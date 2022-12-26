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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Возможности расширения использования рапса в условиях ограничения экспорта

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Возможности расширения использования рапса в условиях ограничения экспорта
«АГРОС-2023»
Возможности расширения использования рапса в условиях ограничения экспорта
«АГРОС-2023»

26 января 2023 года, с 10:15 до 12:15, в рамках Международной выставки «АГРОС-2023» состоится конференция на тему: «Возможности расширения использования рапса и продуктов его переработки в кормлении сельскохозяйственных животных в условиях ограничения экспорта». Организаторы мероприятия: Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», «Агрос Экспо»

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 529 «О введении временного запрета на вывоз семян рапса и подсолнечника из Российской Федерации», экспорт семян рапса, за исключением поставок на территорию стран — членов ЕАЭС, Абхазии, Южной Осетии и в рамках оказания международной гуманитарной помощи, был временно запрещен на период с 1 апреля и до 31 августа 2022 года. Осенью запрет на экспорт семян рапса был вновь продлен — до 28 февраля 2023 года.

Учитывая тот факт, что в этом году урожай рапса стал рекордным — 4,7 млн т, в условиях ограничения экспорта маслосемян у отечественных агропредприятий появилась возможность расширить внутрихозяйственную переработку рапса и использовать продукты переработки этой богатой белком культуры в кормлении сельскохозяйственных животных.

В ходе конференции планируется подвести предварительные итоги уборки рапса за 2022 год и спрогнозировать размеры посевных площадей на следующий год, оценить потребности в семенном материале и объемах масличных культур для обеспечения белковым кормом сельскохозяйственных животных, сделать обзор по перерабатывающим мощностям для возможного расширения использования рапса в животноводческой отрасли. Особое внимание будет обращено на возможность допуска ввода рапсового жмыха и шрота в рационы кормления сельскохозяйственных животных.


Конференция будет состоять из трех тематических сессий



1. «Агроаналитика. Подведение итогов 2022 года и прогнозы на 2023 год».

В ходе первой сессии конференции планируется подвести итоги урожайности рапса за 2022 год, а также поговорить о тенденциях и дальнейших перспективах возделывания рапса в нашей стране. С докладом выступит генеральный директор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» Сергей Тучин.

2. «Селекция и семеноводство масличных культур».

О последних достижениях в области отечественной селекции рапса, ее методах, научном обеспечении и перспективных направлениях в рамках второй сессии конференции расскажут специалисты крупнейших российских научных центров — ФНЦ «ВНИИ им. В.С. Пустовойта» и ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

3. «Кормление КРС и переработка рапса» 

О целесообразности применения рапсовых ингредиентов в кормлении крупного рогатого скота и потенциале потребности в рапсовой культуре на ближайшие годы расскажет генеральный директор «Института молока» Татьяна Нагаева. 

Особенно интересно для участников конференции будет ознакомиться с опытом животноводческих предприятий различных регионов России по использованию рапсового жмыха и шпрота в кормлении сельскохозяйственных животных. 

Своим успешным опытом применения семян рапса и продуктов его переработки в животноводстве поделятся руководители предприятий: «Сарапульский завод растительных масел» (Удмуртская Республика), «Экопротеин» и «Фид Групп».

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты молочного и мясного животноводства, перерабатывающих предприятий, специалисты агрохолдингов, представители отраслевых союзов и ассоциаций. 

Ждем вас 26 января 2023 года, 10:15-12:15, на Форуме 4, выставочный зал 14, павильон 3, в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва).

«АГРОС-2023» 

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