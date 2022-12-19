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Плодородные земли в Воронежской области, Новохоперский район (36 З/У площадью 2 363,9 га)

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Плодородные земли в Воронежской области, Новохоперский район (36 З/У площадью 2 363,9 га)
Плодородные земли в Воронежской области, Новохоперский район (36 З/У площадью 2 363,9 га)

Адрес: Воронежская обл., Новохоперский р-н, с/п Новоильменское

Общая характеристика

К продаже предлагается земельный массив сельскохозяйственного назначения в Воронежской области, состоящий из 36 земельных участков совокупной площадью 2 363,91 га. 

Вид права: собственность.

Категория земель: земли сельхозназначения. 

Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

Таблица 1. Перечень земельных участков

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Местоположение и транспортная доступность

Земельный массив находится на территории поселков Половцево и Новоильменский, на юго-востоке Воронежской области, административным центром является город Новохоперск. Рядом с земельным массивом протекает река Хопер.

Район занимает достаточно выгодное транспортно-географическое положение: по его территории проходит железнодорожная магистраль Харьков — Лиски — Пенза (до ближайшей ж/д станции Половцево — 13 км).

Немаловажный фактор — наличие автодорог регионального значения, соединяющих автомагистрали М-4 «Дон» и М-6 «Каспий», а также разветвленной сети автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющей Новохоперск с населенными пунктами соседних районов, а также с областным центром. Расстояние от объекта продажи до города Новохоперска — 16 км.  

Ближайшие населенные пункты находятся на расстоянии 3-5 км от земельного массива, что гарантирует наличие инфраструктуры.

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Инвестиционная привлекательность

В Новохоперском районе Воронежской области активно развиваются растениеводство и животноводство. Растениеводство включает зерновое хозяйство, выращивание технических культур, кормопроизводство, овощеводство, картофелеводство и садоводство. Главенствующее положение в области занимает зерновое хозяйство. На долю зерновых культур приходится свыше половины всех посевных площадей. Главной технической культурой является сахарная свекла, на долю которой приходится 5,5% всех посевных площадей. Представленный земельный массив в составе земель имеет пашни с высокими почвенными характеристиками, хорошо подходящими, например, для выращивания сахарной свеклы.

Стоит отметить, что более 80% территории Воронежской области покрывают черноземы, типичные и обыкновенные, считающиеся самыми плодородными почвами на планете. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются также интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, почвы овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса. Это значит, что объект продажи находится в благоприятной экономической и климатической зоне. 

Также земельный надел имеет выгодное расположение с точки зрения качественного содержания и выпасов крупного рогатого скота, поскольку в массиве есть участки под пастбища. 

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Ссылка на аукцион

Контактная информация

АО «Российский аукционный дом»

443080, г. Самара, 4-й пр-д, д. 57А, оф. 515

Харланова Наталья, директор Поволжского филиала АО «РАД»

+7 (927) 208-21-43

harlanova@auction-house.ru

Call-центр:

8-800-777-57-57, доб. 591 (звонок по России бесплатный)

www.auction-house.ru

АО «Российский аукционный дом» 

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