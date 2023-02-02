Результаты глобального исследования кормов и тенденции в сельскохозяйственной отрасли

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По данным 12-го ежегодного глобального исследования кормов, мировой объем производства кормов незначительно сократился (на 0,42%) и составил 1,266 млрд т. Наиболее заметный рост пришелся на сегмент кормов для домашних животных на фоне снижения темпов развития отрасли мясного скотоводства

Компания Alltech представила обзор «Перспективы развития агропродовольственного сектора 2023» / Alltech Agri-Food Outlook 2023 , содержащий результаты глобального исследования кормов. Несмотря на существенные макроэкономические проблемы, которые затронули всю цепочку поставок, в 2022 году мировой объем производства кормов сократился менее чем на полпроцента (0,42%) по сравнению с результатами 2021 года и составил 1,266 млрд т. Такое, уже 12-е по счету ежегодное исследование кормов отражает данные, полученные от 142 стран и более чем 28 тыс. комбикормовых заводов.



Основной удар пришелся на страны Европы, серьезно пострадавшие от сложной эпидемиологической ситуации, неблагоприятных погодных условий и военной операции на Украине. Глобальная пандемия COVID-19 оказала большое влияние на агропродовольственный сектор и вызвала определенные сбои в цепочке поставок, что ускорило процесс внедрения новых технологических решений и решений в сфере экологической устойчивости.



В топ-10 стран по объему производства кормов за прошлый год вошли Китай (260,739 млн т), США (240,403 млн т), Бразилия (81,948 млн т), Индия (43,360 млн т), Мексика (40,138 млн т), Россия (34,147 млн т), Испания (31,234 млн т), Вьетнам (26,720 млн т), Аргентина (25,736 млн т) и Германия (24,396 млн т). В целом на эти страны приходится 64% мирового производства кормов, а половина мирового потребления кормов сосредоточена в четырех странах: Китае, США, Бразилии и Индии. В 2022 году значительное увеличение тоннажа кормов наблюдалось во Вьетнаме, который вошел в десятку лидеров, обогнав Аргентину и Германию и вытеснив из списка Турцию, где, напротив, объемы производства кормов сократились. Россия оставила позади Испанию, где было зафиксировано существенное уменьшение объема производства кормов.



Основные результаты исследования



Рост объемов производства был отмечен в ряде регионов, в том числе в Латинской Америке (1,6%), Северной Америке (0,88%) и Океании (0,32%), в то время как в Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалось уменьшение тоннажа кормов (на 4,67%, 3,86% и 0,51% соответственно).



В глобальном масштабе увеличение тоннажа кормов было зафиксировано в секторах аквакультуры, бройлеров, несушек и кормов для домашних животных, а снижение — в секторах мясного и молочного скотоводства и свиноводства.



Несмотря на небольшой спад в производстве, крупнейшим мировым производителем кормов остается Китай, за которым следуют США и Бразилия.



Объем производства кормов по видам животных



В птицеводстве был отмечен рост тоннажа кормов как для кур-несушек, так и для бройлеров.



Во многих регионах и особенно в Азии, Европе и Африке производители кормов для кур-несушек столкнулись с определенными трудностями из-за эпидемии птичьего гриппа и других заболеваний, а также высокой стоимости сырья. С другой стороны, рост объемов производства в данном сегменте ускорился в связи с более серьезными проблемами, наблюдавшимися в других сегментах, что привело к повышению спроса на яйца. В итоге объем производства кормов для кур-несушек увеличился на 0,31%.



При общем росте тоннажа кормов для бройлеров на 1,27% показатели по отдельным странам существенно различались друг от друга. В целом увеличение объема производства кормов для бройлеров было зафиксировано главным образом на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Латинской Америке.



В 2022 году производство кормов в свиноводстве продемонстрировало глобальный спад почти на 3%. Во многих странах производство свинины сократилось из-за АЧС и высокой стоимости кормов. Однако во Вьетнаме, в Китае, ЮАР, Бразилии и Мексике благодаря установлению более выгодных цен на свинину и другим рыночным условиям был обеспечен рост производства в данном сегменте.



