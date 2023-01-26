Как сохранить деньги и нервы и заработать сельхозпроизводителям? Советы юристов

МКА «Арбат»

Закрытый бизнес-завтрак для собственников и управленцев сельскохозяйственных предприятий состоится 1 февраля 2023, 11:00-13:00, в Mercure Arbat Moscow

В программе:



Агролизинг. Практика, которая поможет сохранить деньги.



Земельные войны. Можно ли законно обойти правила преимущественной покупки земельного участка и сохранить собственность? Как выиграть спор об определении границ земельного участка с минимальными затратами?



Субсидии и гранты для сектора АПК. Как получить господдержку и не сесть в тюрьму?



Банкротство — пан или пропал. Покупка активов у банкрота в АПК-секторе.



Утилизация отходов. Как не получить штраф?



Компенсация за заболевший скот. Как получить максимум?



Дробление сельскохозяйственного бизнеса. За что налоговая доначислит налоги и штрафы?



Административные проверки: борщевик, карантин животных и мелиоративные работы. Как уменьшить штрафы?



Агрострахование. Как добиться максимальной компенсации от страховой компании?



Расширение бизнеса. Как скупить земли соседа или предприятие конкурента максимально выгодно?



Новый ФЗ «О побочных продуктах животноводства». Как это облегчит жизнь сельхозпроизводителя?



Выступления собственников ведущих предприятий агропромышленного сектора.



Обмен опытом, живая дискуссия и общение с коллегами.



Реально работающие советы и лайфхаки.



Участники узнают, как защититься от проверок, как выгодно расторгнуть договор лизинга и получить деньги от страховой компании, как правильно расширять бизнес и работать с деньгами субсидий и грантов.



Спикеры — ведущие специалисты МКА «Арбат», представители важнейших агропредприятий страны и уважаемые эксперты отрасли.



Детали, регистрация по ссылке



По всем вопросам и предложениям: yaremchuk@mkaarbat.ru, +7 915 222-22-41, +7 916 037-44-40.



Организатор: Московская коллегия адвокатов «Арбат».

