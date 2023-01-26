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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Как сохранить деньги и нервы и заработать сельхозпроизводителям? Советы юристов

Партнёрский материал

Как сохранить деньги и нервы и заработать сельхозпроизводителям? Советы юристов
МКА «Арбат»
Как сохранить деньги и нервы и заработать сельхозпроизводителям? Советы юристов
МКА «Арбат»

Закрытый бизнес-завтрак для собственников и управленцев сельскохозяйственных предприятий состоится 1 февраля 2023, 11:00-13:00, в Mercure Arbat Moscow

В программе:

  • Агролизинг. Практика, которая поможет сохранить деньги. 

  • Земельные войны. Можно ли законно обойти правила преимущественной покупки земельного участка и сохранить собственность? Как выиграть спор об определении границ земельного участка с минимальными затратами?  

  • Субсидии и гранты для сектора АПК. Как получить господдержку и не сесть в тюрьму?

  • Банкротство — пан или пропал. Покупка активов у банкрота в АПК-секторе.

  • Утилизация отходов. Как не получить штраф? 

  • Компенсация за заболевший скот. Как получить максимум? 

  • Дробление сельскохозяйственного бизнеса. За что налоговая доначислит налоги и штрафы? 

  • Административные проверки: борщевик, карантин животных и мелиоративные работы. Как уменьшить штрафы? 

  • Агрострахование. Как добиться максимальной компенсации от страховой компании? 

  • Расширение бизнеса. Как скупить земли соседа или предприятие конкурента максимально выгодно? 

  • Новый ФЗ «О побочных продуктах животноводства». Как это облегчит жизнь сельхозпроизводителя? 

  • Выступления собственников ведущих предприятий агропромышленного сектора. 

  • Обмен опытом, живая дискуссия и общение с коллегами.

  • Реально работающие советы и лайфхаки.

Участники узнают, как защититься от проверок, как выгодно расторгнуть договор лизинга и получить деньги от страховой компании, как правильно расширять бизнес и работать с деньгами субсидий и грантов. 

Спикеры — ведущие специалисты МКА «Арбат», представители важнейших агропредприятий страны и уважаемые эксперты отрасли. 

Детали, регистрация по ссылке

По всем вопросам и предложениям: yaremchuk@mkaarbat.ru, +7 915 222-22-41, +7 916 037-44-40.

Организатор: Московская коллегия адвокатов «Арбат».

МКА «Арбат» 

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