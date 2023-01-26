Как сохранить деньги и нервы и заработать сельхозпроизводителям? Советы юристов

Закрытый бизнес-завтрак для собственников и управленцев сельскохозяйственных предприятий состоится 1 февраля 2023, 11:00-13:00, в Mercure Arbat Moscow
В программе:
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Агролизинг. Практика, которая поможет сохранить деньги.
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Земельные войны. Можно ли законно обойти правила преимущественной покупки земельного участка и сохранить собственность? Как выиграть спор об определении границ земельного участка с минимальными затратами?
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Субсидии и гранты для сектора АПК. Как получить господдержку и не сесть в тюрьму?
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Банкротство — пан или пропал. Покупка активов у банкрота в АПК-секторе.
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Утилизация отходов. Как не получить штраф?
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Компенсация за заболевший скот. Как получить максимум?
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Дробление сельскохозяйственного бизнеса. За что налоговая доначислит налоги и штрафы?
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Административные проверки: борщевик, карантин животных и мелиоративные работы. Как уменьшить штрафы?
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Агрострахование. Как добиться максимальной компенсации от страховой компании?
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Расширение бизнеса. Как скупить земли соседа или предприятие конкурента максимально выгодно?
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Новый ФЗ «О побочных продуктах животноводства». Как это облегчит жизнь сельхозпроизводителя?
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Выступления собственников ведущих предприятий агропромышленного сектора.
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Обмен опытом, живая дискуссия и общение с коллегами.
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Реально работающие советы и лайфхаки.
Участники узнают, как защититься от проверок, как выгодно расторгнуть договор лизинга и получить деньги от страховой компании, как правильно расширять бизнес и работать с деньгами субсидий и грантов.
Спикеры — ведущие специалисты МКА «Арбат», представители важнейших агропредприятий страны и уважаемые эксперты отрасли.
По всем вопросам и предложениям: yaremchuk@mkaarbat.ru, +7 915 222-22-41, +7 916 037-44-40.
Организатор: Московская коллегия адвокатов «Арбат».