Зачем нужна система «РСМ Карта урожайности и влажности»: мнение специалиста

Ростсельмаш

В 2021 году на три зерноуборочных комбайна TORM 785 компании «Ушаково-Агро» из Калининградской области установили комплекты систем «РСМ Карта урожайности и влажности». Поскольку подобные инновации вызывают много вопросов, мы обратились к специалисту по технологиям точного земледелия с просьбой рассказать о том, что ожидают хозяйства, приобретая такие системы

Система «РСМ Карта урожайности и влажности» интегрируется с платформой агроменеджмента «РСМ Агротроник», которым комплектуются все новые агромашины марки «Ростсельмаш». Информация хранится на серверах, расположенных в России. Данные защищены и всегда доступны пользователям.



— Системы картирования урожайности в нашей стране пока остаются экзотикой. Самый распространенный подход сегодня — определение урожайности по полю. К примеру, вот такое мнение мы получили из одного хозяйства: «А как я определю эффективность? Вот говорят, купи это удобрение, будет прибавка столько-то ц/га. А как их посчитаешь? Садишься в комбайн, убираешь — 70 ц/га. В ложбинку заехал — 85 ц/га, на пригорок поднялся — 15 ц/га». Можно утверждать, что именно система картирования урожайности и влажности могла бы это «посчитать»?



— В первую очередь нужно понимать, зачем нужна система картирования урожайности. Она нужна для того, чтобы в дальнейшем работать, применяя приемы точного земледелия. На одном поле может быть до трех типов агрофонов и до пяти типов почв, что вышеупомянутый пример и доказывает. Соответственно, приемы повышения качества почвы, схемы применения удобрений и СЗР тоже должны быть различными. Работа не с полем, а с каждой выделенной на нем почвенной зоной — это и есть точное земледелие.



Во-первых, мы должны понять, происходит ли, например, повышение урожайности после применения приемов улучшения агрофона в конкретной точке поля или нет. Если мы видим такой рост, нужно выяснить, является ли он результатом именно наших усилий или сыграли роль другие факторы. Во-вторых, мы должны выделить зоны высокого, среднего и низкого плодородия. И это, пожалуй, основная цель.



Система «РСМ Карта урожайности и влажности» измеряет и передает показатели на сервер в непрерывном режиме. Это позволяет при картировании полей точно выделять зоны с разной степенью плодородия.



Например, мы наблюдаем увеличение валовки пшеницы. Но мы перешли на новые сорта, скорректировали схему внесения удобрений, погода стояла благоприятная. Поэтому в одном моменте мы не можем сказать точно, «что виновато», равномерен ли рост по всему полю, каков вклад каждого фактора в общий результат. Таким образом, картирование урожайности — это один из завершающих этапов, которые необходимо пройти для построения полного анализа угодий. Для этого нам необходимо вести наблюдения несколько лет.







«РСМ Карта урожайности» объединяет данные, полученные со всех комбайнов и/или в разные дни уборки, в одно целое и строит единую карту на их основании. Информация хранится на сервере и остается доступной в любой момент времени в течение всего времени пользования платформой «РСМ Агротроник».



— Среди сельхозпроизводителей бытуют два противоположных мнения. Представители небольших агропредприятий уверены в том, что картирование урожайности выгодно только крупным агрохолдингам.



— Каждое хозяйство для себя решает, будет ли оно работать по системе точного земледелия или нет. Сказать, что эта технология ориентирована только на крупные холдинги, нельзя. Конечно, мощным предприятиям проще — у них лучшие условия финансирования.



Но, например, в нашем хозяйстве всего 3 тыс. га земли. Тем не менее мы решили, что будем применять приемы точного земледелия. Потому что земля — это не на 10 лет, и даже не на 50, а на 100 и дольше. И мы считаем, что выбранная стратегия должна помочь нам повысить плодородие нашей земли.



Если сельхозпроизводитель нацелен на применение технологий точного земледелия, если у него есть или он будет приобретать агрегаты с возможностью дифференцированного внесения удобрений, система картирования урожайности нужна. Иначе как точно определить, на каком участке проблема? И как дифференцированно вносить удобрения, не имея таких данных?



— И какие выгоды нам дает этот анализ?



— Допустим, мы выяснили: есть такие зоны низкого плодородия на определенных участках поля, что, вноси ты туда удобрения, не вноси, выход продукта не меняется. Здесь нужно смотреть, можно ли как-то вытянуть эти участки или нет. К примеру, на ваших полях есть участки с типами почв, обладающими низким уровнем естественного плодородия, легким гранулометрическим составом и повышенной кислотностью. А применяемые на данном участке агроприемы, которые должны улучшить агрофон, например внесение известкового материла для понижения кислотности почв, не дают ожидаемого результата. В подобных случаях у нас есть выбор.



Мы можем отказаться от обработки участков с низким потенциалом. Или мы можем снизить в этих зонах норму высева, удобрений и СЗР, чтобы с этих площадей что-то взять, но не особо вкладываться.



Но выгоду от применения приемов точного земледелия рассчитывают, имея на руках факты. Она может выражаться не только в снижении необоснованных вложений в неперспективные поля. Она может выражаться в экономии тех же удобрений и СЗР. Она может выражаться в повышении урожайности на каждом участке поля. Впрочем, выгода может также выражаться, помимо перечисленного, в дополнительных преимуществах. Например, в возможности отказаться от системы талонного учета, как в нашем случае.



Доказано на практике: при правильно и своевременно выполненной калибровке расхождение между данными бортовой системы «РСМ Карта урожайности и влажности» о количестве намолоченного зерна не превышает 10%.



Нужно понять главное: картирование урожайности — это инвестиции в перспективу. От технологии нельзя ждать сиюминутного результата. Мы приобретали системы «РСМ Карта урожайности и влажности» с открытыми глазами. Да, в текущем моменте мы вкладываемся. И рассчитываем, что в перспективе эти вложения приведут нас к увеличению чистой прибыли.



Систему «РСМ Карта урожайности и влажности» можно установить на зерноуборочные комбайны «Ростсельмаш» всех серий и моделей. Комплект включает датчик влажности, оптические датчики объема массы, контроллер, монитор, датчик положения жатки и ГНСС-приемник, а также все необходимые для установки метизы и жгуты.

