Свежий взгляд на электронные системы «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

В 2022 году на один из зерноуборочных комбайнов ACROS 595 Plus КФХ «Березка» поставили электронные системы «Агротроник Пилот 1.0» и РСМ «Картирование урожайности и влажности». О впечатлениях и результатах их работы нам рассказали глава КФХ Денис Константинович Шумских и механизатор Ринат Жавдатович Юнусов

Мнение главы хозяйства

Денис Константинович признался, что был рад предложению дилера «Ростсельмаш» опробовать системы «Пилот 1.0» и РСМ «Картирование урожайности и влажности». По итогам их работы в течение сезона он нашел веские аргументы в пользу инновационных решений производителя.



Так, Шумских указал, что комбайн, оснащенный системой РСМ «Агротроник Пилот 1.0», показывает более высокую производительность в сравнении с другими агромашинами той же модели. Это достигается за счет работы без перекрытий и пропусков. При этом значительно снижается нагрузка на механизатора, что руководитель хозяйства считает даже более важным.



Говоря о системе РСМ «Картирование урожайности и влажности», Денис Константинович предложил взглянуть на этот инструмент с точки зрения возможностей, которые он дает для расчета оплаты труда механизаторов. Так, он отметил, что «главное преимущество мы видим не в собственно картировании, как раз этой функцией мы пока не пользуемся... Другое важно!.. Система РСМ “Картирование урожайности” позволяет учитывать намолот каждого индивидуально! Почему-то об этом мало кто говорит, а ведь это просто находка».



Руководитель КФХ напомнил, с какими сложностями был сопряжен расчет заработной платы ранее, рассказал, каким образом решается этот вопрос сейчас в хозяйстве, заметив, что и у этого метода есть недостатки. Он выразил убежденность, что нужна справедливая и прозрачная методика расчета оплаты труда, «чтобы каждый механизатор чувствовал каждую секунду, как к нему в карман деньги текут».



Денис Константинович отметил высокую точность работы системы в плане учета намолота: «Комбайн у нас один в загонке молотил, и отдельно из-под комбайна зерно машина возила. А в конце дня мы все проверили и получили расхождение по весам с системой РСМ “Картирование урожайности” максимум ± 60 кг. Не на одном бункере ± 60 кг, а за весь день! А намолотил он порядка 60 т».



В конце беседы Шумских резюмировал: «РСМ “Пилот 1.0” и РСМ “Картирование урожайности” позволяют свести любое жульничество на ноль. Все очень прозрачно. Когда у человека появляется автоматика, которая забирает на себя всю рутину, он начинает слушать комбайн. За такими системами будущее! Я планирую оснастить ими все комбайны».



Мнение механизатора

Именно Ринату Жавдатовичу Юнусову руководитель КФХ доверяет новинки, потому что «его сажаешь на любую машину и знаешь, что все будет четко». Рассказывая о своем опыте работы с системами РСМ «Пилот 1.0» и РСМ «Картирование урожайности и влажности», механизатор отдельно отметил все их преимущества: «“Пилот 1.0” — это вообще чудо! Даже вокруг комбайна можно обойти, посмотреть, где сыплет, где нет. Датчики влажности — вообще замечательно. Я один заехал в поле, 50 м проехал, вижу: влажность нормальная — и все ребята за мной. Если нет — едем на другой участок. Бункер набираешь быстрее, это заметно сразу. Тоннаж вообще удивляет. Совпадает с нашими весами, плюс-минус. Я точно знаю, сколько намолотил».



КФХ «Березка» хорошо известно аграриям Челябинской области. Здесь коллегам из региона регулярно удается познакомиться с инновационными решениями. В этом сезоне они могут получить объективную информацию об электронных системах «Ростсельмаш».

