на ней молодняк в летний период.



Серафима: Расскажите, сколько корпусов было на момент, когда вы пришли? Произошло ли расширение после этого?



Алексей: Нет, мы фактически купили один коровник с доильным залом и три строения: одну родилку и два телятника.



Серафима: А численность сотрудников увеличилась?



Алексей: Конечно, увеличилась, примерно на 20 человек. Это было необходимо после приобретения новой площадки. Сейчас на предприятии около 120 сотрудников.



Серафима: Когда вы начали работать, какие были планы? За что хотелось взяться в первую очередь?



Алексей: До этого предприятия я тоже работал в хозяйстве, где было пять ферм. Все были в разной степени производственной дисциплины и готовности. Поэтому есть стандартный набор того, что надо сделать: наладить процессы, научить работать с новым оборудованием, замотивировать людей. С того и начали. Увеличили продуктивность, поголовье. Ввели различные регламенты. У нас хороший сосед — передовое крупное предприятие «Интеркрос Центр», которое с удовольствием делится своим опытом и успехами. Многое берем на вооружение. Спасибо им, особенно Фролову Виталию, за помощь советом и делом.



Серафима: Все ли шло по плану, укладывались ли по времени? Что недоучли? Пришлось ли обновлять парк техники?



Алексей: Основной проблемой была нехватка кадров. В первую очередь — механизаторов, во вторую — тех, кто непосредственно занимается животноводством. В том числе и по этой причине мы были вынуждены продать значительную часть своей сельскохозяйственной техники и стали пользоваться аутсорсингом — нанимать технику на уборку, посев, обработки. Проблема кадров существует и сейчас. И это объяснимо: низкая престижность рабочих специальностей, а среди местных жителей большая часть дачников, ведь от Москвы мы всего в 100 км.



Серафима: Вы сказали, что увеличили продуктивность. А насколько? И что этому способствовало?



Алексей: Мы увеличили продуктивность почти в два раза, применяя комплекс мер: корма, кормление, рационы, воспроизводство, менеджмент. Как только с этим справились, надои пошли вверх. Появилось более продуктивное потомство, улучшилась генетика. К примеру, если раньше на предприятии швицов было 60 % от общего поголовья, то сейчас — 5 %.



Серафима: Иван, а вам как зоотехнику с какими трудностями пришлось столкнуться? И что предприняли?



Иван: На момент моего прихода на предприятие у животных был ацидоз. Эту проблему нужно было решить как можно скорее и поддержать стадо. Мы включили в рацион коров препарат на основе дрожжей И-Сак® компании Alltech, что полностью помогло решить эту проблему. На сегодня проблем с ацидозом в стаде нет.



Серафима: Сотрудничество с компанией Alltech началось с этого?



Иван: Я бы так не сказал. Прежде всего — со взаимоотношений. Роман Бунин, технический специалист Alltech, еще задолго до этого приезжал к нам, делал аудит на предприятии, давал ценные рекомендации, отвечал на мои вопросы.



Серафима: А еще какие-то продукты компании Alltech используете на предприятии и почему?



Иван: В 2017 году производственный результат был просто удручающим: 20-21 л на дойную корову. Поголовье снижалось. За последующие два года удалось повысить продуктивность до 27-28 л, и мы уперлись в потолок. Максимум на тот момент составлял 31 л. На этом этапе Роман предложил заместить часть белковых концентратов продуктом Оптиген®. Переваримость клетчатки на тот момент была низкой, большая ее часть при промывке навоза была на среднем сите.



Уже в первые два дня продуктивность выросла до 32 л, на третий день — до 34,5. А уже на четвертый — аж 35,6! Этому поспособствовала лучшая переваримость клетчатки, и при очередном контроле переваримости кормосмеси, уже через неделю, большая часть клетчатки оказалась на самом нижнем сите, рубец стал работать эффективнее. Потребление корма увеличилось. Результаты превзошли все наши ожидания: 33-35,5 л молока — это уже не мечта, а реальность.



Серафима: А силос был тот же, корма не менялись?



Иван: Мы не меняли ни силос, ни сенаж. Просто ввели в рацион 100 г Оптигена, заменили им нужное количество подсолнечного шрота и сухой пивной дробины при балансировке рациона.



Серафима: А как поддерживаете продуктивность в жаркое время года, ведь в последние годы климат преподносит все больше сюрпризов?



Иван: Климат изменился, и сейчас мы все чаще сталкиваемся с аномальной жарой. В прошлом году сильная жара и обязательство по повышению продуктивности вошли в противоречие: упали по молоку на 6 л. Животные страдали, стояли у поилок. Это нас и сподвигло на поиски решений: попробовали ввести новый продукт Био-Хром от Alltech. Результат нас очень порадовал!



Животные гораздо легче стали переносить жару. Если прошлым летом в этот же период в условиях стресса мы довольствовались лишь 28 л молока на голову, то в этом году взяли 32, а в следующем, уверены, пойдем еще дальше. Существенный показатель, учитывая, что мы начали использовать Био-Хром в начале жары, сразу после начала падения молока, и падение прекратилось уже через несколько дней. А в самый пик жары мы, на удивление, уже имели прибавку. Мы намерены и впредь его применять, но уже с учетом всех ошибок — заблаговременно, до наступления лета.



Серафима: А еще какие показатели могли бы отметить?



Иван: Жир — около 4 %, белок — 3,3%, потребление СВ — более 23 кг на голову в день, остаток кормов при этом — 4,5-5 %.



Серафима: Кормовая база на предприятии своя?



Алексей: Мы ведь не только производим молоко. У нас есть и собственное производство рапсового масла. Поэтому есть свой рапсовый жмых, а также силос и сенаж. Остальное покупаем.



Серафима: Кому реализуете молоко?



Алексей: У нас достаточно широкий круг покупателей. Сотрудничаем с четырьмя местными молочными заводами, также работаем с двумя заводами в Брянской области.



Серафима: Какие ожидания на ближайший год?



Алексей: К моему большому удовлетворению, самое важное мы уже сделали: предприятие стало эффективным, люди обучены, с кормами работа налажена. К высоким показателям мы готовы.



И пусть в этом году погодные условия не позволили нам заготовить корма в необходимом объеме, мы знаем, как восполнить дефицит. Заготавливаем сырой свекловичный жом, будем заготавливать и сухой. А до конца 2024 года планируем увеличить поголовье еще на 300 дойных коров, заполнив все наши скотоместа.



Иван: А еще нужна хорошая техника — от точности погрузки зависит исполнение рациона, а значит, и надои.





На фото (слева направо): Сергей Сонин (генеральный директор, «Раздолье-Агро»), Николай Садовников (финансовый директор, «Раздолье-Агро»), Алексей Иванов (председатель совета директоров, «Раздолье-Агро»), Роман Бунин (технический специалист, Alltech)



Интервью Семеновой С.

