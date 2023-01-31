«Продэкспо-2023»: 30 лет в интересах развития отрасли

«Продэкспо-2023»

С 6 по 10 февраля в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне, состоится 30-я, юбилейная Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023»

«Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



На протяжении трех десятилетий «Продэкспо» играет стратегическую роль в формировании и развитии продовольственного сектора российской экономики: представляет все отрасли продовольственного рынка и является эффективной площадкой для встреч производителей и поставщиков продуктов питания и напитков с закупщиками федеральных и региональных сетей, розничной торговли, с профессионалами ресторанного бизнеса, а также представителями власти.



Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев:



- За годы работы выставка «Продэкспо» зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных и авторитетных деловых площадок в секторе пищевой промышленности. Она традиционно не только демонстрирует передовые достижения отрасли, но и дает возможность участникам рынка обсудить важнейшие вопросы развития индустрии, ее тренды и перспективы.



Первая «Продэкспо» прошла в 1994 году, и в ней принимало участие 450 экспонентов из 39 стран. Доминировали иностранные зарубежные производители и поставщики продуктов питания. Российские компании составляли лишь одну шестую часть от общего числа участников. Причем в большинстве своем это были крупные импортеры.



Выставка росла вместе с отраслью. И сейчас она входит в десятку крупнейших мировых B2B-проектов продовольственной тематики. По данным Общероссийского рейтинга выставок, «Продэкспо» лидирует по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка.



За 30 лет количество экспонентов «Продэкспо» выросло более чем в четыре раза. Экспозиционные площади увеличились в пять раз. Доля российских производителей и поставщиков среди участников превысила 73%.



На площадке выставки «Продэкспо-2023» специалисты отрасли имеют возможность договориться о поставках напрямую с поставщиками, закупщиками федеральных и региональных сетей, розничной торговли и профессионалами ресторанного бизнеса.



Участие в выставке позволит установить контакты с новыми поставщиками, наладить оптимальные логистические цепочки, найти актуальные предложения для эффективного ведения бизнеса.



ЭКСПОЗИЦИЯ

Несмотря на объективно сложную экономико-политическую ситуацию в мире, выставка «Продэкспо-2023» собрала представительный состав участников, получилась масштабной и интересной.



В этом году под выставку заняты все павильоны «Экспоцентра» и временно возведенный павильон «Центральный» общей площадью около 100 тыс. кв. м.



В выставке «Продэкспо-2023» участвуют 2015 компаний из 35 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Афганистана, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Греции, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Кении, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Непала, Перу, Португалии, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Сербии, Таиланда, Туркмении, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Осетии.



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Ключевые игроки рынка — крупнейшие производители, агрохолдинги — продемонстрируют большой ассортимент продукции, востребованной как по всей России, так и за рубежом. Благодаря поставщикам экспозиция представит продукцию более чем из 70 стран.



С национальными экспозициями выступят Армения, Бразилия, Иран, Киргизия, Китай, Перу, Республика Беларусь, Сербия, Турция, Шри-Ланка, Южная Осетия (две экспозиции).



Россию на выставке представят более 1550 компаний. Российские участники продемонстрируют мясную, молочную продукцию, сыры, бакалею, рыбу, чай, кофе, мороженое, продукты для здорового образа жизни, функциональное питание и биотехнологии, а также оборудование и услуги, упаковочные решения для пищевой промышленности.



Активно наращивают присутствие компании из регионов России. Региональные структуры поддержки бизнеса организуют на выставке коллективные экспозиции, а также софинансируют участие российских региональных производителей.



Региональные коллективные экспозиции представят 347 компаний из 48 субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгея, Республики Бурятия, Республики Ингушетия, Республики Калмыкия, Республики Карелия, Республики Крым, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия — Алания, Республики Хакасия, Удмуртской Республики, Алтайского, Краснодарского, Пермского, Приморского, Ставропольского края, Севастополя, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.



Коллективные экспозиции на «Продэкспо» позволят участникам достойно представить свою продукцию огромной аудитории закупщиков ритейла, HoReCa, расширить базу потенциальных клиентов, заключить договоры, а также помогут в продвижении брендов на новые рынки.



На «Продэкспо-2023» будут представлены лучшие образцы продуктов питания и напитков от ведущих производителей и поставщиков.



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Новинки пяти континентов, в том числе экзотические продукты и суперфуды, презентуют дистрибьюторы и зарубежные производители. Знаковые премьеры планирует средний и малый бизнес: презентации новых продуктов, брендов, торговых марок.



Салон «Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица, яйцо» (павильон №2, зал №2) предложит разнообразие охлажденной, замороженной и готовой продукции из России и Беларуси. Традиционные продукты из свинины, говядины и экзотические из оленины дополнят предложения из баранины, кролика, а также деликатесы. Экспозиция представит широкий ассортимент продукции из птицы, в том числе индейки, утки.



