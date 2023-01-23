Третий день выставки «АГРОС» - в центре внимания малый и средний бизнес АПК

«АГРОС»

Федеральный форум фермеров (ФФФ), успешная премьера которого состоялась на АГРОС-2022, вновь пройдет в третий день выставки, 27 января 2023 года. Форум предоставит посетителям АГРОС отличную возможность получить ценную деловую информацию, необходимую для создания и повышения эффективности фермерского хозяйства в разных отраслях и сегментах отечественного АПК

Развитие фермерства в России на сегодняшний день остается одним из ключевых аграрных приоритетов политики нашего государства. По сравнению с крупными агропроизводствами фермерский бизнес отличается своей гибкостью и способностью быстро реагировать на запросы потребителя. Существует целый комплекс мер для поддержки и развития малых и средних форм предпринимательства, но при всем этом не менее важны для фермеров доступ к аналитической информации и статистике, изучение успешного опыта развития предприятия и, наконец, живое общение между представителями фермерского сообщества.



В рамках январского Федерального форума фермеров в этом году запланированы 14 мероприятий разных форматов. Среди организаторов — Департамент развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ассоциации, научные институты, отраслевые союзы и центры, успешные агрохозяйства и ключевые участники аграрного рынка.



Открывает форум конференция на тему «Меры государственной поддержки для начинающих фермеров. Успешные кейсы» (10:15 — 12:15). Модератор мероприятия — председатель Комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной Палаты РФ, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Александрович Сирота. Нередко фермеры, особенно начинающие, не знают, какими субсидиями и кредитами они могут воспользоваться и что для этого нужно сделать. В ходе конференции ее участники смогут получить полную информацию о существующих мерах господдержки и примерах их использования на практике. Планируется также обсудить ряд успешных кейсов по ведению бизнеса в сельском хозяйстве в Московской, Ленинградской, Ульяновской областях, Краснодарском крае.



Ряд мероприятий будет посвящен отдельным направлениям российского АПК. В частности, о том, как улучшить экономику молочной фермы, можно будет узнать на семинаре, посвященном сразу нескольким актуальным темам: «Прибавить молоко, улучшить фертильность, снизить выбраковку: как получить результаты?» (10:15 — 11:45). Организатор — «Протеин КормБиоТех Исследования». В рамках другого семинара — на тему «Сенаж в упаковке. Молоко и деньги в технологии» (14:15 — 15:15) — специалисты Краснокамского ремонтно-механического завода поделятся опытом получения объемистых кормов с показателями питательности 13 МДж энергии и 25% протеина и покажут экономику их применения.



Вопросам и проблемам ветеринарного сопровождения животных и птицы будет посвящена научно-практическая конференция «Ветеринарная биофармация. Объединяем лучшее» (13:15 —16:00). Организатор — ассоциация «Ветбиопром». В ходе конференции будут представлены наиболее интересные отечественные разработки и достижения в области ветеринарно-биологической промышленности в современных условиях импортозамещения. Среди участников встречи — представители крупнейших российских биофабрик и научных учреждений.



Для пчеловодов будет интересен семинар «Селекция и репродукция эндемичных медоносных пчел для повышения рентабельности пасеки в условиях современных вызовов» (10:15 — 12:15). Организаторы — ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», Ассоциация естественного пчеловодства России. На семинаре будет представлен опыт специалистов и пчеловодов по проведению селекционной работы на собственной, даже небольшой пасеке. Среди тем для обсуждения: роль селекции в повышении рентабельности пасеки, опыт первичного отбора пчелиных семей на любительских пасеках, организация племенной пасеки с нуля и много другое. Основы проведения селекции будут представлены на примере эндемичной среднерусской (темной лесной, Apis melifera mellifera L.) породы медоносных пчел.







В рамках семинара состоится мастер-класс «Самые распространенные способы определения качества меда» (11:45 — 12:15). Проведет мастер-класс младший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» О. В. Серебрякова (г. Рыбное, Рязанская область).



