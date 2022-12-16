IX Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»: итоги

«Иннопрактика»

С 13 по 15 декабря 2022 года в смешанном формате прошел IX Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого выступили компания «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова

В работе конгресса приняли участие более 1400 человек, среди них первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских организаций. Всего на площадке конгресса было проведено 12 мероприятий.



Флагманским тематическим направлением конгресса стала задача консолидации усилий всех заинтересованных сторон в целях достижения совокупного суверенитета России. Участники пленарной сессии наполнили смыслами это относительно новое понятие, указав на такие его аспекты, как технологический суверенитет, информационная и финансовая независимость и, конечно, опора на традиционные ценности.



«России не следует замыкаться в своей самодостаточности, ведь это противоречит конкурентоспособности. Совокупность независимости и конкурентоспособности — вот формула совокупного суверенитета, на мой взгляд», — сказал помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Совокупный суверенитет включает решение ключевых проблем, среди которых безопасность государства и граждан, качество жизни, а также возможность развиваться по своему сценарию. «Мы хотим действовать в соответствии с нашими взглядами. И что не менее важно, мы хотим по-прежнему думать так, как считаем правильным. Россия была, есть и останется по многим вопросам “законодателем мод” в области идей. Не всегда у нас получалось оптимальным образом реализовывать наши идеи, но то, что многие идеи появились в России, это точно. Это тоже очень важная часть нашего суверенитета», — заявил Андрей Фурсенко.



Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что достижение технологического суверенитета возможно только через консолидацию усилий правительства, науки и бизнеса. Для решения этой задачи по поручению президента была разработана государственная программа «Научно-технологическое развитие России» (ГП НТР), которая консолидировала весь научный бюджет страны. В рамках формирования бюджета на 2023-2025 годы он был приоритизирован под задачи экономики по достижению технологического суверенитета и созданию собственных критически важных технологий.



«Сорок четыре ведомства в рамках госпрограммы провели приоритизацию своих госзаданий на сумму почти в полтриллиона рублей. Это касается прежде всего микроэлектроники, авиастроения, малотоннажной химии и других приоритетных направлений, которые диктует стратегия национальной безопасности. Мы быстро изменили госзадания, что было бы невозможно без подготовленных информационных систем, в частности домена “Наука” на “ГосТехе”. Он обеспечивает сквозную прослеживаемость госзаданий. Для контроля их выполнения мы с Российской академией наук сейчас также работаем над перезапуском экспертизы результатов научной деятельности», — сказал Дмитрий Чернышенко.



Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, обратил внимание на важнейшую предпосылку финансового суверенитета России — переход на расчеты вне доллара в сфере международных финансов. Глава ВТБ отметил, что Россия — страна с очень большим экспортным сектором и, несмотря на ограничительные меры, не перестанет торговать нефтью и газом. Однако тотальное доминирование доллара в расчетах — препятствие на пути к независимости. «Мировая финансовая система, базирующаяся на двух ключевых валютах, сегодня не является для нас надежной. Единственным путем создания суверенитета для нас является широкое внедрение параллельной практики расчетов вне этих валют», — заявил Костин.



Внешние ограничения вызвали необходимость импортозамещения в промышленном производстве, однако поддержка этого процесса не противоречит сохранению и наращиванию экспорта, такое мнение высказал глава РСПП Александр Шохин. «России необходимо искать возможности для экспорта в условиях, когда внешний спрос ограничен. Лучший импортозамещенный продукт — это тот, который может найти какую-то нишу на внешнем рынке. Импортозамещение в контексте перехода к импортоопережению, на мой взгляд, это серьезный проект, который в совокупном суверенитете играет не последнюю роль. Главное — правильно выстроить здесь приоритеты и механизмы поддержки», — сказал глава РСПП.



Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков отметил, что бизнес все больше сейчас принимает участие в финансировании научных разработок — соотношение финансирования научных проектов государством и рыночными компаниями меняется в направлении роста доли последних. «Предприятия понимают — для того, чтобы быть конкурентоспособными в среднесрочном и тем более в долгосрочном формате, надо инвестировать именно в фундаментальную науку. Однако не всегда очевидно, что из фундаментальной науки может стать технологиями и что из этих технологий станет востребованным на рынке продуктом. Поэтому по-настоящему вовлечь бизнес в финансирование чего-то, что не дает моментальной отдачи, пока достаточно проблематично. Решить эту задачу поможет формирование национальной системы “длинных” денег», — отметил Петр Фрадков.



В России уже есть пример успешного развития одного из секторов экономики благодаря своевременному финансированию и созданию программ поддержки: агробизнес за последние 10 лет шагнул далеко вперед и обеспечил основы сельскохозяйственной безопасности страны. По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, произошло полное импортозамещение по многим видам товаров, и Россия сегодня является лидером, одним из главных экспортеров, например, пшеницы на мировые рынки. «Я работаю в той отрасли, которая, по сути, сегодня дает возможность питаться четырем миллиардам человек. Наши технологии и продукты применяются во всем мире. И российские производители сегодня первые в мире по экспорту удобрений, даже учитывая те санкционные сложности, с которыми они столкнулись», — подчеркнул Андрей Гурьев.



«Компонент, которым Россия еще со времен и Петра Великого, и Российской Империи, и Советского Союза была славна, — это идея прогресса, что, безусловно, является нашим очень сильным козырем. Однако только на отсылке к прошлому мы не сможем решать те серьезные задачи, которые стоят перед нами. Приверженность идее инноваций, устремленных в будущее, может стать подспорьем для продвижения на внешних рынках. Стимулом для тех зарубежных студентов, которых Россотрудничество ежегодно набирает для бесплатного обучения у нас, является возможность работать на тех объектах, которые выстроят наши крупные корпорации в их странах. Здесь получается очень полезная конвергенция с бизнесом», — сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.



В свою очередь, более 80% опрошенных студентов российских вузов удовлетворены качеством образования, а доля обучающихся, желающих покинуть страну, снизилась», − привел в своем выступлении данные исследования ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Исследование было проведено Российским союзом ректоров в ноябре 2022 года и посвящено изучению удовлетворенности студентов обучением, образовательными возможностями, которые предоставляют университеты России. В нем приняли участие 124 тыс. студентов. «По сравнению с 2021 годом данные показывают, что снизилась доля студентов, кто связывает свое будущее с отъездом из страны. Это, конечно, положительная тенденция и свидетельство роста патриотических настроений среди нашего студенчества», − сказал Виктор Садовничий.



В работе на объединение поколений и решение тех проблем, которые стоят перед страной, важную роль играет российская медиасреда, которая становится независимой, конкурентоспособной, национально ориентированной, рассказал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. «Нам нужно наводить мосты, которые позволят разным поколениям понимать друг друга, говорить на одном языке. Работая с традиционными ценностями, мы находим аудиторию среди всех поколений. Созданный нами исторический фильм “Петр I: последний царь и первый император” собрал огромную аудиторию и солидную кассу в прокате. Хотя он рассказывает о человеке, который жил в XVIII веке. Но когда это подается правильно, органично, в том числе для молодого поколения, тогда приходят смотреть миллионы, и это всех объединяет. Нашим людям нужны примеры героев для того, чтобы двигаться вперед», — поделился Александр Жаров.



«Нам следует объединить усилия науки, бизнеса, государства, чтобы действительно добиться совокупного суверенитета и при этом сохранить наши традиционные ценности и культурную и духовную основу», — подвела итоги дискуссии на пленарном заседании первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.



На «Территории науки, культуры и спорта» в первый день конгресса обсудили вызовы современного «соревнования ценностных концепций», транслируемых с помощью массмедиа, креативного контента, соцсетей и социально-культурных сообществ и организаций. В ходе экспертной сессии «Инновационные технологии и ренессанс российского спорта» речь шла о новых возможностях для спортивной индустрии, в том числе для запуска производств и ориентации их на отечественный рынок, что поможет укрепить российский технологический суверенитет. Возможности генетических и селекционных технологий, а также кадровый потенциал как основу развития аграрной науки, позволяющую обеспечить устойчивость АПК, обсудили участники круглого стола по аграрной генетике.



