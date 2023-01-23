Как организовать эффективную уборку на пищевых производствах

Vileda Professional

Пищевые производства одни из самых сложных объектов для уборки. На них всегда предъявляются высокие требования к уровню чистоты и гигиены. Для того чтобы выпустить безопасный продукт, сотрудники предприятий должны четко выполнять внутренние стандартные операционные процедуры по уборке и следовать внешним регламентам. О том, как может быть организована эффективная уборка на пищевых производствах, рассказывает руководитель cегмента «Гигиена пищевых производств» Vileda Professional Валентина Коробова

Задачи по очистке производственных поверхностей и уборке полов решаются по-разному. И независимо от того, есть на производстве собственная служба уборки или работает клининговая компания, можно выделить два подхода в уборке.



В процессе уборки производства занято большое количество сотрудников, закрепленных за конкретными цехами, которые постоянно очищают, собирают, моют, дезинфицируют (при необходимости) рабочие поверхности и оборудование.

Для уборки производства приобретается большое количество уборочного инвентаря и моющих средств. Когда мы проводим осмотры пищевых производств, то часто видим много лишнего инвентаря, который несовместим между собой.



Уже более 10 лет мы работаем с пищевыми производствами и знаем, что правильно выбранная технология уборки, удобный инвентарь и оптимальное распределение персонала по производственным участкам экономят время и затраты на уборку. На пищевых производствах мы рекомендуем использовать метод безведерной уборки Свеп Про.



Метод предварительной подготовки Свеп появился на рынке более 40 лет назад, а сегодня успешно завоевывает интерес российских предприятий пищевой промышленности как наиболее эффективный и высокопроизводительный метод уборки. В системе Свеп Про вместо ведер с водой используют заранее увлажненные мопы и салфетки из микроволокна, которые при переходе на другой участок заменяют на чистые. Степень влажности подбирается в зависимости от типа покрытия и загрязнений. После завершения уборки мопы и салфетки стирают в стиральной машине. Посмотрите, как работает система.



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Система уборки Свеп Про объединяет все основные вызовы, с которыми сталкиваются предприятия пищевой промышленности.



1. Безопасность



Основная задача уборки на пищевом производстве — обеспечить безопасные условия изготовления продукции. Решить эту задачу можно, только соблюдая международные принципы системы управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП) и требования СанПин. Система уборки Свеп Про без труда помогает это сделать: заранее подготовленные для уборки мопы и салфетки располагаются на уборочной тележке в специальных контейнерах, отмеченных системой цветового кодирования уборочного инвентаря, что позволяет избежать перекрестного загрязнения.



2. Повышение производительности



Труд клинингового персонала предполагает постоянную физическую нагрузку, которая влечет за собой усталость, стресс и невыходы на работу по причине болезней. Выбор эффективного метода уборки и современного уборочного инвентаря может снизить нагрузку на клинеров и одновременно позволит увеличить площади, которые они могут обслуживать. Система уборки Свеп Про - это удобный, адаптивный инвентарь, при разработке которого инженеры учитывают индивидуальные особенности человека. В процессе уборки нет самых трудоемких процедур: смены рабочего раствора в ведре, полоскания и отжима. Смена моющей насадки происходит прямо на месте уборки. Весь инвентарь находится в тележке, все необходимое всегда под рукой. Все эти особенности Свеп Про позволяют увеличить скорость уборки на 40%.



3. Сокращение затрат



Благодаря запатентованному микроволокну и самой технологии уборки можно сократить расход моющих и дезинфицирующих средств до 12 раз. Инновационность метода Свеп Про помогает перестать беспокоиться о выходе из строя и преждевременном износе уборочного инвентаря (мопы выдерживают до 1000 стирок). В итоге Свеп Про позволяет повысить производительность труда (до 40% меньше времени на уборку) и сократить совокупные затраты на уборку до 30%.



4. Забота об экологии



Система Свеп Про позволяет заботиться об экологии и следовать принципам устойчивого развития, которые сегодня лежат в основе бизнеса многих предприятий пищевой промышленности. За счет сокращения расхода моющих средств уменьшается объем выбросов ПАВ в сточные воды.







Как и любая новая технология, Свеп Про поначалу кажется сложной с точки зрения внедрения, но мы разработали и уже обкатали алгоритм, который позволяет успешно и безболезненно внедрять систему на пищевом производстве. Для этого необходимо:



провести осмотр объекта, определить основные задачи по уборке;



подобрать и рассчитать инвентарь и моющие средства для каждого участка и отдельных загрязнений;



разработать инструкции для всех процессов уборки;



подготовить рекомендации по оборудованию клинерской комнаты и зоны стирки;



запустить систему и обучить персонал;



внедрить цифровые инструменты для контроля качества клининга;



разработать решения по стирке спецодежды.



Сегодня уборка без ведра с водой и отжима уже не кажется чем-то нереальным — многие предприятия по всей России успешно внедрили революционный метод Свеп Про, качественно изменивший подход к решению задач по уборке. Свеп Про уже применяют такие производства, как Mars, Jacobs, Konti, «Балтика» и другие крупные предприятия.



«Переход на эту систему позволил нам проводить уборку больших площадей, включая стены и труднодоступные места, и быть спокойными за микробиологическое состояние помещений. А также повысил безопасность сотрудников, так как при уборке Свеп Про не применяется вода», — рассказывает Варвара Носова из Quality&Food Safety Specialist Royal Canin/Eukanuba.



Подробнее о системе Свеп Про .



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