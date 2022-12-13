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Василий Голубев: «Ростсельмаш» на правильном пути

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Василий Голубев: «Ростсельмаш» на правильном пути
«Ростсельмаш»
Василий Голубев: «Ростсельмаш» на правильном пути
«Ростсельмаш»

Сегодня донской губернатор Василий Голубев посетил площадку строительства тракторного завода «Ростсельмаш» и обсудил реализацию инвестпроекта с руководством компании

В ходе рабочего визита главу региона сопровождали министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и глава Администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко. 

Перспективы развития проекта и строительную готовность основного участка объекта представил генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

«Сейчас мы находимся на середине нашего строительства, которое планируем закончить в декабре 2023 года. Завод будет состоять из производственного корпуса, инженерно-технического корпуса для специалистов по проектированию тракторной и дорожно-строительной техники, экспериментального цеха, центральной отгрузочной площадки», — рассказал Валерий Мальцев.

Было отмечено, что на заводе будут проводиться гибочные и сварочные операции по металлу, механическая обработка, окрасочные работы, сборка и испытания агромашин.

Генеральный директор подчеркнул, что компания будет готовить для себя собственные кадры и рассчитывает, что передовая инженерная школа на базе ДГТУ будет обеспечивать до 100 конструкторов и технологов в год.


Василий Голубев дал высокую оценку ходу строительства и отметил его значимость для экономики региона.

«Стройка идет в соответствии с нашими совместными планами. На новых заводах компании “Ростсельмаш” будет выпускаться техника не только для сельхозмашиностроения, но и для жилищно-коммунальной сферы; трактора, которые нужны сегодня в строительстве, при возведении дорожных объектов. Правительство Ростовской области в постоянном режиме сопровождает эти проекты. Для поддержки предприятия мы приняли решения по корректировке наших преференций. Принципиально, что с открытием заводов одновременно будут решены вопросы трудоустройства молодых инженеров. Компания на правильном пути. И мы здесь тоже партнеры», — сказал Василий Голубев.

Мощность будущего завода составит 5 тыс. единиц техники в год. На предприятии планируют собирать все виды тракторов мощностью 170-600+ л. с. с классической и шарнирно-сочлененной рамами, а также на гусеничном ходу. Запланирован и выпуск дорожно-строительной техники. На первом этапе в продуктовую линейку войдут фронтальные и телескопические погрузчики, экскаваторы-погрузчики. В дальнейшем будут добавлены гусеничные экскаваторы. При выпуске сельхозтехники компания максимально опирается на отечественную базу компонентов и развивает их изготовление на своих мощностях.

«Ростсельмаш» 

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