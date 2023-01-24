Надежное сотрудничество от компании «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Кировская область входит в число лучших регионов по показателям развития сельскохозяйственной отрасли. Для дальнейшего роста региону требуется современная и эффективная техника. Именно поэтому 23 января представители ведущих сельскохозяйственных предприятий стали участниками проекта «Один день на “Ростсельмаш”»

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая позволила подробно ознакомиться с процессами, происходящими в отечественном сельхозмашиностроении, и с широким спектром производимой техники. В ходе экскурсии делегация побывала на основных производственных площадках и увидела этапы создания современных агромашин, встретилась с ведущими специалистами компании.



Гостям рассказали о реализуемых инвестпроектах и планах компании по развитию продуктовых линеек, модернизации мощностей и строительству новых заводов по выпуску тракторов, сельскохозяйственной и коммунальной техники, трансмиссий, мостов и редукторов.



Делегации продемонстрировали не только в статике, но и в режиме тест-драйва одну из самых популярных моделей выпускаемой техники — трактор «Ростсельмаш 2375».







В ходе экскурсии аграриям организовали презентацию нового двухбарабанного зерноуборочного комбайна Т500 для уборки колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных видов культур.



Сельхозтоваропроизводители Кировской области подчеркнули, что по итогам 2022 года регион собрал рекордный урожай зерновых — более 700 тыс. т. Прирост к предыдущему году превысил 35%. В достижениях немалую роль играет техническое перевооружение, в том числе обеспеченное многолетним сотрудничеством с компанией «Ростсельмаш».







За последние пять лет в регион поставлено более 200 единиц зерноуборочной, кормоуборочной техники и шарнирно-сочлененных тракторов «Ростсельмаш» 2000-й серии. Работа компании ориентирована на долгосрочность и надежность партнерства.

