Конкурс «Иннагрика» дал путевку в современную аграрную генетику сотням старшеклассников

«Иннагрика»

20 декабря 2022 года в Нижнем Новгороде прошло финальное мероприятие Первого всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика», в рамках которого более 60 школьников из 15 регионов России боролись за победу, решая кейсы по генетике, селекции и биоинформатике. Мероприятие состоялось на площадках университетов Нижнего Новгорода при поддержке правительства региона

Для участия в конкурсе «Иннагрика», инициированном компанией «Иннопрактика», зарегистрировались более 3 тыс. старшеклассников со всей страны. Конкурс стартовал в октябре 2022 года, а в ноябре в Воронеже состоялся полуфинал, по результатам которого 13 команд прошли в финал, чтобы продолжить онлайн-обучение у менторов и готовиться к итоговому мероприятию.



На протяжении всех этапов олимпиады участники получали углубленный лекционный материал от экспертов отрасли и решали задания, подготовленные совместно с крупнейшими агропромышленными компаниями на основе реальных индустриальных задач. Конкурс включал в себя 80 часов интерактивных образовательных форматов, в том числе более 16 часов индивидуальной работы с наставниками и экспертами отрасли для каждого участника финала. В рамках конкурса каждый финалист провел не менее 16 часов лабораторных работ совместно с наставниками. Для финалистов были составлены мастер-классы по цитогенетике, фенотипированию растений, лекции по выделению ДНК, проведены экскурсии по лабораториям.



Один из экспертов конкурса, педагог дополнительного образования биоквантума МАОУДО «Северный Кванториум» (Архангельская область) Мария Пахолкова рассказывает: «Сложно описать, как много узнали участники за время конкурса. Каждая команда получила уникальный опыт работы в лаборатории с наставниками и научными сотрудниками. Участники прокачали свои софт-скилы, познакомились с такими же влюбленными в агрогенетику ребятами. Конкурс помог не только познакомиться с единомышленниками со всей России, но и обзавестись новыми друзьями, а возможно, и будущими коллегами».



В рамках мероприятия команды, прошедшие четырехмесячную программу конкурса, представили свои проекты экспертному жюри. Участники предложили усовершенствованную тест-систему для определения истинного состава мясных изделий, эффективные способы выявления фальсифицированных продуктов, методы адаптации растений для стрессовых условий роста и даже выявили сорта прополиса, подавляющие раковые клетки, а также решили множество других задач.



По итогам защиты презентаций победителями конкурса «Иннагрика» стали три команды, представившие наиболее продуманные подходы к решению заданий, по мнению жюри. Победители получили награды: дополнительные баллы при поступлении в вузы — соорганизаторы конкурса, гранты на обучение и участие в стипендиальных программах, а также стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.



«Сейчас отечественную сельскохозяйственную генетику двигают всего около 350 специалистов, в то время как отрасли требуется не менее 10-12 тыс. человек, которые смогли бы работать в полях и лабораториях, управлять проектами в области генетики, разрабатывать и внедрять генетические технологии. Развитие таких проектов, как “Иннагрика”, позволит не просто заменить дорогую и не всегда доступную иностранную селекцию, но и сделать Россию ведущей аграрной державой мира», — отметил руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.



По словам Владимира Авдеенко, особенностью обучающей программы, разработанной для участников «Иннагрики», является не только теоретическая, но и практическая работа в лабораториях мирового уровня под руководством ведущих ученых в области молекулярной биологии, генетики и биоинформатики.

