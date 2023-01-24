Определены победители конкурса «Лучшие на АГРОС-2023»

АГРОС-2023

Обеспечение прибыльного и долгосрочного роста отечественного АПК требует своевременной модернизации предприятий и внедрения в производственный цикл высокоэффективных и в то же время ресурсосберегающих решений

В преддверии Международной выставки племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС» проводился ежегодный конкурс «Лучшие на АГРОС-2023», в котором приняли участие активные и инновационные компании, участвующие в выставке.



В этом году для участия в конкурсе были поданы рекордные 83 заявки! По итогам рассмотрения представленных проектов независимое экспертное жюри определило 28 победителей — наиболее востребованных и приспособленных для российского аграрного рынка решений — по трем номинациям: «Лучший продукт АГРОС-2023», «Лучшее кормовое решение АГРОС-2023» и «Лучшая научная разработка АГРОС-2023». Награждение победителей конкурса «Лучшие на АГРОС-2023» состоится 25 января в рамках официальной церемонии открытия выставки.



В номинации «Лучший продукт АГРОС-2023» жюри приняло решение присудить Гран-при 17 продуктам. Среди проектов-победителей — оборудование для животноводства и свиноводства и программное обеспечение сельскохозяйственных предприятий: доильный зал «Карусель» для доения коз, позволяющий на 30% сократить время доения животного (производитель — Dairymaster, дилер — «АСК Альянс»), роботизированная доильная установка «Волшебник» (производитель — НПО «Промышленный капитал», дистрибьютор — Sokol Technology), система управления фермой КРС, программное обеспечение которое включено в реестр российского ПО (производитель — «М-КОМПЛЕКС СОФТ»), молочное такси с дозацией 200 л, с функцией пастеризации с электроприводом, «БЕЛАРУСЬ», артикул ПМ-200 (производитель — «Экстрасервис», представительство в России — «Агроферма»), стальные стеклоэмалевые резервуары для хранения навоза со сроком службы 50 лет (производитель — С «ЗАВОД САНТЭКС»), мобильный цех разделения навоза (МЦР) (производитель — ГК «Биокомплекс») и вентиляционный рукав «Алюгрос» ГСВ-100, с низким уровнем шума и с равномерным распределением воздуха (производитель — «РусАгроСистема»).



Также эксперты выделили интересные решения в области кормления и ветеринарного обслуживания сельхозживотных и птицы: зерноупаковочная машина МЗУ-01К с системой внесения консервантов и верхней загрузкой (производитель — «Лилиани»), комплект оборудования для производства комбикормов КОПК-5 производительностью 5 т/ч (производитель — «Полымя», эксклюзивный дистрибьютор в России — торговый дом «Полымя»), резчик силоса РС-2400, предназначенный для порционной выемки силоса и сенажа (производитель — «Гомельагрокомплект», представительство в России — торговый дом «Гомельагрокомплект»), синбиотик Кормомикс® РУМИН для оптимизации процессов рубцового пищеварения и повышения усвоения животными компонентов рациона (разработчики — ПО «Сиббиофарм», ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), «ХелМакс Концентрат» для копытных ванн, на основе глютарового альдегида 12,75% (производитель — «АгроХемИнк», эксклюзивный дистрибьютор на территории России — «Агро-Фуд РТФ»), натуральное сухое молозиво First Natural Guard (производитель — «А-1 Первая генетическая компания», поставщик в России — «Альта Дженетикс Раша»), вакцина против инфекционных маститов и эндометритов коров инактивированная «Комбовак — Эндомаст» в форме суспензии для инъекций (производитель — «Ветбиохим», поставщик в России — ТД «Простор»), тест-набор Bio-Shield и тест- полоски Symmetric Green для выявления микотоксинов в сельскохозяйственном сырье и кормах (производитель — Prognosis Biotech, официальный дистрибьютор — «Цинтиво») и гибрид кукурузы Дорка, хладостойкий, раннеспелый и адаптивный (производитель — Woodstock, представительство в России — «Вудсток Рус»).



В области генетики был отмечен центр по передаче генов «Отрада», нацеленный на производство семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью (компания «Отрада»).



В номинации «Лучшее кормовое решение АГРОС-2023» Гран-при был присужден семи компаниям. Среди лучших кормовых решений — кормовая добавка «Аксион Свайн», которая увеличивает молочную продуктивность свиноматок и сохраняет ее в течение всего лактационного периода (производитель — ССРА, эксклюзивный дистрибьютор — ГК «ВИК»), премикс для коров SweetEnergy для обогащения рационов новотельных дойных коров (производитель — «Коудайс МКорма»), АКСТРА™ PHY GOLD, биологически эффективная кормовая фитаза (производитель — IFF («Даниско Кормление животных и Здоровье»), поставщик в России — «Даниско»), подсолнечный шрот с защищенным белком EFKO FEED PRO SF 90 (производитель — «ЭФКО», ГК ЭФКО, поставщик в России — «ЭФКО-Каскад»), комплексная силосная закваска Silo Twice, высокоэффективный биоконсервант для консервирования сенажа, силоса, а также плющеного и целого зерна повышенной влажности (производитель — НПО «Агро Ментор»), заменитель цельного молока сухой Nutrilactpro для кормления телят (производитель — «Русагро») и «Сагарва» - фитобиотик на основе бурых водорослей Белого моря — фукуса пузырчатого Fucus vesiculosus (производитель — «Надвоицкий завод ТДМ»).



Четыре проекта стали победителями в номинации «Лучшая научная разработка АГРОС-2023». В частности, экспертное жюри выделило работу «Разработка и внедрение инновационных приемов мелиоративного земледелия, обеспечивающих повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства и кормопроизводства Республики Татарстан» (разработчики — ФГБУ Управление «Татмелиоводхоз», ФГБОУ Казанский государственный аграрный университет), кросс карпа Сурский Малокостный, который на сегодня является первым в России зеркальным кроссом карпа для прудовых рыбоводных хозяйств (разработчик — ВНИИР, филиал ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, поставщик — «Рыбхоз Киря»), облачное приложение Cockpit, созданное в помощь руководителям ферм для ежедневного мониторинга и оценки эффективности работы предприятия (разработчик — компания Afimilk), и программный комплекс с мобильным клиентом PIG ID «Свинофон», работающий в онлайн- и офлайн-режимах и не ограниченный по масштабу поголовья хозяйства (разработчик — «Матрица»).



Более подробную информацию о проектах-победителях конкурса можно посмотреть по ссылке .



Все проекты конкурса будут представлены на выставке «АГРОС-2023» с 25 по 27 января 2023 года в павильоне №3, залах 13 и 14, МВЦ «Крокус-Экспо». Приглашаем всех ознакомиться с ними!

