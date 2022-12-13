27 января на АГРОС-2023 состоится Федеральный форум фермеров с участием представителей малого и среднего бизнеса

АГРОС-2023

Федеральный форум фермеров, успешная премьера которого состоялась на АГРОС-2022, вновь пройдет в третий день выставки, 27 января 2023 года. Форум предоставит посетителям АГРОС отличную возможность получить ценную деловую информацию по разным отраслям и сегментам отечественного АПК

Развитие фермерства в России на сегодня остается одним из ключевых аграрных приоритетов политики нашего государства. По сравнению с крупными агропроизводствами фермерский бизнес отличается своей гибкостью и способностью быстро реагировать на запросы потребителя. Существует целый комплекс мер для поддержки и развития малых и средних форм предпринимательства, но при этом не менее важны для фермеров доступ к аналитической информации и статистике, изучение успешного опыта развития предприятия и, наконец, живое общение между представителями фермерского сообщества.



Всего в рамках январского Федерального форума фермеров запланировано около десяти мероприятий разных форматов. Среди организаторов — Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ассоциации, научные институты, отраслевые союзы и центры, а также успешные агрохозяйства.



Открывает форум конференция на тему: «Меры государственной поддержки для начинающих фермеров. Успешные кейсы» (10:15-12:15). Модератор мероприятия — председатель Комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной Палаты Российской Федерации, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Нередко фермеры, особенно начинающие, не знают, какими субсидиями и кредитами они могут воспользоваться и что для этого нужно сделать. В ходе конференции ее участники смогут получить полную информацию о существующих мерах господдержки и примерах их использования на практике. Планируется также обсудить ряд успешных кейсов по ведению бизнеса в сельском хозяйстве в Московской, Ленинградской, Ульяновской областях, Краснодарском крае.



Ряд мероприятий будет посвящен отдельным направлениям российского АПК. В частности, для пчеловодов будет интересен семинар «Селекция и репродукция эндемичных медоносных пчел для повышения рентабельности пасеки в условиях современных вызовов» (10:15-12:15). Организаторы: ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», Ассоциация естественного пчеловодства России. На семинаре будет представлен опыт специалистов и пчеловодов по проведению селекционной работы на собственной, даже небольшой пасеке. Среди тем для обсуждения: роль селекции в повышении рентабельности пасеки, опыт первичного отбора пчелиных семей на любительских пасеках, организация племенной пасеки с нуля и много другое. Основы проведения селекции будут представлены на примере эндемичной среднерусской (темной лесной, Apis melifera mellifera L.) породы медоносных пчел.



Сразу два мероприятия в рамках форума будут посвящены теме аквакультуры. На международной научно-практической конференции «Воспроизводство рыб и селекционно-генетические методы в аквакультуре» (10:15-13:00) планируется рассмотреть новейшие достижения рыбохозяйственных институтов России и стран ближнего зарубежья в области воспроизводства, селекционно-племенной работы и гибридизации рыб. Будут также затронуты темы рационализации условий содержания и кормления рыбы, соблюдения ветеринарно-санитарных требований содержания ремонтно-маточного поголовья, правильный выбор схем скрещивания, а также применения ресурсосберегающих технологий производства экструдированных кормов в условиях крестьянско-фермерских хозяйств.



Первый шаг к созданию собственного бизнес-проекта в сфере аквакультуры можно будет сделать прямо на выставке «АГРОС-2023», посетив 27 января практикум «Базовый курс аквафермера» (10:15-16:00) — это шестичасовые курсы повышения квалификации для сельскохозяйственных производителей, цель которых — дать основы организации высокорентабельного производства в рыбохозяйственной отрасли с окупаемостью до года. Курс может пройти бесплатно любой посетитель выставки «АГРОС-2023». Каждый участник практикума получит сертификат государственного образца о прохождении курса, что дает дополнительные преимущества при получении государственной поддержки. Организаторы курса: Евразийский аквакультурный альянс, РыбХозАссоциация и Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского.



Минимизации стрессовых факторов при перевозке животных и приемам эффективной погрузки и выгрузки будет посвящен круглый стол, организованный Национальным союзом производителей говядины (12:30-14:00), компаниями «ЗЕБРА Линии», «РСХБ-Страхование» и Merritt Trailers Inc. Участники круглого стола смогут обсудить особенности организации профессиональной транспортировки сельскохозяйственных животных, основные требования к модернизации парка скотовозов, страхование перевозок животных и т. д.







Еще один круглый стол будет посвящен теме: «Локальная экономика — эффективный инструмент фермерских проектов» (10:30-12:00). В ходе встречи планируется обсудить интересный подход создания в единую производственную цепочку сразу нескольких малых производств, поддерживающих друг друга. Это позволяет повысить эффективность и рентабельность той или иной отрасли и обеспечить рост занятости населения сельских территорий в сфере малого предпринимательства. В качестве примера будет представлен проект создания агрокластера в рамках стратегии развития мясного скотоводства Республики Бурятия.



Как можно заработать на селе? Данной теме будет посвящена дискуссионная панель «Точки роста малого агробизнеса» (12:30-15:00), организованная Департаментом развития сельских территорий Минсельхоза России. Среди докладчиков — представители федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих ассоциаций и сами предприниматели. В ходе дискуссий планируется обсудить конкретные примеры перспективных фермерских проектов грантополучателей.



Одной из важных проблем фермерства в России является хронический недостаток квалифицированных кадров. Этой теме будет посвящен семинар «Кадры на сельхозпредприятии. Проблема есть, а решение?» (12:00-14:00). В центре внимания участников встречи будут вопросы создания системы организации труда на сельхозпредприятии и мотивация персонала. Организатор семинара — агрошкола Korova.Market.School.



Подробнее с деловой программой Федерального форума фермеров можно ознакомиться на сайте выставки «АГРОС».



Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС» - это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. Тематические разделы выставки охватывают все виды профессионального животноводства, такие как молочное и мясное скотоводство, козоводство, овцеводство, а также свиноводство и птицеводство. Выставочную экспозицию сопровождает насыщенная деловая программа — более 50 мероприятий разного формата. Ключевая тема программы выставки — «Адаптация предприятий АПК России: вызовы и возможности в новой реальности».



Будем рады видеть вас на выставке «АГРОС» с 25 по 27 января

в МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3!

Регистрация посетителей уже открыта на www.agros-expo.com

