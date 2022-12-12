Ведущий российский производитель пестицидов открыл новую лабораторию искусственного климата в Москве

«Август»

Компания «Август» в Москве запустила в работу новую лабораторию искусственного климата для проведения исследований эффективности химических средств защиты растений (ХСЗР) и активных компонентов для них

Лаборатория площадью 152 кв. м предназначена для биотестирования пестицидов на целом растении. Ее возможности более чем в три раза превышают производительность площадки, где специалисты «Августа» выполняли подобные исследования ранее. Камеры искусственного климата, или фитотроны, в России до недавнего времени не выпускались, и их приходилось импортировать из Европы. Однако специалисты «Августа» в сотрудничестве с отечественными производителями кондиционеров-конструкторов сумели создать собственные фитотроны, осуществив эффективное импортозамещение ключевой части лабораторного оборудования.



В 2022 году специалисты «Августа» отремонтировали и оборудовали помещение новой лаборатории искусственного климата. Здесь уже начались испытания биологической эффективности препаратов производства «Августа». В лаборатории выявляют лучшие образцы продукции для их дальнейшей регистрации и внедрения в производство, проводят первичный скрининг новых действующих веществ, над которыми работают химики-синтетики «Августа», изучают влияние ХСЗР на биологию культурных и сорных растений. Также лаборатория станет частью системы технологического сопровождения применения препаратов «Августа» - при необходимости здесь будут осуществляться исследования по тем или иным запросам аграриев.



«В нашей лаборатории работают три новые камеры искусственного климата, — рассказывает заведующий лабораторией, начальник группы регистрации гербицидов фирмы «Август» Михаил Колупаев. — Это высокотехнологичное оборудование с удобным интерфейсом, созданное в России. С помощью планшета можно задать необходимые температуру и влажность воздуха, настроить автоматические режимы “день/ночь”, отслеживать и контролировать все важные параметры. В случае необходимости лабораторное оборудование позволит смоделировать пустынный или очень влажный климат, однако ключевой задачей, как правило, является создание обычных, но при этом максимально равномерных условий, чтобы вырастить как можно более однородные тестовые растения и получить с их помощью репрезентативные результаты сравнительных опытов. Поставить подобный эксперимент в поле, а главное, правильно статистически обработать полученные там данные крайне сложно».



Площадь каждой камеры искусственного климата составляет 9 кв. м, любая из них может вместить 300-350 сосудов с растительными образцами одновременно. При выполнении исследований эффективности препаратов (гербицидов) против сорняков массив растений обрабатывается продуктом в разных дозировках (не менее пяти дозировок и не менее пяти сосудов с образцами на каждую). На 12-14-й день биомасса срезается, проводится ее взвешивание, и с помощью кривой «доза/эффект» определяется показатель ЕД 50 — норма расхода препарата, снижающая биомассу тест-объекта на 50% по сравнению с необработанными растениями. Сопоставление этих показателей, полученных для исследуемых в конкретном опыте соединений, и позволяет выбрать наиболее эффективное из них. На сегодняшний день потребность в подобных испытаниях значительно увеличилась, поскольку в условиях разорванных логистических и финансовых цепочек мировой торговли многие компоненты ХСЗР российским компаниям приходится закупать уже в других странах и у других производителей, в связи с чем характеристики и биологическая эффективность впервые поставляемых ингредиентов требуют дополнительной проверки. Помимо изучения готовых препаративных форм пестицидов, в лаборатории искусственного климата будет проводиться и начальный скрининг впервые синтезируемых действующих веществ, то есть исследования на предмет того, как и на какие культуры воздействует новая молекула. Для подобных опытов с физиологически активными соединениями разработан протокол, включающий в себя их испытания на шести видах растений различных семейств.



Не менее важными для продовольственной безопасности, чем испытания конкретного продукта для защиты урожая, являются исследования развития резистентности растений к тем или иным группам препаратов. Как отмечают эксперты «Августа», ученые сегодня детально изучают это явление, однако до недавнего времени в России данной проблематикой вплотную не занимались. В Международной базе данных устойчивых к гербицидам сорняков на текущий момент зафиксировано 515 доказанных случаев, и лишь один из них относится к территории Российской Федерации, причем выявлен он был более 20 лет назад. Вместе с тем сотрудники «Августа» уже сумели внести свой вклад в заполнение мировой карты резистентности: в одном из хозяйств Республики Казахстан они смогли обнаружить устойчивость сорного растения дурнишник к препаратам — ингибиторам ацетолактатсинтазы (ALS), использовавшимся для защиты посевов сои, и завершили соответствующее исследование. Может появиться и еще один прецедент — уже в России, на территории Саратовской области, где специалистами «Августа» были найдены устойчивые к ALS-ингибиторам биотипы щирицы. В лабораторных условиях доказать выработку резистентности и определить ее коэффициент помогают сравнительные исследования на образцах семян сорных растений, отобранных с разных полей, отличающихся по интенсивности использования гербицидов с одним механизмом действия. Выявление резистентности к тем или иным группам препаратов должно помочь земледельцам своевременно менять и совершенствовать схемы защиты сельхозкультур.



Кроме того, в новой лаборатории будут заниматься изучением карантинных растений, которых до недавних пор в России не было, равно как и препаратов для борьбы с ними. Сейчас в «Августе» готовятся к исследованию, какие из имеющихся у компании продуктов могли бы справиться с молочаем Давида, семена которого в компанию уже направили отечественные земледельцы.



Компания «Август» готовится к строительству современного научно-исследовательского центра (НИЦ) в городе Черноголовке: предполагается, что в новом институте по разработке средств защиты растений под лаборатории искусственного климата будет выделен целый этаж. Запуск новой лаборатории «Августа», по сути, является предварительным этапом для оснащения НИЦ.



«Здесь мы имеем замечательную возможность отработать различные методики, оценить функционирование оборудования, учесть мельчайшие детали, чтобы впоследствии использовать все самое лучшее и эффективное в новом научном центре», — отмечает Михаил Колупаев.

