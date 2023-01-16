«Щелковский» ХЭФК бережет томатный вкус Астрахани

«Щёлково Агрохим»

Астраханские аграрии посетили головной офис, а также научные лаборатории и производственные цеха компании «Щелково Агрохим»

Астрахань, занимая лидирующие позиции по производству и реализации томатов, овощебахчевых культур, картофеля, по праву считается столицей овощей, а также «помидорного царства» России.



У сельхозтоваропроизводителей региона с приходом на местный рынок компании «Щелково Агрохим» самым востребованным «щелковским» препаратом стал ХЭФК, ВР, обладающий, в частности, очень важным свойством — направлять сахара и витамины из листьев томата в плоды и ускорять их созревание.



В итоге астраханские помидоры увеличивают сахаристость, и улучшаются их потребительские свойства. Вкус плодов, доставленных на дальние расстояния, ничем не отличается от вкуса только что сорванных с ветки.



Грамотный маркетинг астраханского представительства «Щелково Агрохим», ознакомление аграриев региона с результатами выращивания культур на демоучастках, передающаяся от сельхозпроизводителя к сельхозпроизводителю информация об эффективности применения препаратов, оптимальном соотношении цены и качества увеличивают портфель заказов представительства. Так, в прошлом году объем продаж в регионе вырос в три раза.



В наступившем году тенденция сохраняется. Перспективы сотрудничества с новым крупным контрагентом руководство представительства обсуждало в центральном офисе «Щелково Агрохим» во время визита астраханской делегации.

