Мировой рынок пшеницы: рекордные урожаи в России, нестабильность цен и возможности для малого бизнеса

Страны с наибольшим количеством домохозяйств в условиях острой нехватки продовольствия. Источник: FAO

В 2022 году рынок пшеницы ожидало несколько ценовых и логистических встрясок, которые ухудшили жизни людей из беднейших стран мира. Стоит ли надеяться на улучшение ситуации в ближайшие годы? И чем может помочь Россия и российский аграрный бизнес?

Нестабильная политическая ситуация в 2022 году прямо или косвенно повлияла практически на весь бизнес внутри России, особенно связанный с поставками за рубеж. В отличие от множества сегментов, экспорт сельскохозяйственных товаров, в том числе пшеницы, вырос и в натуральном, и в денежном выражении к аналогичным показателям 2021 года. Минсельхоз ожидает, что по итогам 2022 года объем поставок отечественного АПК на мировой рынок составит $40 млрд, что на 3 млрд выше аналогичного показателя 2021 года. Ниже разбор причин, почему производство зерновых культур адаптируется под изменчивую конъюнктуру рынка и может стать прибыльным бизнесом даже для начинающих аграриев.



Разрыв в доходах между странами, а также между беднейшими и богатейшими людьми внутри стран поражает. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization, FAO), только в 15 странах от истощения или острой формы недостаточности питания страдают 30 млн семей.



Проблемы с питанием продолжатся и в 2023 году, в том числе из-за военных конфликтов стран — экспортеров пшеницы, COVID-19, роста инфляции и изменений климата.





Список стран по экспорту и импорту пшеницы за 2021 год. Источник: FAO



Начавшийся в феврале 2022 года конфликт между Россией и Украиной затруднил экспорт пшеницы из этих стран (обе входят в топ-5 стран-экспортеров), что вызвало резкий рост цен, которые, впрочем, через несколько месяцев вернулись к исходной точке. На рост цен также повлияла прогнозируемая засуха в Индии — еще одного экспортера из топ-10.





Цена поставочного фьючерса на пшеницу за последние 365 дней, долларов за 100 бушелей. Источник: tradingeconomics.com



По данным Logistic OS, с ростом цен в феврале — марте 2022 года поставки за границу сократились, но продажи российской пшеницы в апреле выросли в три раза по сравнению с апрелем 2021 года. Весной 2022 года спрос на пшеницу увеличился из-за опасений по поводу сезона и погодных проблем в странах — поставщиках пшеницы, хотя цены на зерно были сильно выше тех, которые закладывались в бюджеты.



На диаграмме ниже прослеживается замедление производства и потребления пшеницы и одновременный рост запасов на складах.





Мировой рынок пшеницы, млн т. Источник: FAO



Несмотря на незначительное падение производства и потребления, важно отметить, что население Земли продолжает увеличиваться чуть более чем на 1% год к году, в последние годы население прирастает по 81-84 млн человек каждый год. Поэтому потребление зерна в пересчете на 1 человека сокращается сильнее, чем видно на диаграмме.



Нарушения логистических цепочек из-за COVID-19 привели к оседанию зерна на складах, зачастую его перевозка идет долго и обходится дорого. Экспорт из России временно снизился из-за санкций, которые были введены в отношении нее, что также привело к пополнению запасов.



Прогнозы на будущее

Рынок пшеницы, помимо геополитических и макроэкономических событий, сильно зависит и от обычной погоды, что делает его, с одной стороны, слабо предсказуемым в части цены и объемов производства. С другой стороны, пшеница — востребованный товар, без своевременной поставки которого может умереть множество людей в беднейших странах, поэтому спрос на него будет всегда, а на случай засухи товар отгружается из заранее заполненных складов.



Летом 2022 года Грузия перестала закупать пшеницу из России из-за выросших экспортных пошлин, однако начала скупать российскую муку, которая не облагается пошлинами. За весь 2022 год Грузии поставили 200 тыс. т муки — примерно в пять раз выше, чем годом ранее. По информации Logistic OS, следующие страны также существенно нарастили импорт муки из России:



Иран — в 12 раз, до 160 тыс. т;



Афганистан — в 5 раз, до 130 тыс. т;



Турция — в 80 раз, до 80 тыс. т;



Туркменистан — в 4,5 раза, до 45 тыс. т.



Так что рынок быстро адаптируется к текущей ситуации, что России, как экспортеру, играет на руку.



По предварительным данным, суммарный экспорт пшеницы в сельскохозяйственном сезоне 2022-2023 составит 44-45 млн т, что на 10% выше рекорда пятилетней давности. Крупнейшие покупатели российской пшеницы: Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Алжир.



2022 год показал, что, несмотря на санкции, экспорт жизненно необходимых товаров это не только не приостановило, а наоборот — увеличило. Об этом же еще в мае писал Блумберг. О том, что сильного кризиса в российском сегменте отрасли нет, косвенно говорит и тот факт, что компания «Макфа» летом 2022 года запустила новую мельницу производительностью 250 т в сутки.



Как обстоят дела внутри России?

В подтверждение этой новости Росстат опубликовал результаты сельскохозяйственной микропереписи. Размер среднего фермерского хозяйства вырос на 50% за последние пять лет. В то же время почти на 31% снизилось число домашних подсобных хозяйств, на аналогичный процент сократилось и количество фермерских хозяйств.



Чтобы сломить тренд на монополизацию агропромышленного комплекса, важно развивать малый и средний бизнес, это усилит конкуренцию и качество продукции. Для помощи аграриям государство утвердило новые меры поддержки в 2023 году.



Сейчас за рубеж в основном направляется продукция крупных агрохолдингов и сельскохозяйственных компаний. Но в самой России много заброшенных земель. Мелкоконтурные и раздробленные земли могут обрабатывать только небольшие фермеры, крупным агрохолдингам они не интересны. Во-первых, такие земли могут стать подсобными хозяйствами, на которых семьи будут выращивать свое продовольствие. Во-вторых, на этих землях может открываться небольшой агробизнес, который будет кормить семьи и приносить дополнительный доход.



Российские власти работают над созданием условий для развития не только крупного агропромышленного бизнеса, который наращивает экспорт, но и мелкого фермерства.



Руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников отмечает, что компания сотрудничает в тесной связке с органами власти в целях оказания всесторонней поддержки тем, кто интересуется землей, продовольственной безопасностью своей семьи, планирует строить и развивать бизнес на собственной территории.



Проект на законодательном уровне поднимает наиболее острые вопросы и предлагает пути их решения. К числу таких вопросов относятся уменьшение финансового бремени собственников при подключении к электросетям, запрет на строительство жилых домов на сельскохозяйственных участках и другие.



«Мой гектар» — это масштабный проект, цель которого обеспечить россиян землей на льготных условиях, отмечает Денис Бучельников. «У нас есть четкий план коллективного развития больших территорий без нагрузки на административный бюджет».