На «Территории технологического предпринимательства» во второй день конгресса прошло первое заседание нового органа — Комитета по инновационной фармацевтике ассоциации «Национальных чемпионов». Он создан для стабилизации ситуации на рынке лекарственных препаратов в социально чувствительных отраслях и для ускоренного развития отечественной фармацевтической отрасли. Среди предложений комитета, в частности, совершенствование налогового стимулирования расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, расширение действия ускоренной регистрации антикоронавирусных препаратов на другие направления отечественных лекарств. Выступивший на этой сессии директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что Россия готова быстро реагировать на все виды биологических угроз.



Поиску ответов на технологические вызовы были посвящены сессии «Как выстроить эффективное взаимодействие государства и бизнес-сообщества для разработки и внедрения новых технологических решений», «Условия формирования национальной системы финансирования быстрорастущих технологических компаний», «Цели, задачи и сценарии научно-технического развития страны для достижения технологического суверенитета». Отмечено, что российские компании готовы консолидировать технологические запросы для эффективного импортоопережения. Директор дирекции по технологическом развитию компании «Газпром нефть» Алексей Вашкевич обратил внимание на резко возросший фактор скорости в проектах по импортозамещению: «Если раньше технологический проект мы реализовывали за два-три года, то в случае проекта импортозамещения мы ставим себе задачу выходить на первые результаты уже в течение 12-18 месяцев». Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова отметила, что одной из первоочередных мер поддержки «национальных чемпионов» должно стать изменение законодательных критериев отнесения к малому и среднему бизнесу с целью избежать «отсечения» компаний с оборотом выше 2 млрд руб. из сегмента МСП. Также требуется освоить грантовое «доращивание» проектов по заказам крупного бизнеса, увеличение частных инвестиций благодаря биржевым механизмам и, наконец, нефинансовые меры поддержки — такие, как консалтинг, наладка систем управления, образовательные программы.



В рамках «Территории активы будущего» в заключительный день конгресса обсудили создание системы суверенного аудита запасов полезных ископаемых. Это важнейший шаг к ресурсному суверенитету как к основе устойчивого развития России до 2050 года. Внедрение международной признанной системы суверенного аудита, гармонизированной с государственной системой оценки запасов, позволит получить целостное видение «слабых мест» и потенциальных точек роста. А также выяснить, насколько российские запасы конкурентоспособны на мировом рынке, какие технологии способны обеспечить эффективное и экологически приемлемое извлечение ресурсов. Опережающей подготовке технологических лидеров, начиная со школьной скамьи, были посвящены круглые столы «Инженерное образование в регионах: как помочь молодежи увидеть себя в профессии?», «Образование как основа достижения технологической независимости в области сельского хозяйства» и панельная дискуссия «Инвестиции в будущее: как интегрировать юных инноваторов в актуальные технологические проекты». «Из “игрушечных” проектов школьников впоследствии вырастают вполне серьезные промышленные технологии, вот почему так важно раннее вовлечение молодежи в научно-технологическую деятельность», — сказал советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.



Одним из новшеств IX Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» стало «сквозное» участие в мероприятиях героев нового телешоу «Вызов». Наноинженер Анастасия Атангулова обратила внимание на позитивный эффект медийности: «Благодаря “Вызову” возникла волна интереса к тому, чем занимается моя научная команда, многие узнали о том, что для развития микроэлектроники в России требуются инженеры. Я очень рада тому, что удается привлекать молодые умы к научной деятельности!»



«Мы хотим, чтобы подрастающее поколение увидело, что путь научного развития — это интересно и престижно, что молодые ученые могут быть социально активными и популярными», — подчеркнула первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, которая выступила в роли одного из ведущих шоу в паре с Дмитрием Губерниевым.



«Сейчас настало время прихода в медиа новых героев, которые своим примером показывают, что у нас сильная страна и очень талантливые люди, время “выводить в топ” те проекты, которые объединяют поколения на основе представлений о ценности инноваций, устремленных в будущее», — отметил генеральный директор «Медиапрактики» Андрей Серов.