Продукция для HoReCa и детского питания будет демонстрироваться в салоне «Молочная продукция и сыры» (павильон «Форум»): сыры твердые, мягкие, фермерские; масло и спреды; сухое молоко; йогурты, тан и кумыс; охлажденные молочные снеки.



Российские потребители проявляют большой интерес к паназиатской кухне. В салонах «Бакалея» (павильон «Форум») и «Консервы. Соусы, кетчупы» (павильон №1) будут представлены этнические продукты (лапша, соусы, специи, приправы), а также предложения для ресторанов и ритейла.



В салоне «Бакалея» представлены крупы, мука, макароны, приправы, специи, завтраки быстрого приготовления, а также сублимированные овощи, ягоды и фрукты. Увеличится предложение в категории бульонов, порционных блюд быстрого приготовления.



Салон «Рыба и морепродукты» переместился в павильон №8 (зал №1). География производителей и поставщиков — от Дальнего Востока до Калининграда и от Мурманска до Астрахани. Закупщикам торговых сетей и HoReCa будет предложена рыба охлажденная, замороженная, консервированная, вяленая, снеки, икра, мидии, крабы и другие морепродукты.



В павильоне №1 будут представлены замороженные продукты: полуфабрикаты, пельмени, вареники, тесто, овощи, фрукты, фруктовый сок из России, Беларуси, Греции, Испании, Киргизии, Туркменистана, Турции. Здесь же разместится консервация: мясная, молочная, овощная, фруктовая. Усиливают свое присутствие в салоне «Консервы. Соусы, кетчупы» компании из Турции, в их числе впервые участвующие компании — производители овощной и фруктовой консервации, а также заморозки и ингредиентов.



Для любителей суперфудов, бесспорно, интерес представит салон «Продэкспо Органик», который по традиции разместится в павильоне №2 (зал №5). Экспозиция порадует семенами киноа из Перу и Боливии, а также разнообразными мясными, молочными продуктами, бакалеей, кондитерскими изделиями, специями, напитками, овощами и фруктами, органическими винами с соответствующими сертификатами. Что касается масел, салон представит как знакомое многим органическое оливковое масло, произведенное в Испании, так и все больше набирающее популярность кокосовое масло из Шри-Ланки и Таиланда, а также более экзотическое масло черного тмина (последнее в том числе в капсулах). Премьера года — замороженные овощи и фрукты, специи и биодобавки из Индии.



Не менее популярный салон продукции для здорового образа жизни разместится в павильоне №2 (зал №6). С учетом тренда спортивной темы салон предложит протеиновые батончики и напитки. Экспозиция также представит функциональное питание, безглютеновые продукты, продукты для людей с диабетом.



Салон «Соки, воды. Безалкогольные напитки» расположится в павильоне №5 (залы №1, 2) и продемонстрирует продукцию из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кореи, Турции.



Экспозиция салона «Чай. Кофе» (павильон №8, залы №2, 3) порадует разнообразием: связанный, прессованный, подарочный, травяной, ягодный, фруктовый, рассыпной чай; черный, зеленый, белый, улун, пуэр; чайные купажи по авторским рецептам, создание которых было вдохновлено трендами в индустрии ЗОЖ и правильного питания. На национальном уровне тематическую экспозицию представит Шри-Ланка. Ожидаются новинки в тематике кофе, причем как для сегмента HoReCa, так и для ритейла. Салон продемонстрирует кофе для турки, кофемашин, сверхтонкого помола, для френч-пресса и моки, с разной степенью обжарки, молотый. Также будут представлены цикорий, кофейные напитки и какао.



Один из крупнейших салонов — «Кондитерские изделия. Хлебопекарная продукция. Снеки. Орехи, сухофрукты» — разместится в павильонах №2 (залы №4, 5), 4, 7 (залы №3-6) и презентует ассортимент продукции на любой вкус, подарочную упаковку, в том числе для новогодних подарков 2024 года с символом восточного календаря — Драконом, а также с героями любимых мультфильмов.



Салон «Продэкспо Wine» представит широкий выбор вин и крепких спиртных напитков в павильонах №2 (зал №1) и №3. На национальном уровне стенды организуют Армения (павильон №2, зал №1, стенд 21В68) и два стенда — Южная Осетия (павильон «Центральный», стенд СВ60, павильон №2, зал №1, стенд 21B52). Основной костяк экспозиции алкогольных напитков составляют российские производители и дистрибьюторы. География вин, представленных на «Продэкспо», как обычно, широка — превышает 50 стран из числа традиционных регионов производства спиртных напитков.



