разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Две составляющие высокого урожая подсолнечника

Партнёрский материал

Две составляющие высокого урожая подсолнечника
BASF
Две составляющие высокого урожая подсолнечника
BASF

Применение препаратов компании BASF помогает аграриям получать высокий урожай

Побеждая засуху

Около 50% площадей подсолнечника сосредоточено в Поволжье: в большинстве регионов округа регулярно отмечаются засушливые явления, поэтому засухоустойчивая культура хорошо вписывается в севооборот местных аграриев. Все чаще сталкиваются с засухами и сельхозпроизводители Центрального и Южного федеральных округов. В таких условиях выращивания подсолнечнику требуется особая защита. Довсходовый гербицид АКРИС позволяет эффективно сохранить и приумножить будущий урожай даже при низком содержании влаги в почве.

Главная задача почвенного гербицида — сдерживать сорную растительность на раннем этапе онтогенеза подсолнечника, то есть первые две-три недели после внесения препарата. В отличие от большинства почвенных гербицидов АКРИС активируется при минимальном выпадении осадков — 5-6 мм, или всего от 10 % почвенной влаги. Препарат закрепляется в верхнем слое почве (3-5 см) и способен к реактивации при выпадении осадков в период до 10 дней после его внесения, в то время как большинству других гербицидов требуется от 20-22 мм осадков для эффективной работы. При достаточной влажности можно получить высокую эффективность препарата даже спустя два месяца после обработки.

Уверенно побеждать сорняки АКРИС помогает комбинация двух сильных действующих веществ разных классов — диметинамида-П (280 г/л) и тербутилазина (250 г/л). Такое сочетание позволяет препарату контролировать как однолетние злаковые, так и двудольные сорняки. Также он обладает более сильным действием на марь белую и амброзию полыннолистную в сравнении с большинством довсходовых гербицидов на подсолнечнике. 

При правильном внесении АКРИС не оказывает какого-либо фитотоксичного действия на подсолнечник и последующие культуры в севообороте даже при выпадении большого количества осадков, поэтому ограничений по севообороту нет. Вносить препарат необходимо строго сразу после сева или в течение нескольких дней после него, до появления всходов подсолнечника. Гербицид не требует заделки в почву. Чтобы подтянуть влагу, допускается послепосевное прикатывание поля кольчато-шпоровым катком. АКРИС можно применять для защиты любого подсолнечника. 

Эффективность препарата доказывают полевые опыты. Так, в Липецкой области в 2022 году, несмотря на сложность уборки и потери урожая из-за поздних уборочных работ, прибавка к урожайности при применении гербицида BASF в норме 2,5 л/га составила 5,9 ц/га, в то время как при сопоставимом или большем расходе других препаратов рост урожайности был меньшим — от 4,1 до 5,4 ц/га. В сравнении же с полем, где обработка гербицидами и вовсе не проводилась, внесение 3 л/га АКРИС позволило получить прибавку в 12,9 ц/га. Опыты, проведенные в АгроЦентре Краснодар, продемонстрировали еще более впечатляющие результаты. Использование препарата в норме расхода 2-3 л/га дало бóльшую прибавку урожайности (20,3-23,3 ц/га) в сравнении с прибавкой, которую давала обработка другими гербицидами.

Снимок экрана 2022-12-02 163051.jpg

Архитектурный подсолнечник

Несмотря на то что 2022 год был первым годом, когда Архитект поступил в коммерческие продажи на российский рынок, сельхозпроизводители высоко оценили новинку, ведь препарат дал им возможность буквально управлять растением в поле.