Сразу два мероприятия в рамках форума будут посвящены теме аквакультуры. На международной научно-практической конференции «Воспроизводство рыб и селекционно-генетические методы в аквакультуре» (10:15 — 13:00) планируется рассмотреть новейшие достижения рыбохозяйственных институтов России и стран ближнего зарубежья в области воспроизводства, селекционно-племенной работы и гибридизации рыб. Будут также затронуты темы рационализации условий содержания и кормления рыбы, соблюдения ветеринарно-санитарных требований содержания ремонтно-маточного поголовья, правильный выбор схем скрещивания, а также применения ресурсосберегающих технологий производства экструдированных кормов в условиях крестьянско-фермерских хозяйств.



Первый шаг к созданию собственного бизнес-проекта в сфере аквакультуры можно будет сделать прямо на выставке «АГРОС-2023», посетив 27 января практикум «Базовый курс аквафермера» (10:15 — 16:00). Это шестичасовые курсы повышения квалификации для сельскохозяйственных производителей, цель которых — дать основы организации высокорентабельного производства в рыбохозяйственной отрасли с окупаемостью до года. Курс может пройти бесплатно любой посетитель выставки «АГРОС-2023». Каждый участник практикума получит сертификат государственного образца о прохождении курса, что дает дополнительные преимущества при получении государственной поддержки. Организаторы курса — Евразийский аквакультурный альянс, РыбХозАссоциация и Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского.



Минимизации стрессовых факторов при перевозке животных и приемам эффективной погрузки и выгрузки будет посвящен круглый стол, организованный Национальным союзом производителей говядины (12:30 — 14:00), компанией «ЗЕБРА Линии», СК «РСХБ-Страхование» и компанией Merritt Trailers Inc. Участники круглого стола смогут обсудить особенности организации профессиональной транспортировки сельскохозяйственных животных, основные требования к модернизации парка скотовозов, страхование перевозок животных и т. д.



Еще один круглый стол будет посвящен теме «Локальная экономика — эффективный инструмент фермерских проектов» (10:30 — 12:00). Во время встречи планируется обсудить интересный подход создания в единую производственную цепочку сразу нескольких малых производств, поддерживающих друг друга. Это позволяет повысить эффективность и рентабельность той или иной отрасли и обеспечить рост занятости населения сельских территорий в сфере малого предпринимательства. В качестве примера будет представлен проект создания агрокластера в рамках стратегии развития мясного скотоводства Республики Бурятия.



На чем можно заработать на селе? Данной теме будет посвящена дискуссионная панель «Точки роста малого агробизнеса» (12:30 — 15:00), организованная Департаментом развития сельских территорий Минсельхоза России. Среди докладчиков — представители федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих ассоциаций и сами предприниматели. В ходе дискуссий планируется обсудить конкретные примеры перспективных фермерских проектов грантополучателей.



Одной из важных проблем фермерства в России является хронический недостаток квалифицированных кадров. Этой теме будет посвящен семинар «Кадры на сельхозпредприятии. Проблема есть, а решение?» (12:00 — 14:00). В центре внимания участников встречи будут вопросы создания системы организации труда на сельхозпредприятии и мотивация персонала. Организатор семинара — агрошкола Korova.Market.School.



По оценкам экспертов, сегодня развитие фермерства в стране набирает большие обороты, хозяйства стали работать более эффективно, а основой их становятся семейные предприятия с точкой роста в сфере животноводства и птицеводства. На семинаре «Птицеводство в современных условиях» (14:15 — 15:15), организованном компанией «Мегамикс Комбикорм» (ГК МЕГАМИКС), будет обсуждаться вопрос развития российского фермерства в 2023 году.



В этом году день проведения Федерального форума фермеров и последний день выставки — пятница, в связи с чем посетителям мероприятия удобно запланировать проведение послевыставочных выходных дней в Москве.



Подробнее с деловой программой Федерального форума фермеров можно ознакомиться на сайте выставки «АГРОС».



Будем рады видеть Вас на выставке «АГРОС» с 25 по 27 января в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3!



Регистрация посетителей уже открыта на agros-expo.com

