Возможности расширения использования рапса в условиях ограничения экспорта

26 января 2023 года, с 10:15 до 12:15, в рамках Международной выставки «АГРОС-2023» состоится конференция на тему: «Возможности расширения использования рапса и продуктов его переработки в кормлении сельскохозяйственных животных в условиях ограничения экспорта». Организаторы мероприятия: Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», «Агрос Экспо»
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
Учитывая тот факт, что в этом году урожай рапса стал рекордным — 4,7 млн т, в условиях ограничения экспорта маслосемян у отечественных агропредприятий появилась возможность расширить внутрихозяйственную переработку рапса и использовать продукты переработки этой богатой белком культуры в кормлении сельскохозяйственных животных.
В ходе конференции планируется подвести предварительные итоги уборки рапса за 2022 год и спрогнозировать размеры посевных площадей на следующий год, оценить потребности в семенном материале и объемах масличных культур для обеспечения белковым кормом сельскохозяйственных животных, сделать обзор по перерабатывающим мощностям для возможного расширения использования рапса в животноводческой отрасли. Особое внимание будет обращено на возможность допуска ввода рапсового жмыха и шрота в рационы кормления сельскохозяйственных животных.
Конференция будет состоять из трех тематических сессий
1. «Агроаналитика. Подведение итогов 2022 года и прогнозы на 2023 год».
В ходе первой сессии конференции планируется подвести итоги урожайности рапса за 2022 год, а также поговорить о тенденциях и дальнейших перспективах возделывания рапса в нашей стране. С докладом выступит генеральный директор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» Сергей Тучин.
2. «Селекция и семеноводство масличных культур».
О последних достижениях в области отечественной селекции рапса, ее методах, научном обеспечении и перспективных направлениях в рамках второй сессии конференции расскажут специалисты крупнейших российских научных центров — ФНЦ «ВНИИ им. В.С. Пустовойта» и ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».
3. «Кормление КРС и переработка рапса»
О целесообразности применения рапсовых ингредиентов в кормлении крупного рогатого скота и потенциале потребности в рапсовой культуре на ближайшие годы расскажет генеральный директор «Института молока» Татьяна Нагаева.
Особенно интересно для участников конференции будет ознакомиться с опытом животноводческих предприятий различных регионов России по использованию рапсового жмыха и шпрота в кормлении сельскохозяйственных животных.
Своим успешным опытом применения семян рапса и продуктов его переработки в животноводстве поделятся руководители предприятий: «Сарапульский завод растительных масел» (Удмуртская Республика), «Экопротеин» и «Фид Групп».
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты молочного и мясного животноводства, перерабатывающих предприятий, специалисты агрохолдингов, представители отраслевых союзов и ассоциаций.
Ждем вас 26 января 2023 года, 10:15-12:15, на Форуме 4, выставочный зал 14, павильон 3, в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва).