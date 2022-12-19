«Щелково Агрохим» получила заем ФРП на 1,1 млрд рублей на выпуск химических средств защиты растений

«Щелково Агрохим»

Лидер российского агрохимического и семенного рынка «Щелково Агрохим» активно работает по программе импортозамещения по всем направлениям своей деятельности: от разработки действующих веществ и создания инновационных средств защиты растений до возрождения отечественного семеноводства

Производственные базы компании располагаются в России, Казахстане и Узбекистане с мощностью более 90 тыс. т в год. В преддверии Нового года компания получила льготный заем на сумму 1,1 млрд рублей от Фонда развития промышленности, который поможет расширить производственные мощности по выпуску химических средств защиты растений.



Проект предусматривает строительство суперсовременного роботизированного цеха непрерывного производства по выпуску инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян для защиты растений от сорняков, насекомых, болезней и грызунов. Вся эта продукция в настоящее время выпускается предприятием, и по завершении строительства общее количество производства препаратов для сельского хозяйства увеличится на 15 тыс. т в год.



Общий бюджет проекта составляет 1,9 млрд рублей. Он включает строительство нового производственного здания, средства займа ФРП пойдут на приобретение современного оборудования. В рамках проекта будет создано 120 новых рабочих мест, из них 110 — высокопроизводительных.

