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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Решение года — «РСМ Агротроник Пилот 2.0»

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Решение года — «РСМ Агротроник Пилот 2.0»
Ростсельмаш
Решение года — «РСМ Агротроник Пилот 2.0»
Ростсельмаш

По итогам ежегодной премии Digital Leaders — 2022 экспертное жюри выделило самые эффективные цифровые продукты компаний — лидеров из разных отраслей. «Ростсельмаш» получил награду в номинации «SMART решение года»

Премия Digital Leaders Award присуждается с 2020 года. В состав экспертного совета входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти. 

На конкурс «Ростсельмаш» представил собственную разработку «РСМ Агротроник Пилот 2.0», которая является первой в мире гибридной технологией автоуправления российского производства.

Данная разработка является продолжением системы автоуправления «Ростсельмаш» для сельскохозяйственных машин на основе машинного зрения, технологии ГНСС и RTK.

Совмещение этих технологий делает работу на сельскохозяйственных машинах четкой и безопасной: RTK-поправки дают точность вождения в 2,5 см, а машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и остановить агромашину. 

«РСМ Агротроник Пилот 2.0» позволяет не концентрироваться на рутинном процессе и существенно снижает нагрузку на механизатора. Система может работать по карте-заданию, которая генерируется в платформе «РСМ Агротроник» и передается непосредственно в бортовую систему машины.

Разработка предназначена для увеличения производительности и снижения трудоемкости проведения полевых операций, количества пропусков и перекрытий, экономии ГСМ и трудозатрат, безостановочной работы в условиях плохой видимости и в темное время суток. 

Оснащение техники системами точного земледелия дает огромное преимущество экономике сельхозпредприятий, имеет большое практическое значение для аграриев, позволяет упрощать большое количество внутренних процессов с минимальными издержками. 

Больше узнать об электронных системах «Ростсельмаш» можно на сайте.

Ростсельмаш 

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