Входящие в состав продукта действующие вещества — мепикват-хлорид (150 г/л), пираклостробин (100 г/л) и прогексадион кальция (25 г/л) — позволяют подсолнечнику максимально противостоять стрессовым факторам, обеспечивают защиту посевов от основных болезней, давая возможность максимально раскрывать потенциал урожайности. Подсолнечник, обработанный АРХИТЕКТ, имеет более развитую и мощную корневую систему, благодаря чему растение получает больше питательных веществ и влаги из почвы, стебель такого подсолнечника толще, листовая пластина оптимальной площади, корзинка более выполненная и большего диаметра. За счет сокращения первых 3-5 междоузлий растения подсолнечника ниже на 10-30%, поле более выровненное по высоте, что значительно упрощает уборку урожая и минимизирует его потери. Это позволяет получить среднюю прибавку к урожайности 21%, в то время как средняя прибавка при применении обычного фунгицида — 12-15%. 

АРХИТЕКТ необходимо использовать с сульфатом аммония ТУРБО в соотношении 2:1 в норме расхода 1,0-1,5 л/га и 0,5-0,75 кг/га соответственно. Одно из действующих веществ препарата — прогексадион кальция — активно только в свободной форме, которая присутствует в том случае, если его соль кальция растворяется в воде. Сульфат аммония связывает свободный кальций в воде и освобождает от кальция молекулы прогексадиона, решая таким образом проблему жесткости воды и эффективной работы действующих веществ. Жесткая вода с высоким содержанием минеральных солей, например карбонатов кальция и магния, затрудняет растворение прогексадиона, снижая биологическую эффективность. Добавление сульфата аммония предотвращает повторное образование плохорастворимой соли кальция и подкисление до pH 4-5, что ускоряет абсорбцию и усиливает росторегулирующий эффект.

Стоит помнить, что АРХИТЕКТ также обеспечивает надежную профилактику основных листостебельных болезней подсолнечника. Фунгицидной составляющей препарата является пираклостробин — одно из наиболее эффективных действующих веществ группы стробилуринов, который эффективно защищает культуру от широкого спектра листостебельных болезней, таких как ржавчина*, фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз. Поэтому, используя АРХИТЕКТ, не нужно проводить обработки какими-либо другими фунгицидами.

В 2022 году в АгроЦентре Липецк были заложены опыты с применением АРХИТЕКТ в фазу 6-8 настоящих листьев (что обычно соответствует фазе вытягивания первого междоузлия). Там применение АРХИТЕКТ позволило получить прибавку к урожайности почти 7 ц/га. В 2021 году препарат показал себя отлично в Краснодарском крае, уже в производственных опытах — в сравнении с фунгицидами без рострегулирующего действия — АРХИТЕКТ позволил получить прибавку к урожайности от 9 до 29%. 

Снимок экрана 2022-12-02 163113.jpg

Говорят практики

По словам директора ООО «КФХ Королева В. П.» (Саратовская область) Вячеслава Королева, валовой сбор с гектара подсолнечника после обработки регулятором-фунгицидом BASF вырос на 4,5 ц, или более чем на 13%. «Эффект превзошел все ожидания», — признается руководитель.

На посевах, обработанных препаратом компании BASF, у подсолнечника наблюдалась более мощная корневая система и толстый стебель, листья большего диаметра, высота растений была в среднем на 7 см ниже, а корзинки получились больше примерно на 1-2 см, перечисляет генеральный директор ООО «Степные просторы» (Самарская область) Николай Золотов. «Также мы наблюдали отсутствие ржавчины, но главное — урожайность была на 3,9 ц/га выше в сравнении с контрольным вариантом!» — доволен он.

ООО «Агрофирма «Абушаев» (Ульяновская область) в этом году использовала АРХИТЕКТ сразу на 500 га подсолнечника. «Нам препарат интересен в первую очередь как рострегулятор — после его применения подсолнечник становится чуть ниже, посевы получаются более выровненными», — рассказывает руководитель хозяйства Ильнур Айнетдинов. По его мнению, все хозяйства, занимающиеся подсолнечником интенсивно, должны обязательно иметь этот продукт компании BASF в линейке используемых препаратов.

BASF 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2022
Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году

«Агроинвестор»

Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году
Запасы продбезопасности. Как регулируется рынок зерна в разных странах

«Агроинвестор»

Запасы продбезопасности. Как регулируется рынок зерна в разных странах