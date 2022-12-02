Две составляющие высокого урожая подсолнечника

BASF

Применение препаратов компании BASF помогает аграриям получать высокий урожай

Побеждая засуху

Около 50% площадей подсолнечника сосредоточено в Поволжье: в большинстве регионов округа регулярно отмечаются засушливые явления, поэтому засухоустойчивая культура хорошо вписывается в севооборот местных аграриев. Все чаще сталкиваются с засухами и сельхозпроизводители Центрального и Южного федеральных округов. В таких условиях выращивания подсолнечнику требуется особая защита. Довсходовый гербицид АКРИС позволяет эффективно сохранить и приумножить будущий урожай даже при низком содержании влаги в почве.



Главная задача почвенного гербицида — сдерживать сорную растительность на раннем этапе онтогенеза подсолнечника, то есть первые две-три недели после внесения препарата. В отличие от большинства почвенных гербицидов АКРИС активируется при минимальном выпадении осадков — 5-6 мм, или всего от 10 % почвенной влаги. Препарат закрепляется в верхнем слое почве (3-5 см) и способен к реактивации при выпадении осадков в период до 10 дней после его внесения, в то время как большинству других гербицидов требуется от 20-22 мм осадков для эффективной работы. При достаточной влажности можно получить высокую эффективность препарата даже спустя два месяца после обработки.



Уверенно побеждать сорняки АКРИС помогает комбинация двух сильных действующих веществ разных классов — диметинамида-П (280 г/л) и тербутилазина (250 г/л). Такое сочетание позволяет препарату контролировать как однолетние злаковые, так и двудольные сорняки. Также он обладает более сильным действием на марь белую и амброзию полыннолистную в сравнении с большинством довсходовых гербицидов на подсолнечнике.



При правильном внесении АКРИС не оказывает какого-либо фитотоксичного действия на подсолнечник и последующие культуры в севообороте даже при выпадении большого количества осадков, поэтому ограничений по севообороту нет. Вносить препарат необходимо строго сразу после сева или в течение нескольких дней после него, до появления всходов подсолнечника. Гербицид не требует заделки в почву. Чтобы подтянуть влагу, допускается послепосевное прикатывание поля кольчато-шпоровым катком. АКРИС можно применять для защиты любого подсолнечника.



Эффективность препарата доказывают полевые опыты. Так, в Липецкой области в 2022 году, несмотря на сложность уборки и потери урожая из-за поздних уборочных работ, прибавка к урожайности при применении гербицида BASF в норме 2,5 л/га составила 5,9 ц/га, в то время как при сопоставимом или большем расходе других препаратов рост урожайности был меньшим — от 4,1 до 5,4 ц/га. В сравнении же с полем, где обработка гербицидами и вовсе не проводилась, внесение 3 л/га АКРИС позволило получить прибавку в 12,9 ц/га. Опыты, проведенные в АгроЦентре Краснодар, продемонстрировали еще более впечатляющие результаты. Использование препарата в норме расхода 2-3 л/га дало бóльшую прибавку урожайности (20,3-23,3 ц/га) в сравнении с прибавкой, которую давала обработка другими гербицидами.







Архитектурный подсолнечник

Несмотря на то что 2022 год был первым годом, когда Архитект поступил в коммерческие продажи на российский рынок, сельхозпроизводители высоко оценили новинку, ведь препарат дал им возможность буквально управлять растением в поле.



Входящие в состав продукта действующие вещества — мепикват-хлорид (150 г/л), пираклостробин (100 г/л) и прогексадион кальция (25 г/л) — позволяют подсолнечнику максимально противостоять стрессовым факторам, обеспечивают защиту посевов от основных болезней, давая возможность максимально раскрывать потенциал урожайности. Подсолнечник, обработанный АРХИТЕКТ, имеет более развитую и мощную корневую систему, благодаря чему растение получает больше питательных веществ и влаги из почвы, стебель такого подсолнечника толще, листовая пластина оптимальной площади, корзинка более выполненная и большего диаметра. За счет сокращения первых 3-5 междоузлий растения подсолнечника ниже на 10-30%, поле более выровненное по высоте, что значительно упрощает уборку урожая и минимизирует его потери. Это позволяет получить среднюю прибавку к урожайности 21%, в то время как средняя прибавка при применении обычного фунгицида — 12-15%.



АРХИТЕКТ необходимо использовать с сульфатом аммония ТУРБО в соотношении 2:1 в норме расхода 1,0-1,5 л/га и 0,5-0,75 кг/га соответственно. Одно из действующих веществ препарата — прогексадион кальция — активно только в свободной форме, которая присутствует в том случае, если его соль кальция растворяется в воде. Сульфат аммония связывает свободный кальций в воде и освобождает от кальция молекулы прогексадиона, решая таким образом проблему жесткости воды и эффективной работы действующих веществ. Жесткая вода с высоким содержанием минеральных солей, например карбонатов кальция и магния, затрудняет растворение прогексадиона, снижая биологическую эффективность. Добавление сульфата аммония предотвращает повторное образование плохорастворимой соли кальция и подкисление до pH 4-5, что ускоряет абсорбцию и усиливает росторегулирующий эффект.



Стоит помнить, что АРХИТЕКТ также обеспечивает надежную профилактику основных листостебельных болезней подсолнечника. Фунгицидной составляющей препарата является пираклостробин — одно из наиболее эффективных действующих веществ группы стробилуринов, который эффективно защищает культуру от широкого спектра листостебельных болезней, таких как ржавчина*, фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз. Поэтому, используя АРХИТЕКТ, не нужно проводить обработки какими-либо другими фунгицидами.



В 2022 году в АгроЦентре Липецк были заложены опыты с применением АРХИТЕКТ в фазу 6-8 настоящих листьев (что обычно соответствует фазе вытягивания первого междоузлия). Там применение АРХИТЕКТ позволило получить прибавку к урожайности почти 7 ц/га. В 2021 году препарат показал себя отлично в Краснодарском крае, уже в производственных опытах — в сравнении с фунгицидами без рострегулирующего действия — АРХИТЕКТ позволил получить прибавку к урожайности от 9 до 29%.







Говорят практики

По словам директора ООО «КФХ Королева В. П.» (Саратовская область) Вячеслава Королева, валовой сбор с гектара подсолнечника после обработки регулятором-фунгицидом BASF вырос на 4,5 ц, или более чем на 13%. «Эффект превзошел все ожидания», — признается руководитель.



На посевах, обработанных препаратом компании BASF, у подсолнечника наблюдалась более мощная корневая система и толстый стебель, листья большего диаметра, высота растений была в среднем на 7 см ниже, а корзинки получились больше примерно на 1-2 см, перечисляет генеральный директор ООО «Степные просторы» (Самарская область) Николай Золотов. «Также мы наблюдали отсутствие ржавчины, но главное — урожайность была на 3,9 ц/га выше в сравнении с контрольным вариантом!» — доволен он.



ООО «Агрофирма «Абушаев» (Ульяновская область) в этом году использовала АРХИТЕКТ сразу на 500 га подсолнечника. «Нам препарат интересен в первую очередь как рострегулятор — после его применения подсолнечник становится чуть ниже, посевы получаются более выровненными», — рассказывает руководитель хозяйства Ильнур Айнетдинов. По его мнению, все хозяйства, занимающиеся подсолнечником интенсивно, должны обязательно иметь этот продукт компании BASF в линейке используемых препаратов.

