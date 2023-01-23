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Как организовать эффективную уборку на пищевых производствах

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Как организовать эффективную уборку на пищевых производствах
Vileda Professional
Как организовать эффективную уборку на пищевых производствах
Vileda Professional

Пищевые производства одни из самых сложных объектов для уборки. На них всегда предъявляются высокие требования к уровню чистоты и гигиены. Для того чтобы выпустить безопасный продукт, сотрудники предприятий должны четко выполнять внутренние стандартные операционные процедуры по уборке и следовать внешним регламентам. О том, как может быть организована эффективная уборка на пищевых производствах, рассказывает руководитель cегмента «Гигиена пищевых производств» Vileda Professional Валентина Коробова

Задачи по очистке производственных поверхностей и уборке полов решаются по-разному. И независимо от того, есть на производстве собственная служба уборки или работает клининговая компания, можно выделить два подхода в уборке.

  1. В процессе уборки производства занято большое количество сотрудников, закрепленных за конкретными цехами, которые постоянно очищают, собирают, моют, дезинфицируют (при необходимости) рабочие поверхности и оборудование. 

  2. Для уборки производства приобретается большое количество уборочного инвентаря и моющих средств. Когда мы проводим осмотры пищевых производств, то часто видим много лишнего инвентаря, который несовместим между собой. 

Уже более 10 лет мы работаем с пищевыми производствами и знаем, что правильно выбранная технология уборки, удобный инвентарь и оптимальное распределение персонала по производственным участкам экономят время и затраты на уборку. На пищевых производствах мы рекомендуем использовать метод безведерной уборки Свеп Про.

Метод предварительной подготовки Свеп появился на рынке более 40 лет назад, а сегодня успешно завоевывает интерес российских предприятий пищевой промышленности как наиболее эффективный и высокопроизводительный метод уборки. В системе Свеп Про вместо ведер с водой используют заранее увлажненные мопы и салфетки из микроволокна, которые при переходе на другой участок заменяют на чистые. Степень влажности подбирается в зависимости от типа покрытия и загрязнений. После завершения уборки мопы и салфетки стирают в стиральной машине. Посмотрите, как работает система.


Система уборки Свеп Про объединяет все основные вызовы, с которыми сталкиваются предприятия пищевой промышленности.

1. Безопасность

Основная задача уборки на пищевом производстве — обеспечить безопасные условия изготовления продукции. Решить эту задачу можно, только соблюдая международные принципы системы управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП) и требования СанПин. Система уборки Свеп Про без труда помогает это сделать: заранее подготовленные для уборки мопы и салфетки располагаются на уборочной тележке в специальных контейнерах, отмеченных системой цветового кодирования уборочного инвентаря, что позволяет избежать перекрестного загрязнения.

2. Повышение производительности

Труд клинингового персонала предполагает постоянную физическую нагрузку, которая влечет за собой усталость, стресс и невыходы на работу по причине болезней. Выбор эффективного метода уборки и современного уборочного инвентаря может снизить нагрузку на клинеров и одновременно позволит увеличить площади, которые они могут обслуживать. Система уборки Свеп Про - это удобный, адаптивный инвентарь, при разработке которого инженеры учитывают индивидуальные особенности человека. В процессе уборки нет самых трудоемких процедур: смены рабочего раствора в ведре, полоскания и отжима. Смена моющей насадки происходит прямо на месте уборки. Весь инвентарь находится в тележке, все необходимое всегда под рукой. Все эти особенности Свеп Про позволяют увеличить скорость уборки на 40%.

3. Сокращение затрат

Благодаря запатентованному микроволокну и самой технологии уборки можно сократить расход моющих и дезинфицирующих средств до 12 раз. Инновационность метода Свеп Про помогает перестать беспокоиться о выходе из строя и преждевременном износе уборочного инвентаря (мопы выдерживают до 1000 стирок). В итоге Свеп Про позволяет повысить производительность труда (до 40% меньше времени на уборку) и сократить совокупные затраты на уборку до 30%.

4. Забота об экологии

Система Свеп Про позволяет заботиться об экологии и следовать принципам устойчивого развития, которые сегодня лежат в основе бизнеса многих предприятий пищевой промышленности. За счет сокращения расхода моющих средств уменьшается объем выбросов ПАВ в сточные воды.

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Как и любая новая технология, Свеп Про поначалу кажется сложной с точки зрения внедрения, но мы разработали и уже обкатали алгоритм, который позволяет успешно и безболезненно внедрять систему на пищевом производстве. Для этого необходимо:

  • провести осмотр объекта, определить основные задачи по уборке;

  • подобрать и рассчитать инвентарь и моющие средства для каждого участка и отдельных загрязнений;

  • разработать инструкции для всех процессов уборки;

  • подготовить рекомендации по оборудованию клинерской комнаты и зоны стирки;

  • запустить систему и обучить персонал;

  • внедрить цифровые инструменты для контроля качества клининга;

  • разработать решения по стирке спецодежды.

Сегодня уборка без ведра с водой и отжима уже не кажется чем-то нереальным — многие предприятия по всей России успешно внедрили революционный метод Свеп Про, качественно изменивший подход к решению задач по уборке. Свеп Про уже применяют такие производства, как Mars, Jacobs, Konti, «Балтика» и другие крупные предприятия.

«Переход на эту систему позволил нам проводить уборку больших площадей, включая стены и труднодоступные места, и быть спокойными за микробиологическое состояние помещений. А также повысил безопасность сотрудников, так как при уборке Свеп Про не применяется вода», — рассказывает Варвара Носова из Quality&Food Safety Specialist Royal Canin/Eukanuba.

Подробнее о системе Свеп Про.

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