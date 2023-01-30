разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Приглашаем на конференцию «День Агро»

Партнёрский материал

Приглашаем на конференцию «День Агро»
ИД «Коммерсантъ»
Приглашаем на конференцию «День Агро»
ИД «Коммерсантъ»

ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в агропромышленной конференции «День Агро» 1 марта 2023 года

Ключевые темы конференции: современный агропромышленный комплекс, актуальные проблемы и тенденции развития отрасли, планы и перспективы, специфика агробизнеса, образование в отрасли агропромышленности, экономика в АПК, прогнозы и риски.

Описание конференции

Ведущие российские эксперты, специалисты агропромышленной и смежных отраслей объединятся на одной площадке для обсуждения текущей повестки и задач АПК, перспектив развития, в том числе в контексте изменившихся тенденций и появившихся ограничений. Руководители и представители отраслевых компаний и ведомств, а также представители государственных структур поделятся своими планами и взглядами на повестку, обсудят текущие тренды развития отрасли и ответят на вопросы аудитории.

Целевая аудитория

Руководители и специалисты агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, предприятий перерабатывающей пищевой промышленности, фермерских хозяйств, руководители и представители аграрных ведомств, отраслевые аналитики, производители и поставщики продовольствия, сельскохозяйственного оборудования, удобрений и других ресурсов АПК, представители сферы аграрного образований, представители предприятий смежных отраслей, представители отраслевых СМИ.

По вопросам регистрации: Евгения Сауткина Sautkina@kommersant.ru

+7 903 527-63-54

Подробнее по ссылке.

До скорого!

ИД «Коммерсантъ» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022
Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?

«Агротехника и технологии»

Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?
«Агроинвестор» №01, январь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2023
Потребители пересмотрели рацион. Как в прошлом году менялись предпочтения покупателей

«Агроинвестор»

Потребители пересмотрели рацион. Как в прошлом году менялись предпочтения покупателей
Мясо в плюсе. Экспорт может превысить 560 тыс. т

«Агроинвестор»

Мясо в плюсе. Экспорт может превысить 560 тыс. т