В молочном скотоводстве тоннаж кормов уменьшился на 1,32% главным образом из-за высокой стоимости кормов и низких цен на молоко, что вынудило фермеров сократить поголовье скота и/или сделать ставку на непромышленные корма. Эта тенденция не затронула Ирландию, где засуха заставила фермеров больше полагаться на промышленные корма, и Новую Зеландию, где цены на молоко были выше.



Глобальный объем производства кормов для мясного скотоводства незначительно уменьшился — на 0,34%. В Европе сохранилась тенденция к снижению показателей, тогда как почти во всех других регионах наблюдался их рост. В Австралии тоннаж кормов сократился из-за обилия травы, а не из-за изменений спроса на говядину.



В аквакультуре рост мирового производства кормов составил 2,7%. В пятерку лидеров по производству кормов для аквакультуры вошли Китай, Вьетнам, Индия, Норвегия и Индонезия. Значительный рост зафиксирован в Китае, Бразилии, Эквадоре, на Филиппинах и в США. Производство кормов для аквакультуры было одним из немногих сегментов, который продемонстрировал увеличение объемов в Европе.



В сегменте кормов для домашних животных наблюдался самый высокий рост, при этом средний мировой рост производства составил 7,25%. Это значительное улучшение показателей во многом связано с увеличением числа владельцев домашних животных во время пандемии COVID-19. Северная Америка и Европа сохраняют ведущие позиции в производстве кормов для домашних животных.



Объем производства кормов по регионам



Северная Америка показала прирост объемов на 0,88% (2,272 млн т), при этом США остаются вторым крупнейшим в мире производителем кормов после Китая. Увеличение тоннажа было отмечено в сегментах кормов для бройлеров, мясного скотоводства и домашних животных.



В Латинской Америке наблюдалось увеличение объемов на 1,6% (3,066 млн т), а Бразилия осталась лидером по производству кормов в этом регионе и заняла третье место в мировом рейтинге. Наибольший рост был зафиксирован в Мексике, Бразилии и Чили.



В Европе наблюдалось самое значительное снижение показателей на 4,67% (-12,882 млн т) производства кормов, вызванное, в частности, военной операцией на Украине и распространением болезней животных, таких как африканская чума свиней (АЧС) и птичий грипп.



Показатели Азиатско-Тихоокеанского региона остались на прежнем уровне, поскольку уменьшение объемов производства, зарегистрированное в Китае, Пакистане, Таиланде и Малайзии, было компенсировано ростом во Вьетнаме, на Филиппинах, в Монголии и Южной Корее. Этот регион включает в себя несколько стран, входящих в топ-10 производителей кормов, в том числе Китай, Индию и Вьетнам.



В Африке тоннаж кормов снизился на 3,86% (-1,718 млн т) в основном из-за ухудшения показателей в Египте, Марокко, Кении и Нигерии. С другой стороны, в ЮАР объемы производства увеличились более чем на 2%, и Намибия также сообщила о повышении тоннажа кормов в 2022 году.



На Ближнем Востоке наблюдался впечатляющий рост на 24,7% (6,301 млн т), который явился результатом более точного анализа и представления данных, а также принятия правительством Саудовской Аравии мер по увеличению объема производства бройлеров в рамках программы «Видение 2030» (Vision 2030).



Океания сохранила свои позиции с учетом незначительного сокращения производства в Австралии, которое было компенсировано небольшим увеличением, отмеченным в Новой Зеландии.



Компания Alltech сотрудничает с комбикормовыми предприятиями и государственными органами по всему миру, что позволяет осуществлять сбор и анализ данных для ежегодного глобального исследования кормов. Сбор показателей производства комбикормов и информации о ценах осуществлялся глобальной командой Alltech по продажам при содействии ассоциаций местных производителей кормов в последнем квартале 2022 года. Эти цифры носят оценочный характер и приводятся в целях информирования ключевых участников отрасли.



Более подробную информацию из обзора компании Alltech «Перспективы развития агропродовольственного сектора 2023» и интерактивную глобальную карту можно найти на сайте: alltech.com/agri-food-outlook .

