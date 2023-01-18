В столице Башкирии обсудят развитие села

Башкирская выставочная компания

21-24 марта 2023 года в Уфе состоится Агропромышленный форум и 33-я международная выставка «АгроКомплекс»

Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание на тему «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры». В нем примут участие руководители агрохолдингов, органов государственной власти, федеральных ассоциаций и союзов, представители науки.



На заседании ведущие специалисты отрасли обсудят вопросы развития села: внедрение современных технологий при производстве сельскохозяйственных продуктов, обеспечение села квалифицированными кадрами, увеличение рабочих мест в селах, также будут рассмотрены ключевые задачи, стоящие перед отраслью в целом в ближайшей перспективе.



В регионе действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан». Общий объем финансирования по ней на 2020-2025 годы составляет 9,5 млрд руб.



По данным Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, в 2022 году реализацию госпрограммы в регионе вели по семи направлениям. Были построены 68 объектов, из федерального и регионального бюджетов привлечено более 2,14 млрд руб.



Кроме этого, республика лидирует и в реализации ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения». В его рамках предприятиям АПК компенсируют расходы на обучение работников и прохождение производственной практики студентами.