Не менее впечатляющей ожидается экспозиция пива и слабого алкоголя, которая традиционно разместится в павильоне «Центральный». Украшением тематики станет корнер «Крафтовое пиво», который в этом году расширится и познакомит посетителей с новыми пивоварами, а также продемонстрирует актуальные сорта авторского пива и сидров. Корнер разместится на балконе павильона №1, стенд 12D10.



В рамках салона «Продэкспо Wine» будет организован ставший традиционным корнер с циклом мастер-классов «Вино из России. Центр винной культуры».



По традиции будет работать Центр подбора персонала (павильон №8 (зал №5), стенд №85С10). Специалисты окажут помощь работодателям в подборе персонала, а соискателям помогут найти работу.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа выставки 2023 года сфокусируется на темах качества, безопасности продуктов питания и напитков. В центре внимания также органическая продукция, экологичность и упаковка. Ключевым событием станет Центр закупок сетей.



6 февраля Роскачество и «Экспоцентр» проведут сразу несколько мероприятий:



панельную дискуссию «Развитие сбыта российской органической продукции: внутренний и внешний спрос»;



пленарное заседание «Ключевые изменения на продовольственном рынке России. Аналитика рынка, направления развития, меры поддержки российских производителей»;



сессию «Эффективное производство в кризис? Да!».



Традиционными событиями деловой программы станут мероприятия «Экспоцентра» и КВК «Империя Форум» с участием закупщиков федеральных, региональных и локальных розничных сетей, производителей и поставщиков продуктов питания и упаковки.



Для розничных компаний на выставке «Продэкспо-2023» будет создана бизнес-зона «Центр розничных сетей», где пройдет цикл обучающих семинаров.



В самом крупном Центре закупок сетей™ состоятся прямые переговоры закупщиков из федеральных, региональных, локальных розничных сетей с производителями продуктов питания и напитков о поставках товаров.



всероссийская конференция «Поставщик в сети: Катман на “Продэкспо-2023”»;



всероссийская конференция «Поставщик в сети: СТМ»;



всероссийская конференция «Поставщик в сети: бренд»;



всероссийская конференция «Поставщик в сети: маркетинг и реклама»;



всероссийская конференция «Поставщик в сети: экосистема продовольственного бренда»;



всероссийская конференция «Поставщик в сети: поставки в маркетплейсы».



В рамках выставки «Продэкспо-2023» портал Retail.ru проведет специальную сессию: «Товар на полку! Как упростить путь в торговые сети?». Ведущие эксперты, представители розничных сетей, компаний-поставщиков, консультанты по продвижению и маркетингу рассмотрят актуальный инструментарий для ТМ (брендов) в текущих реалиях и представят лучшие идеи для производителей.



Торгово-промышленная палата Российской Федерации и «Экспоцентр» проведут круглый стол «Как не потеряться на полке? Дизайн упаковки в современных условиях». Речь пойдет о целом наборе полезных функций упаковки и о визуальной составляющей — дизайне.



В рамках выставки «Продэкспо-2023» также состоятся:



круглый стол фонда «Органика» «Продвижение органических идей в обществе: что работает, а что — нет»;



конференция «Органика в России: вчера, сегодня, завтра»;



XVIII Всероссийская конференция по проблемам алкогольного рынка «Алкоконгресс-2023»;



круглый стол «Школа технолога. Производство мороженого в условиях глобальных вызовов»;



ХIII Международный конгресс «Индустрия халяль»;



практикум «Пищевая продукция: обязательные требования, выпуск в обращение и инструменты продвижения на пищевом рынке. Превращаем барьеры в возможности»;



ХХI Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока;



годовое собрание участников Молочного союза России;



круглый стол «Подготовка кадров для пищевой (хлебопекарной) отрасли: действующая система и новые реалии».



Не менее интересной ожидается и конкурсная программа:



церемония награждения XVIII Международного конкурса на лучшую упаковку и этикетку для пищевой и парфюмерно-косметической продукции и напитков «ПродЭкстраПак-2023»;



церемония награждения Международного конкурса «Винный гид «Продэкспо» / Prodexpo Wine Competition & Guide;



церемония награждения победителей XXV Международного дегустационного конкурса на «Продэкспо»;



церемония награждения победителей Международного конкурса «Лучший продукт — 2023»;



церемония награждения победителей XVII Международного отраслевого конкурса «За высокие потребительские свойства товаров».



Выставка «Продэкспо-2023» имеет ограничение 18+.



Выставка работает 6-9 февраля с 10:00 до 18:00, 10 февраля — с 10:00 до 16:00.



Официальное открытие состоится 6 февраля в 13:00, галерея между павильонами №2 и 8.

