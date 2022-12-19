разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Премия «Агроинвестор года-2022»

«Щелково Агрохим» получила заем ФРП на 1,1 млрд рублей на выпуск химических средств защиты растений

Партнёрский материал

«Щелково Агрохим» получила заем ФРП на 1,1 млрд рублей на выпуск химических средств защиты растений
«Щелково Агрохим»
«Щелково Агрохим» получила заем ФРП на 1,1 млрд рублей на выпуск химических средств защиты растений
«Щелково Агрохим»

Лидер российского агрохимического и семенного рынка «Щелково Агрохим» активно работает по программе импортозамещения по всем направлениям своей деятельности: от разработки действующих веществ и создания инновационных средств защиты растений до возрождения отечественного семеноводства

Производственные базы компании располагаются в России, Казахстане и Узбекистане с мощностью более 90 тыс. т в год. В преддверии Нового года компания получила льготный заем на сумму 1,1 млрд рублей от Фонда развития промышленности, который поможет расширить производственные мощности по выпуску химических средств защиты растений.

Проект предусматривает строительство суперсовременного роботизированного цеха непрерывного производства по выпуску инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян для защиты растений от сорняков, насекомых, болезней и грызунов. Вся эта продукция в настоящее время выпускается предприятием, и по завершении строительства общее количество производства препаратов для сельского хозяйства увеличится на 15 тыс. т в год.

Общий бюджет проекта составляет 1,9 млрд рублей. Он включает строительство нового производственного здания, средства займа ФРП пойдут на приобретение современного оборудования. В рамках проекта будет создано 120 новых рабочих мест, из них 110 — высокопроизводительных.

«Щелково Агрохим» 

рекомендации

«Агроинвестор» №12, декабрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2022
Рост под санкциями. 2022 год стал крайне сложным для экономики, но агросектор будет в плюсе

«Агроинвестор»

Рост под санкциями. 2022 год стал крайне сложным для экономики, но агросектор будет в плюсе
Потребители отказываются от тепличных овощей. Выросшие цены не способствуют увеличению спроса

«Агроинвестор»

Потребители отказываются от тепличных овощей. Выросшие цены не способствуют увеличению спроса
«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022
Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?

«Агротехника и технологии»

Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?