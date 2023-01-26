Премикс Sweet Energy от «Коудайс МКорма» признан лучшим кормовым решением на АГРОС-2023

«Коудайс МКорма»

Инновационный премикс для коров Sweet Energy от компании «Коудайс МКорма» победил в номинации «Лучшее кормовое решение АГРОС — 2023» на выставке «АГРОС-2023» На участие в этом году было подано 83 заявки. Независимая комиссия авторитетных экспертов отрасли присудила статус победителя наиболее востребованным и приспособленным для российского рынка решениям

«Коудайс МКорма» уже более четверти века является лидером в производстве премиксов и престартеров премиум-класса, а также реализует кормовые добавки, предоставляя полный комплекс услуг по организации кормления и содержания сельскохозяйственных животных и птиц. Сотрудников «Коудайс МКорма» отличает особое отношение к каждому партнеру. Даже тысячи индивидуальных рецептур, искусство точечной логистики и полное погружение в специфику производства не принесут желаемого результата без внимательного подхода к делу. Именно поэтому коллектив компании всегда тщательно готовится к выставкам и проводит их с полной отдачей.



На АГРОС-2023 «Коудайс МКорма» представляет рынку новые разработки и делится информацией о своих самых популярных в этом году продуктах. Так, премикс Sweet Energy, который отметили наградой члены жюри, способствует успешному обогащению рационов новотельной дойной коровы. Комплексный подход в разработке состава помогает решить сразу несколько важных задач: поддержать иммунный статус и обеспечить сохранность животного. Приобрести инновационный продукт теперь могут не только крупные производители, но и любое фермерское хозяйство: с октября вся розничная линейка «Премиум» компании «Коудайс МКорма» представлена на маркетплейсе OZON.







Специалисты «Коудайс МКорма» составляют оптимальные кормовые программы для всех своих партнеров, снижая тем самым кормовую себестоимость и, как следствие, увеличивая прибыль с килограмма мяса. Эксперты компании по микроклимату и кормлению регулярно организуют встречи с мировыми производителями оборудования для систем микроклимата, а также используют профессиональные инструменты измерения климата.

