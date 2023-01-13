Прошло заседание оргкомитета по подготовке к выставке «АгроКомплекс»

«АгроКомплекс»

11 января в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению 33-й международной выставки «АгроКомплекс» и Агропромышленного форума. Провел его заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов

В работе оргкомитета приняли участие заместители министра сельского хозяйства и представители Башкирской выставочной компании.



Участники совещания наметили основные направления работы и обсудили планы по проведению мероприятия. Особое внимание было уделено деловой программе, в частности определению темы пленарного заседания. Была представлена планировка выставочного пространства, которое традиционно располагается на открытой и закрытой площадях. Также утвержден фирменный стиль выставки, в оформлении которого за основу взяты озимые культуры.



По итогам заседания согласованы предложения по дальнейшей организации работы по подготовке и проведению выставки.



Напоминаем, что с 21 по 24 марта 2023 года в Уфе состоится одно из самых крупных и важных отраслевых событий — международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум. Форум и выставка вместе составляют яркую, уникальную, авторитетную платформу, которую специалисты считают одной из самых эффективных площадок для расширения партнерских отношений.



В 33-й раз в одном из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны — Республике Башкортостан — соберутся ведущие компании, холдинги и лучшие эксперты, ученые, представители органов власти, профессиональных союзов и ассоциаций, топ-менеджмент успешного бизнеса и тысячи целевых посетителей для решения наиболее актуальных задач отрасли.





Мероприятия традиционно пройдут при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.



Для участия в выставке обращайтесь:

Тел./факс: 8(347) 246 42 00, 246 42 02.

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